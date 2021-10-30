https://ru.sputnik.md/20211030/moldavskie-agrarii-vyzhivanie-chto-predprinimayut-vlasti-46043550.html
Молдавские аграрии - на грани выживания: что предпринимают власти
Молдавские аграрии - на грани выживания: что предпринимают власти
Видео: почему власти Молдовы бездействуют в решении проблем отечественных аграриев
2021-10-30T18:47+0300
2021-10-30T18:47+0300
2021-10-30T18:48+0300
радио
в молдове
аграрии
власти
выживание
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В нынешнем году молдавские сельхозпроизводители собрали хороший урожай. Однако по-прежнему встает вопрос о том, куда сбывать отечественную агропродукцию, которой довольно серьезную конкуренцию составляет импорт. Между тем, бьет по производителям и продолжающийся в Молдове рост цен на топливо. Кто и как будет решать многочисленные проблемы молдавских аграриев? Почему власти не ведут диалог о налаживании экспорта в Россию или Республику Беларусь? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с общественным деятелем и политическим аналитиком Игорем Тулянцевым.
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2021
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, аграрии, власти, выживание, видео
Молдавские аграрии - на грани выживания: что предпринимают власти
18:47 30.10.2021 (обновлено: 18:48 30.10.2021)
Аналитик в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал проблемы отечественных производителей: как накопились эти вопросы, а так же кто и как их должен решать.
В нынешнем году молдавские сельхозпроизводители собрали хороший урожай. Однако по-прежнему встает вопрос о том, куда сбывать отечественную агропродукцию, которой довольно серьезную конкуренцию составляет импорт.
Между тем, бьет по производителям и продолжающийся в Молдове рост цен на топливо. Кто и как будет решать многочисленные проблемы молдавских аграриев? Почему власти не ведут диалог о налаживании экспорта в Россию или Республику Беларусь? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с общественным деятелем и политическим аналитиком Игорем Тулянцевым.