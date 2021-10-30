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В ночь с 30 на 31 октября Молдова перейдет на зимнее время
В ночь с 30 на 31 октября Молдова перейдет на зимнее время
В ночь на 31 октября в Молдове переведут стрелки на час назад вместе с большинством стран Европы.
2021-10-30T07:30+0300
2021-10-30T07:30+0300
молдова
зимнее время
перевод часов
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В ночь с 30 на 31 октября 2021 года Молдова перейдет на зимнее время. Это означает, что стрелки часов переведут на час назад.В воскресенье 31 октября 2021 года будут самые длинные сутки в году – 25 часов.Не исключено, что в этом году Молдова в последний раз перейдет на зимнее время, поскольку правительство дало положительное заключение к законопроекту, который предусматривает отказ от сезонной смены времени, как это планируется в странах ЕС.Решение о переходе на зимнее и летнее время принимается каждой страной самостоятельно.Европейская комиссия предложила отказаться от сезонного изменения времени в Европе и дала государствам-членам возможность решить, хотят ли они применять летнее время на постоянной основе.Государства, которые решат постоянно сохранять зимнее время, должны были внести окончательное изменение в последнее воскресенье октября 2021 года и не менять время.
https://ru.sputnik.md/20211024/vrach-perekhod-zimnee-vremya-zdorove-45837419.html
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Евгений Чебан
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молдова, зимнее время, перевод часов

В ночь с 30 на 31 октября Молдова перейдет на зимнее время

07:30 30.10.2021
© Sputnik / Rodion ProcaЧасы
Часы - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Молдове переведут стрелки на час назад вместе с большинством стран Европы.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В ночь с 30 на 31 октября 2021 года Молдова перейдет на зимнее время. Это означает, что стрелки часов переведут на час назад.
В воскресенье 31 октября 2021 года будут самые длинные сутки в году – 25 часов.
Не исключено, что в этом году Молдова в последний раз перейдет на зимнее время, поскольку правительство дало положительное заключение к законопроекту, который предусматривает отказ от сезонной смены времени, как это планируется в странах ЕС.
Решение о переходе на зимнее и летнее время принимается каждой страной самостоятельно.
Европейская комиссия предложила отказаться от сезонного изменения времени в Европе и дала государствам-членам возможность решить, хотят ли они применять летнее время на постоянной основе.
Перевод стрелок с зимнего на летнее время - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
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Государства, которые решат постоянно сохранять зимнее время, должны были внести окончательное изменение в последнее воскресенье октября 2021 года и не менять время.
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