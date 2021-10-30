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У Молдовы есть контракт на поставку газа с "Газпромом": что о нем известно
У Молдовы есть контракт на поставку газа с "Газпромом": что о нем известно
Читайте в обзоре Sputnik, что пока известно по контракту "Молдовагаз" и "Газпрома" на поставку голубого топлива в республику.
2021-10-30T20:17+0300
2021-10-30T20:17+0300
общество
в молдове
молдова
"газпром"
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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились в Санкт-Петербурге. Больше деталей об этом документе появилось в субботу, их представил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Главный вопрос - цена за газ для МолдовыПо словам Спыну, во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Как добавил Спыну, учитывая коммерческие отношения между "Молдовагазом" и "Газпромом", эта формула может быть обнародована только при согласии сторон.Контракт вне политики Вице-премьер ранее упоминал тот факт, что вокруг переговоров по контракту множество слухов о якобы политических аспектах, которые обсуждаются в рамках дискуссий по документу. В частности множество политологов говорили об обсуждения вопроса Приднестровья между молдавской и российской стороной, на это указывала и недавняя поездка в Москву вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского.Спыну опроверг подобные слухи в субботу. Во избежание любых спекуляций Спыну подчеркнул, что "подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также никак не затрагивает Приднестровье".Вопрос долга "Молдовагаз" перед "Газпромом"Что касается долга, по данным вице-премьера, стороны договорились провести независимый аудит по этому вопросу в 2022 году."На основе этого аудита будет установлена сумма и начнутся новые переговоры по утверждению календаря выплат по долгу", - уточнил Спыну.Напомним, ранее во время переговоров, когда речь шла о контракте на три года, российский концерн "Газпром" требовал от Молдовы в этот период оплатить более 700 миллионов долларов долга за поставленный газ с учетом просрочек выплат, но без учета поставок в Приднестровье. В Кишиневе же весь долг на тот момент не признали и потребовали в свою очередь проведения независимого аудита накопившихся у "Молдовагаз" долгов. По данным Спыну, долг накапливался начиная с 1994 года. Позднее бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что долг составляет около 444,1 миллиона долларов (без начисленных штрафов) и образовался следующим образом:С 2016 по август 2021 года, по словам бывшего главы правительства, не было накоплено ни цента долга.Заявление главы "Молдовагаз" по итогам переговоровГлава "Молдовагаза" Вадим Чебан поблагодарил своих коллег из "Молдовагаза" и "Газпрома" за выдержку, терпение и понимание всего комплекса вопросов и вызовов, которые стояли перед сторонами."Это были очень непростые переговоры, но рад, что команда "Молдовагаза" лишний раз показала и доказала свой высокий профессионализм. Хочу лично поблагодарить вице-премьер-министра, господина Андрея Спыну, за гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию в процессе переговоров", - добавил Чебан.Однако Чебан подчеркнул, что после подписания контракта еще предстоит много работы. Взаимовыгодные условия и гибкость "Газпрома" Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии для Sputnik Молдова после новости о продлении контракта отметил разнящиеся формулировки сторон в своих заявлениях. Так, молдавская сторона в пресс-релизе сообщила, что документ подписан "с формулой ценообразования, предложенной Кишиневом". А "Газпром" в свою очередь назвал условия "взаимовыгодными"."С молдавской стороны условия были все же не очень ясны, а именно формула ценообразования. Известно, что "Газпром" предлагал взять спотовую цену и еще 25% скидки. А Кишинев говорил, что хочет 50%. Похоже больше на условия "Газпрома" в 25% или, может, 30%", - отметил Юшков.По словам эксперта, переговорная позиция российского концерна была сильнее молдавской изначально, а слишком сильно снижать цену "Газпром" не мог ввиду необходимости покрывать расходы на транспортировку газа и возможное падение цен в теплый период года. В Кишиневе новость о продлении контракта встретили положительно и отметили главные выводы из самого факта наличия контракта. "Можем уверенно сказать, что в любом случае газ нам обойдется дешевле, чем из любых других альтернативных источников. Кроме того, "Газпром" проявил достаточную гибкость, согласившись на проведение аудита долгов и последующих отдельных переговоров по теме их погашения", – написал экс-вице премьер, бывший министра экономики Александр Муравский на своей странице в социальной сети.Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211026/dolg-moldovagaz-45927673.html
https://ru.sputnik.md/20211030/ekspert-tsene-na-gaz-dlya-moldovy-skoree-vsego-prinyaty-usloviya-gazproma-46036116.html
https://ru.sputnik.md/20211029/gazprom-peregovory-moldovagaz-46031021.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, "газпром", молдовагаз, андрей спыну

У Молдовы есть контракт на поставку газа с "Газпромом": что о нем известно

20:17 30.10.2021
CC0 / pixabay / Газовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
CC0 / pixabay /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Читайте в обзоре Sputnik Молдова, что пока известно по контракту "Молдовагаз" и "Газпрома" на поставку голубого топлива в республику.
КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились в Санкт-Петербурге. Больше деталей об этом документе появилось в субботу, их представил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Главный вопрос - цена за газ для Молдовы

По словам Спыну, во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Как добавил Спыну, учитывая коммерческие отношения между "Молдовагазом" и "Газпромом", эта формула может быть обнародована только при согласии сторон.

