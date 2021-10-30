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В Молдове открыли еще один отреставрированный мемориал победителям фашизма
В Молдове открыли еще один отреставрированный мемориал победителям фашизма
Еще один мемориал воинской славы отреставрирован, его торжественно открыли.
2021-10-30T19:45+0300
2021-10-30T19:45+0300
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в молдове
молдова
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памятник
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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В селе Машкауцы Криулянского района состоялась торжественная церемония по случаю открытия отреставрированного памятника павшим в боях с фашизмом советским воинам и воинам-односельчанам, десятки имен которых увековечены на гранитных плитах. Реставрация проведена Славянской правозащитной организацией "Вече" при содействии поискового отряда "Август". В ходе мероприятия была отслужена лития по погибшим за Родину. К гостям с приветственным словом обратились сотрудники посольства России и Россотрудничества, представитель посольства Белоруссии, председатель правления Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул, мэр села Машкауцы Виктор Карцын, депутаты молдавского парламента, представители Министерства обороны Молдовы и общественной организации "Август". Выступавшие отметили важность сохранения на территории страны памяти об участниках и наследии Великой Отечественной войны. Гости отдельно поблагодарили Николая Гуцула за проводимую многолетнюю деятельность по восстановлению в республике монументов советским воинам-освободителям. На церемонии ученики районной гимназии исполнили песни военных лет, продекламировали отрывок из поэмы Роберта Рождественского "Реквием". Церемония прошла под музыкальное сопровождение военного оркестра в присутствии роты Почетного караула Министерства обороны Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211023/moldova-posolstvo-rossii-otrestavrirovali-pamyatnik-potemkinu-45839869.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, криулянский район, памятник

В Молдове открыли еще один отреставрированный мемориал победителям фашизма

19:45 30.10.2021
© Sputnik / Armenuhi MkhoyanВ Гюмри прошел торжественный парад, посвященный Дню Победы
В Гюмри прошел торжественный парад, посвященный Дню Победы - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Armenuhi Mkhoyan
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Еще один мемориал воинской славы отреставрирован, его торжественно открыли.
КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В селе Машкауцы Криулянского района состоялась торжественная церемония по случаю открытия отреставрированного памятника павшим в боях с фашизмом советским воинам и воинам-односельчанам, десятки имен которых увековечены на гранитных плитах.
Реставрация проведена Славянской правозащитной организацией "Вече" при содействии поискового отряда "Август".
В ходе мероприятия была отслужена лития по погибшим за Родину.
К гостям с приветственным словом обратились сотрудники посольства России и Россотрудничества, представитель посольства Белоруссии, председатель правления Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул, мэр села Машкауцы Виктор Карцын, депутаты молдавского парламента, представители Министерства обороны Молдовы и общественной организации "Август".
Памятник Григорию Потемкину - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
Общество
В Молдове при помощи посольства РФ отреставрировали памятник Потемкину
23 октября, 18:52
Выступавшие отметили важность сохранения на территории страны памяти об участниках и наследии Великой Отечественной войны.
Гости отдельно поблагодарили Николая Гуцула за проводимую многолетнюю деятельность по восстановлению в республике монументов советским воинам-освободителям.
На церемонии ученики районной гимназии исполнили песни военных лет, продекламировали отрывок из поэмы Роберта Рождественского "Реквием".
Церемония прошла под музыкальное сопровождение военного оркестра в присутствии роты Почетного караула Министерства обороны Молдовы.
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