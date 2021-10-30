https://ru.sputnik.md/20211030/moldova-ilon-mask-kak-strana-sobiraetsya-zapustit-kosmos-svoy-nanosputnik-46038338.html
Молдова и Илон Маск: как страна собирается запустить в космос свой наноспутник
Молдова и Илон Маск: как страна собирается запустить в космос свой наноспутник
Видео: как Молдова собирается запустить в космос свой наноспутник, и причем тут Илон Маск
2021-10-30T13:25+0300
2021-10-30T13:25+0300
2021-10-30T13:56+0300
видео
в молдове
космос
спутник
илон маск
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Запуск в космос наноспутника, собранного в Техническом университете Молдовы, стал возможным после того, как группа студентов и преподавателей этого вуза выиграла конкурс Национального космического агентства Японии.За достижениями ученых стоит 11 лет упорной работы в Национальном центре космических технологий, который был открыт в 2010 году при Техническом университете Молдовы, чтобы республика сделала первые шаги в исследовании космоса.Все это время студенты и преподаватели создавали прототипы наноспутника и изучали, как он будет вести себя в космосе. Затем последовал японский конкурс, который и открыл им дорогу в космос.Наноспутник, собранный в Техническом университете, будет выведен на орбиту с Международной космической станции. "Это впервые для нашей страны, и мы этим гордимся", - отметил ректор Технического университета Виорел Бостан.Миссия наноспутникаНаноспутник носит образовательную миссию – он был разработан и изготовлен исследователями, которые делают первые шаги в этой области. Продуман он до мелочей. Молдавский наноспутник называется TUMnanoSat. Его форма – куб с ребром в 10 сантиметров, а вес – 1,2 килограмма.Наноспутник состоит из нескольких подсистем, призванных обеспечить его функциональность. Одна из них обеспечит связь устройства с орбиты с земной станцией и будет передавать все данные, запрашиваемые командным центром, развернутым в Техническом университете. Другая подсистема отвечает за питание – преобразование солнечной энергии в электричество, чтобы заряжать аккумулятор и поддерживать его работу. Находящиеся на нем наносенсоры обеспечат исследование и изучение его поведения в космосе.Наноспутник оснащен камерой, которая будет снимать изображения в космосе и отправлять их в командный центр UTM. Однако важнейшая составляющая наноспутника – его мозг, то есть бортовой компьютер.Молдавский наноспутник прошел испытания и готов к запуску в любой момент. Именно японские эксперты следили за каждым шагом и проверяли, все ли в порядке с устройством. Поскольку в Молдове нет необходимого оборудования для испытаний наноспутника, он прошел проверку в Институте космических наук в Бухаресте.Наноспутник хранится в специальном помещении, чтобы избежать его статического разряда. Каждый исследователь, входя в это помещение, использует специальное оборудование, чтобы не загрязнять поверхность наноспутника. Это необходимо для поддержания стерильной среды.По словам ректора Технического университета, TUMnanoSAT передадут Национальному космическому агентству Японии, которое обеспечит транспортировку устройства в США. Затем молдавский наноспутник должны доставить на Международную космическую станцию на космическом корабле компании SpaceX. Оттуда его и запустят в космос.Точная дата запуска пока неизвестна, но это точно произойдет в следующем году.
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Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
в молдове, космос, спутник, илон маск, видео
Молдова и Илон Маск: как страна собирается запустить в космос свой наноспутник
13:25 30.10.2021 (обновлено: 13:56 30.10.2021)
Историческая миссия для Молдовы – страна отправит в космос собственный наноспутник, собранный студентами и преподавателями Технического университета. С помощью него молдавские исследователи смогут впервые собрать данные об уровне радиации и концентрации газа в космосе.
Запуск в космос наноспутника, собранного в Техническом университете Молдовы, стал возможным после того, как группа студентов и преподавателей этого вуза выиграла конкурс Национального космического агентства Японии.
За достижениями ученых стоит 11 лет упорной работы в Национальном центре космических технологий, который был открыт в 2010 году при Техническом университете Молдовы, чтобы республика сделала первые шаги в исследовании космоса.
Все это время студенты и преподаватели создавали прототипы наноспутника и изучали, как он будет вести себя в космосе. Затем последовал японский конкурс, который и открыл им дорогу в космос.
Наноспутник, собранный в Техническом университете, будет выведен на орбиту с Международной космической станции. "Это впервые для нашей страны, и мы этим гордимся", - отметил ректор Технического университета Виорел Бостан.
Миссия наноспутника
Наноспутник носит образовательную миссию – он был разработан и изготовлен исследователями, которые делают первые шаги в этой области. Продуман он до мелочей. Молдавский наноспутник называется TUMnanoSat. Его форма – куб с ребром в 10 сантиметров, а вес – 1,2 килограмма.
Наноспутник состоит из нескольких подсистем, призванных обеспечить его функциональность. Одна из них обеспечит связь устройства с орбиты с земной станцией и будет передавать все данные, запрашиваемые командным центром, развернутым в Техническом университете. Другая подсистема отвечает за питание – преобразование солнечной энергии в электричество, чтобы заряжать аккумулятор и поддерживать его работу. Находящиеся на нем наносенсоры обеспечат исследование и изучение его поведения в космосе.
Наноспутник оснащен камерой, которая будет снимать изображения в космосе и отправлять их в командный центр UTM. Однако важнейшая составляющая наноспутника – его мозг, то есть бортовой компьютер.
Молдавский наноспутник прошел испытания и готов к запуску в любой момент. Именно японские эксперты следили за каждым шагом и проверяли, все ли в порядке с устройством. Поскольку в Молдове нет необходимого оборудования для испытаний наноспутника, он прошел проверку в Институте космических наук в Бухаресте.
Наноспутник хранится в специальном помещении, чтобы избежать его статического разряда. Каждый исследователь, входя в это помещение, использует специальное оборудование, чтобы не загрязнять поверхность наноспутника. Это необходимо для поддержания стерильной среды.
По словам ректора Технического университета, TUMnanoSAT передадут Национальному космическому агентству Японии, которое обеспечит транспортировку устройства в США. Затем молдавский наноспутник должны доставить на Международную космическую станцию на космическом корабле компании SpaceX. Оттуда его и запустят в космос.
Точная дата запуска пока неизвестна, но это точно произойдет в следующем году.