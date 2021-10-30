https://ru.sputnik.md/20211030/patsientam-covid-19-spetsialnye-pribory-46043078.html

Пациенты с COVID, лечащиеся на дому, получат приборы для измерения кислорода в крови

Пациенты с COVID, лечащиеся на дому, получат приборы для измерения кислорода в крови

Специальные приборы должны будут помочь гражданам следить за течением инфекции и своевременно обратить внимание на ухудшение состояния.

2021-10-30T17:24+0300

2021-10-30T17:24+0300

2021-10-30T17:58+0300

коронавирус

в молдове

лечение

пациент

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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В целях повышения качества домашнего наблюдения за пациентами с легкой и средней формой COVID-19, Минздрав распространил в медучреждения страны две тысячи пульсоксиметров, приобретенных на средства Всемирного фонда. Как отметили в ведомстве, приборы будут выданы в случае необходимости улучшения наблюдения за уровнем сатурации крови кислородом, что поможет отслеживать состояние пациента и предотвратить ухудшение состояния. По данным ведомства, семейные врачи проинструктируют пациентов, как пользоваться инструментом, вести записи о сатурации кислородом крови и о том, при каких показателях следует обращаться к врачу.В соответствии с положениями Стандартного клинического протокола для семейных врачей (6-е издание) "Коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19)", сатурация кислорода является одним из параметров, за которым необходимо следить для своевременного определения признаков обострения. Насыщение кислородом менее 94%, является одним из показателей для госпитализации.

https://ru.sputnik.md/20210413/v-moldove-peresmotreli-protokol-lecheniya-patsientov-s-covid-19-chto-izmenitsya-34365609.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, лечение, пациент