https://ru.sputnik.md/20211030/moldavskie-agrarii-vyzhivanie-chto-predprinimayut-vlasti-46043550.html

Молдавские аграрии - на грани выживания: что предпринимают власти

Молдавские аграрии - на грани выживания: что предпринимают власти

Видео: почему власти Молдовы бездействуют в решении проблем отечественных аграриев

2021-10-30T18:47+0300

2021-10-30T18:47+0300

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В нынешнем году молдавские сельхозпроизводители собрали хороший урожай. Однако по-прежнему встает вопрос о том, куда сбывать отечественную агропродукцию, которой довольно серьезную конкуренцию составляет импорт. Между тем, бьет по производителям и продолжающийся в Молдове рост цен на топливо. Кто и как будет решать многочисленные проблемы молдавских аграриев? Почему власти не ведут диалог о налаживании экспорта в Россию или Республику Беларусь? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с общественным деятелем и политическим аналитиком Игорем Тулянцевым.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, аграрии, власти, выживание, видео