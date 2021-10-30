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Молдавские аграрии - на грани выживания: что предпринимают власти
Молдавские аграрии - на грани выживания: что предпринимают власти
Видео: почему власти Молдовы бездействуют в решении проблем отечественных аграриев
2021-10-30T18:47+0300
2021-10-30T18:48+0300
радио
в молдове
аграрии
власти
выживание
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В нынешнем году молдавские сельхозпроизводители собрали хороший урожай. Однако по-прежнему встает вопрос о том, куда сбывать отечественную агропродукцию, которой довольно серьезную конкуренцию составляет импорт. Между тем, бьет по производителям и продолжающийся в Молдове рост цен на топливо. Кто и как будет решать многочисленные проблемы молдавских аграриев? Почему власти не ведут диалог о налаживании экспорта в Россию или Республику Беларусь? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с общественным деятелем и политическим аналитиком Игорем Тулянцевым.
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Алена Матвеева
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в молдове, аграрии, власти, выживание, видео

Молдавские аграрии - на грани выживания: что предпринимают власти

18:47 30.10.2021 (обновлено: 18:48 30.10.2021)
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Аналитик в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал проблемы отечественных производителей: как накопились эти вопросы, а так же кто и как их должен решать.
В нынешнем году молдавские сельхозпроизводители собрали хороший урожай. Однако по-прежнему встает вопрос о том, куда сбывать отечественную агропродукцию, которой довольно серьезную конкуренцию составляет импорт.
Между тем, бьет по производителям и продолжающийся в Молдове рост цен на топливо. Кто и как будет решать многочисленные проблемы молдавских аграриев? Почему власти не ведут диалог о налаживании экспорта в Россию или Республику Беларусь? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с общественным деятелем и политическим аналитиком Игорем Тулянцевым.
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