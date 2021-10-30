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Пациенты с COVID, лечащиеся на дому, получат приборы для измерения кислорода в крови
Пациенты с COVID, лечащиеся на дому, получат приборы для измерения кислорода в крови
Специальные приборы должны будут помочь гражданам следить за течением инфекции и своевременно обратить внимание на ухудшение состояния.
2021-10-30T17:24+0300
2021-10-30T17:58+0300
коронавирус
в молдове
лечение
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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В целях повышения качества домашнего наблюдения за пациентами с легкой и средней формой COVID-19, Минздрав распространил в медучреждения страны две тысячи пульсоксиметров, приобретенных на средства Всемирного фонда. Как отметили в ведомстве, приборы будут выданы в случае необходимости улучшения наблюдения за уровнем сатурации крови кислородом, что поможет отслеживать состояние пациента и предотвратить ухудшение состояния. По данным ведомства, семейные врачи проинструктируют пациентов, как пользоваться инструментом, вести записи о сатурации кислородом крови и о том, при каких показателях следует обращаться к врачу.В соответствии с положениями Стандартного клинического протокола для семейных врачей (6-е издание) "Коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19)", сатурация кислорода является одним из параметров, за которым необходимо следить для своевременного определения признаков обострения. Насыщение кислородом менее 94%, является одним из показателей для госпитализации.
https://ru.sputnik.md/20210413/v-moldove-peresmotreli-protokol-lecheniya-patsientov-s-covid-19-chto-izmenitsya-34365609.html
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Юлия Липовая
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в молдове, лечение, пациент

Пациенты с COVID, лечащиеся на дому, получат приборы для измерения кислорода в крови

17:24 30.10.2021 (обновлено: 17:58 30.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausMedicina
Medicina - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Специальные приборы должны будут помочь гражданам следить за течением инфекции и своевременно обратить внимание на ухудшение состояния.
КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В целях повышения качества домашнего наблюдения за пациентами с легкой и средней формой COVID-19, Минздрав распространил в медучреждения страны две тысячи пульсоксиметров, приобретенных на средства Всемирного фонда.
Как отметили в ведомстве, приборы будут выданы в случае необходимости улучшения наблюдения за уровнем сатурации крови кислородом, что поможет отслеживать состояние пациента и предотвратить ухудшение состояния.
"В случае необходимости аппараты будут давать пациентам на временное пользование", - говорится в сообщении Минздрава.
По данным ведомства, семейные врачи проинструктируют пациентов, как пользоваться инструментом, вести записи о сатурации кислородом крови и о том, при каких показателях следует обращаться к врачу.
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 13.04.2021
Общество
В Молдове пересмотрели протокол лечения пациентов с COVID-19
13 апреля, 17:15
В соответствии с положениями Стандартного клинического протокола для семейных врачей (6-е издание) "Коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19)", сатурация кислорода является одним из параметров, за которым необходимо следить для своевременного определения признаков обострения. Насыщение кислородом менее 94%, является одним из показателей для госпитализации.
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