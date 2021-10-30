https://ru.sputnik.md/20211030/moldovy-kontrakt-na-postavku-gaza-gazprom-chto-izvestno-46045339.html

У Молдовы есть контракт на поставку газа с "Газпромом": что о нем известно

У Молдовы есть контракт на поставку газа с "Газпромом": что о нем известно

Читайте в обзоре Sputnik, что пока известно по контракту "Молдовагаз" и "Газпрома" на поставку голубого топлива в республику.

2021-10-30T20:17+0300

2021-10-30T20:17+0300

2021-10-30T20:17+0300

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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились в Санкт-Петербурге. Больше деталей об этом документе появилось в субботу, их представил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Главный вопрос - цена за газ для МолдовыПо словам Спыну, во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Как добавил Спыну, учитывая коммерческие отношения между "Молдовагазом" и "Газпромом", эта формула может быть обнародована только при согласии сторон.Контракт вне политики Вице-премьер ранее упоминал тот факт, что вокруг переговоров по контракту множество слухов о якобы политических аспектах, которые обсуждаются в рамках дискуссий по документу. В частности множество политологов говорили об обсуждения вопроса Приднестровья между молдавской и российской стороной, на это указывала и недавняя поездка в Москву вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского.Спыну опроверг подобные слухи в субботу. Во избежание любых спекуляций Спыну подчеркнул, что "подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также никак не затрагивает Приднестровье".Вопрос долга "Молдовагаз" перед "Газпромом"Что касается долга, по данным вице-премьера, стороны договорились провести независимый аудит по этому вопросу в 2022 году."На основе этого аудита будет установлена сумма и начнутся новые переговоры по утверждению календаря выплат по долгу", - уточнил Спыну.Напомним, ранее во время переговоров, когда речь шла о контракте на три года, российский концерн "Газпром" требовал от Молдовы в этот период оплатить более 700 миллионов долларов долга за поставленный газ с учетом просрочек выплат, но без учета поставок в Приднестровье. В Кишиневе же весь долг на тот момент не признали и потребовали в свою очередь проведения независимого аудита накопившихся у "Молдовагаз" долгов. По данным Спыну, долг накапливался начиная с 1994 года. Позднее бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что долг составляет около 444,1 миллиона долларов (без начисленных штрафов) и образовался следующим образом:С 2016 по август 2021 года, по словам бывшего главы правительства, не было накоплено ни цента долга.Заявление главы "Молдовагаз" по итогам переговоровГлава "Молдовагаза" Вадим Чебан поблагодарил своих коллег из "Молдовагаза" и "Газпрома" за выдержку, терпение и понимание всего комплекса вопросов и вызовов, которые стояли перед сторонами."Это были очень непростые переговоры, но рад, что команда "Молдовагаза" лишний раз показала и доказала свой высокий профессионализм. Хочу лично поблагодарить вице-премьер-министра, господина Андрея Спыну, за гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию в процессе переговоров", - добавил Чебан.Однако Чебан подчеркнул, что после подписания контракта еще предстоит много работы. Взаимовыгодные условия и гибкость "Газпрома" Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии для Sputnik Молдова после новости о продлении контракта отметил разнящиеся формулировки сторон в своих заявлениях. Так, молдавская сторона в пресс-релизе сообщила, что документ подписан "с формулой ценообразования, предложенной Кишиневом". А "Газпром" в свою очередь назвал условия "взаимовыгодными"."С молдавской стороны условия были все же не очень ясны, а именно формула ценообразования. Известно, что "Газпром" предлагал взять спотовую цену и еще 25% скидки. А Кишинев говорил, что хочет 50%. Похоже больше на условия "Газпрома" в 25% или, может, 30%", - отметил Юшков.По словам эксперта, переговорная позиция российского концерна была сильнее молдавской изначально, а слишком сильно снижать цену "Газпром" не мог ввиду необходимости покрывать расходы на транспортировку газа и возможное падение цен в теплый период года. В Кишиневе новость о продлении контракта встретили положительно и отметили главные выводы из самого факта наличия контракта. "Можем уверенно сказать, что в любом случае газ нам обойдется дешевле, чем из любых других альтернативных источников. Кроме того, "Газпром" проявил достаточную гибкость, согласившись на проведение аудита долгов и последующих отдельных переговоров по теме их погашения", – написал экс-вице премьер, бывший министра экономики Александр Муравский на своей странице в социальной сети.Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211026/dolg-moldovagaz-45927673.html

https://ru.sputnik.md/20211030/ekspert-tsene-na-gaz-dlya-moldovy-skoree-vsego-prinyaty-usloviya-gazproma-46036116.html

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