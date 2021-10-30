https://ru.sputnik.md/20211030/pochemu-fonari-znayut-o-chem-plachut-gitary-a-kgb---net-46015369.html

Почему фонари знают, о чем плачут гитары, а КГБ - нет?

Почему фонари знают, о чем плачут гитары, а КГБ - нет?

В субботнем выпуске подкаста "Знай наших!" вы узнаете о почетном гражданине "Северной Пальмиры" Молдовы и поэте-песеннике, стихи которого, в исполнении Софии... 30.10.2021, Sputnik Молдова

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Почему фонари знают, о чём плачут гитары, а КГБ - нет? Почему фонари знают, о чём плачут гитары, а КГБ - нет?

Как рождались знаменитые хиты Ефима Кримермана? Из воспоминаний: "Песня рождается двумя способами: либо композитор пишет музыку к твоим стихам, либо ты пишешь их на готовую музыку — на нашем жаргоне это называется "рыба". Композитор несколько раз исполняет мелодию на фортепьяно, чтобы поет ее лучше прочувствовал, а ты на клочке бумаги лихорадочно записываешь фразы со словами, которые приходят в голову”.Текст песни "De ce plîng chitarile" - "О чем плачут гитары" – Ефим Кримерман сочиняет по заказу автора мелодии: на одной из репетиций худрук ВИА "Норок" Михай Долган попросил его написать текст. К утру текст был готов. Через час в кабинет поэта зашел администратор "Норока" и сообщил, что ребята текст выучили и не перестают его петь.Министерство культуры утверждает текст будущего хита, и только офицер госбезопасности и глава Комитета по контролю за репертуаром и зрелищами спросил: "Почему фонари знают, о чем плачут гитары, а КГБ - не в курсе?".

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

подкасты, знай наших!, аудио, кгб