https://ru.sputnik.md/20211030/oktyabry-moldova-zimnee-vremya-46022880.html

В ночь с 30 на 31 октября Молдова перейдет на зимнее время

В ночь с 30 на 31 октября Молдова перейдет на зимнее время

В ночь на 31 октября в Молдове переведут стрелки на час назад вместе с большинством стран Европы.

2021-10-30T07:30+0300

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2021-10-30T07:30+0300

молдова

зимнее время

перевод часов

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В ночь с 30 на 31 октября 2021 года Молдова перейдет на зимнее время. Это означает, что стрелки часов переведут на час назад.В воскресенье 31 октября 2021 года будут самые длинные сутки в году – 25 часов.Не исключено, что в этом году Молдова в последний раз перейдет на зимнее время, поскольку правительство дало положительное заключение к законопроекту, который предусматривает отказ от сезонной смены времени, как это планируется в странах ЕС.Решение о переходе на зимнее и летнее время принимается каждой страной самостоятельно.Европейская комиссия предложила отказаться от сезонного изменения времени в Европе и дала государствам-членам возможность решить, хотят ли они применять летнее время на постоянной основе.Государства, которые решат постоянно сохранять зимнее время, должны были внести окончательное изменение в последнее воскресенье октября 2021 года и не менять время.

https://ru.sputnik.md/20211024/vrach-perekhod-zimnee-vremya-zdorove-45837419.html

молдова

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдова, зимнее время, перевод часов