Могу сказать на данный момент, исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров, далее цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах. В нынешних условиях эта цена в два раза ниже рыночной и ниже той, что мы платили в октябре

Андрей Спыну - Sputnik Молдова
Андрей Спыну
вице-премьер

Контракт вне политики

Вице-премьер ранее упоминал тот факт, что вокруг переговоров по контракту множество слухов о якобы политических аспектах, которые обсуждаются в рамках дискуссий по документу. В частности множество политологов говорили об обсуждения вопроса Приднестровья между молдавской и российской стороной, на это указывала и недавняя поездка в Москву вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского.
Спыну опроверг подобные слухи в субботу.
Во избежание любых спекуляций Спыну подчеркнул, что "подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также никак не затрагивает Приднестровье".

Вопрос долга "Молдовагаз" перед "Газпромом"

Что касается долга, по данным вице-премьера, стороны договорились провести независимый аудит по этому вопросу в 2022 году.
"На основе этого аудита будет установлена сумма и начнутся новые переговоры по утверждению календаря выплат по долгу", - уточнил Спыну.
Напомним, ранее во время переговоров, когда речь шла о контракте на три года, российский концерн "Газпром" требовал от Молдовы в этот период оплатить более 700 миллионов долларов долга за поставленный газ с учетом просрочек выплат, но без учета поставок в Приднестровье.
В Кишиневе же весь долг на тот момент не признали и потребовали в свою очередь проведения независимого аудита накопившихся у "Молдовагаз" долгов. По данным Спыну, долг накапливался начиная с 1994 года.
Позднее бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что долг составляет около 444,1 миллиона долларов (без начисленных штрафов) и образовался следующим образом:
39,3 миллиона долларов (8,8%) — 2006-2007 годы;
394,1 миллиона долларов (88,7%) — 2011-2015 годы;
10,7 миллиона долларов (2,4%) — сентябрь 2021 года.
С 2016 по август 2021 года, по словам бывшего главы правительства, не было накоплено ни цента долга.
Газодобывающее предприятие компании Укргаздобыча в Стрыйском районе Львовской области, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
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26 октября, 21:25

Заявление главы "Молдовагаз" по итогам переговоров

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан поблагодарил своих коллег из "Молдовагаза" и "Газпрома" за выдержку, терпение и понимание всего комплекса вопросов и вызовов, которые стояли перед сторонами.
"Это были очень непростые переговоры, но рад, что команда "Молдовагаза" лишний раз показала и доказала свой высокий профессионализм. Хочу лично поблагодарить вице-премьер-министра, господина Андрея Спыну, за гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию в процессе переговоров", - добавил Чебан.
Однако Чебан подчеркнул, что после подписания контракта еще предстоит много работы.

Взаимовыгодные условия и гибкость "Газпрома"

Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии для Sputnik Молдова после новости о продлении контракта отметил разнящиеся формулировки сторон в своих заявлениях. Так, молдавская сторона в пресс-релизе сообщила, что документ подписан "с формулой ценообразования, предложенной Кишиневом". А "Газпром" в свою очередь назвал условия "взаимовыгодными".
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
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"С молдавской стороны условия были все же не очень ясны, а именно формула ценообразования. Известно, что "Газпром" предлагал взять спотовую цену и еще 25% скидки. А Кишинев говорил, что хочет 50%. Похоже больше на условия "Газпрома" в 25% или, может, 30%", - отметил Юшков.
По словам эксперта, переговорная позиция российского концерна была сильнее молдавской изначально, а слишком сильно снижать цену "Газпром" не мог ввиду необходимости покрывать расходы на транспортировку газа и возможное падение цен в теплый период года.
"Думаю, был компромиссный вариант, ближе к предложению "Газпрома". Самая большая интрига - какова скидка к спотовой цене", - добавил собеседник Sputnik.
В Кишиневе новость о продлении контракта встретили положительно и отметили главные выводы из самого факта наличия контракта.
"Можем уверенно сказать, что в любом случае газ нам обойдется дешевле, чем из любых других альтернативных источников. Кроме того, "Газпром" проявил достаточную гибкость, согласившись на проведение аудита долгов и последующих отдельных переговоров по теме их погашения", – написал экс-вице премьер, бывший министра экономики Александр Муравский на своей странице в социальной сети.
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Вчера, 21:55

Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.
В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
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