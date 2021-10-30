https://ru.sputnik.md/20211030/moldove-otkryli-otrestavrirovannyy-memorial-pobeditelyam-fashizma-46044112.html

В Молдове открыли еще один отреставрированный мемориал победителям фашизма

В Молдове открыли еще один отреставрированный мемориал победителям фашизма

Еще один мемориал воинской славы отреставрирован, его торжественно открыли.

2021-10-30T19:45+0300

2021-10-30T19:45+0300

2021-10-30T19:45+0300

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памятник

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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В селе Машкауцы Криулянского района состоялась торжественная церемония по случаю открытия отреставрированного памятника павшим в боях с фашизмом советским воинам и воинам-односельчанам, десятки имен которых увековечены на гранитных плитах. Реставрация проведена Славянской правозащитной организацией "Вече" при содействии поискового отряда "Август". В ходе мероприятия была отслужена лития по погибшим за Родину. К гостям с приветственным словом обратились сотрудники посольства России и Россотрудничества, представитель посольства Белоруссии, председатель правления Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул, мэр села Машкауцы Виктор Карцын, депутаты молдавского парламента, представители Министерства обороны Молдовы и общественной организации "Август". Выступавшие отметили важность сохранения на территории страны памяти об участниках и наследии Великой Отечественной войны. Гости отдельно поблагодарили Николая Гуцула за проводимую многолетнюю деятельность по восстановлению в республике монументов советским воинам-освободителям. На церемонии ученики районной гимназии исполнили песни военных лет, продекламировали отрывок из поэмы Роберта Рождественского "Реквием". Церемония прошла под музыкальное сопровождение военного оркестра в присутствии роты Почетного караула Министерства обороны Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211023/moldova-posolstvo-rossii-otrestavrirovali-pamyatnik-potemkinu-45839869.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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