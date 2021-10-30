https://ru.sputnik.md/20211030/moldova-ilon-mask-kak-strana-sobiraetsya-zapustit-kosmos-svoy-nanosputnik-46038338.html

Молдова и Илон Маск: как страна собирается запустить в космос свой наноспутник

Молдова и Илон Маск: как страна собирается запустить в космос свой наноспутник

Видео: как Молдова собирается запустить в космос свой наноспутник, и причем тут Илон Маск

2021-10-30T13:25+0300

2021-10-30T13:25+0300

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Запуск в космос наноспутника, собранного в Техническом университете Молдовы, стал возможным после того, как группа студентов и преподавателей этого вуза выиграла конкурс Национального космического агентства Японии.За достижениями ученых стоит 11 лет упорной работы в Национальном центре космических технологий, который был открыт в 2010 году при Техническом университете Молдовы, чтобы республика сделала первые шаги в исследовании космоса.Все это время студенты и преподаватели создавали прототипы наноспутника и изучали, как он будет вести себя в космосе. Затем последовал японский конкурс, который и открыл им дорогу в космос.Наноспутник, собранный в Техническом университете, будет выведен на орбиту с Международной космической станции. "Это впервые для нашей страны, и мы этим гордимся", - отметил ректор Технического университета Виорел Бостан.Миссия наноспутникаНаноспутник носит образовательную миссию – он был разработан и изготовлен исследователями, которые делают первые шаги в этой области. Продуман он до мелочей. Молдавский наноспутник называется TUMnanoSat. Его форма – куб с ребром в 10 сантиметров, а вес – 1,2 килограмма.Наноспутник состоит из нескольких подсистем, призванных обеспечить его функциональность. Одна из них обеспечит связь устройства с орбиты с земной станцией и будет передавать все данные, запрашиваемые командным центром, развернутым в Техническом университете. Другая подсистема отвечает за питание – преобразование солнечной энергии в электричество, чтобы заряжать аккумулятор и поддерживать его работу. Находящиеся на нем наносенсоры обеспечат исследование и изучение его поведения в космосе.Наноспутник оснащен камерой, которая будет снимать изображения в космосе и отправлять их в командный центр UTM. Однако важнейшая составляющая наноспутника – его мозг, то есть бортовой компьютер.Молдавский наноспутник прошел испытания и готов к запуску в любой момент. Именно японские эксперты следили за каждым шагом и проверяли, все ли в порядке с устройством. Поскольку в Молдове нет необходимого оборудования для испытаний наноспутника, он прошел проверку в Институте космических наук в Бухаресте.Наноспутник хранится в специальном помещении, чтобы избежать его статического разряда. Каждый исследователь, входя в это помещение, использует специальное оборудование, чтобы не загрязнять поверхность наноспутника. Это необходимо для поддержания стерильной среды.По словам ректора Технического университета, TUMnanoSAT передадут Национальному космическому агентству Японии, которое обеспечит транспортировку устройства в США. Затем молдавский наноспутник должны доставить на Международную космическую станцию на космическом корабле компании SpaceX. Оттуда его и запустят в космос.Точная дата запуска пока неизвестна, но это точно произойдет в следующем году.

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2021

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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в молдове, космос, спутник, илон маск, видео