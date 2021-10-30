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Кику: как правительство Молдовы может остановить рост цен

Кику: как правительство Молдовы может остановить рост цен

Экс-премьер Молдовы рассказал о причинах роста цен на топливо и напомнил о сверхдоходах в бюджете.

2021-10-30T08:00+0300

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Кику: почему в Молдове постоянно растут цены на бензин и дизтопливо Кику: почему в Молдове постоянно растут цены на бензин и дизтопливо

Нынешние правители Молдовы стали заложниками своего хронического популизма. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-премьер, председатель Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ) Ион Кику.Пребывая ранее в оппозиции, они заявляли о том, что причиной роста цен в стране была тогдашняя действующая власть. Сейчас же, когда сами бывшие оппозиционеры стали властью, цены все равно продолжают расти и выровнять эту ситуацию правительство никак не может.Кику напомнил, что нынешняя власть в оппозиции объясняла рост цен плохой работой Совета по конкуренции, и первое, что они сделали, придя к власти, – сняли его руководителя. Но за два с лишним месяца работы положительных результатов деятельности нового руководства не видно, а ведь правительству уже сейчас нужен план на случай серьезного роста цен."Здесь нужны меры и инструменты, которые могли бы амортизировать последствия высоких цен. Для этого нужен анализ и выводы. Тем более, что сейчас в бюджете есть сверхдоходы, из которых можно компенсировать определенные затраты. Или же за счет временного пересмотра ставок налогов – акцизов, НДС. Чрезвычайная ситуация позволяет правительству прибегать к чрезвычайным мерам", – заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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