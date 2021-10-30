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Кику: как правительство Молдовы может остановить рост цен
Кику: как правительство Молдовы может остановить рост цен
Экс-премьер Молдовы рассказал о причинах роста цен на топливо и напомнил о сверхдоходах в бюджете.
2021-10-30T08:00+0300
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Кику: почему в Молдове постоянно растут цены на бензин и дизтопливо
Кику: почему в Молдове постоянно растут цены на бензин и дизтопливо
Нынешние правители Молдовы стали заложниками своего хронического популизма. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-премьер, председатель Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ) Ион Кику.Пребывая ранее в оппозиции, они заявляли о том, что причиной роста цен в стране была тогдашняя действующая власть. Сейчас же, когда сами бывшие оппозиционеры стали властью, цены все равно продолжают расти и выровнять эту ситуацию правительство никак не может.Кику напомнил, что нынешняя власть в оппозиции объясняла рост цен плохой работой Совета по конкуренции, и первое, что они сделали, придя к власти, – сняли его руководителя. Но за два с лишним месяца работы положительных результатов деятельности нового руководства не видно, а ведь правительству уже сейчас нужен план на случай серьезного роста цен."Здесь нужны меры и инструменты, которые могли бы амортизировать последствия высоких цен. Для этого нужен анализ и выводы. Тем более, что сейчас в бюджете есть сверхдоходы, из которых можно компенсировать определенные затраты. Или же за счет временного пересмотра ставок налогов – акцизов, НДС. Чрезвычайная ситуация позволяет правительству прибегать к чрезвычайным мерам", – заключил собеседник.
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова

Кику: как правительство Молдовы может остановить рост цен

08:00 30.10.2021 (обновлено: 09:15 30.10.2021)
Радио
Кику: почему в Молдове постоянно растут цены на бензин и дизтопливо
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Бывший премьер правительства Молдовы рассказал о причинах роста цен в Молдове и напомнил о сверхдоходах в бюджете, из которых можно компенсировать последствия этого роста.
Нынешние правители Молдовы стали заложниками своего хронического популизма. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-премьер, председатель Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ) Ион Кику.
Пребывая ранее в оппозиции, они заявляли о том, что причиной роста цен в стране была тогдашняя действующая власть. Сейчас же, когда сами бывшие оппозиционеры стали властью, цены все равно продолжают расти и выровнять эту ситуацию правительство никак не может.

"Поскольку Республика Молдова абсолютно все импортирует – разумно отслеживать, например, растущую стоимость нефти на международных рынках, которая приводит к росту стоимости бензина и дизтоплива внутри страны. Но мы понимаем, что конечная цена бензина на заправке не на 100% определяется стоимостью нефти. То есть нет прозрачности формирования этой цены", – считает бывший премьер.

Кику напомнил, что нынешняя власть в оппозиции объясняла рост цен плохой работой Совета по конкуренции, и первое, что они сделали, придя к власти, – сняли его руководителя. Но за два с лишним месяца работы положительных результатов деятельности нового руководства не видно, а ведь правительству уже сейчас нужен план на случай серьезного роста цен.
"Здесь нужны меры и инструменты, которые могли бы амортизировать последствия высоких цен. Для этого нужен анализ и выводы. Тем более, что сейчас в бюджете есть сверхдоходы, из которых можно компенсировать определенные затраты. Или же за счет временного пересмотра ставок налогов – акцизов, НДС. Чрезвычайная ситуация позволяет правительству прибегать к чрезвычайным мерам", – заключил собеседник.
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