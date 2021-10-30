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Почему фонари знают, о чем плачут гитары, а КГБ - нет?
Почему фонари знают, о чем плачут гитары, а КГБ - нет?
В субботнем выпуске подкаста "Знай наших!" вы узнаете о почетном гражданине "Северной Пальмиры" Молдовы и поэте-песеннике, стихи которого, в исполнении Софии... 30.10.2021, Sputnik Молдова
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Почему фонари знают, о чём плачут гитары, а КГБ - нет?
Почему фонари знают, о чём плачут гитары, а КГБ - нет?
Как рождались знаменитые хиты Ефима Кримермана? Из воспоминаний: "Песня рождается двумя способами: либо композитор пишет музыку к твоим стихам, либо ты пишешь их на готовую музыку — на нашем жаргоне это называется "рыба". Композитор несколько раз исполняет мелодию на фортепьяно, чтобы поет ее лучше прочувствовал, а ты на клочке бумаги лихорадочно записываешь фразы со словами, которые приходят в голову”.Текст песни "De ce plîng chitarile" - "О чем плачут гитары" – Ефим Кримерман сочиняет по заказу автора мелодии: на одной из репетиций худрук ВИА "Норок" Михай Долган попросил его написать текст. К утру текст был готов. Через час в кабинет поэта зашел администратор "Норока" и сообщил, что ребята текст выучили и не перестают его петь.Министерство культуры утверждает текст будущего хита, и только офицер госбезопасности и глава Комитета по контролю за репертуаром и зрелищами спросил: "Почему фонари знают, о чем плачут гитары, а КГБ - не в курсе?".
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Валентина Топоривская
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Почему фонари знают, о чем плачут гитары, а КГБ - нет?

20:00 30.10.2021
Радио
Почему фонари знают, о чём плачут гитары, а КГБ - нет?
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
В субботнем выпуске подкаста "Знай наших!" вы узнаете о почетном гражданине "Северной Пальмиры" Молдовы и поэте-песеннике, стихи которого, в исполнении Софии Ротару, Иона Суручану, Яна Райбурга, ансамбля "Норок" и группы O-Zone, стали громкими хитами.
Как рождались знаменитые хиты Ефима Кримермана? Из воспоминаний: "Песня рождается двумя способами: либо композитор пишет музыку к твоим стихам, либо ты пишешь их на готовую музыку — на нашем жаргоне это называется "рыба". Композитор несколько раз исполняет мелодию на фортепьяно, чтобы поет ее лучше прочувствовал, а ты на клочке бумаги лихорадочно записываешь фразы со словами, которые приходят в голову”.
Текст песни "De ce plîng chitarile" - "О чем плачут гитары" – Ефим Кримерман сочиняет по заказу автора мелодии: на одной из репетиций худрук ВИА "Норок" Михай Долган попросил его написать текст. К утру текст был готов. Через час в кабинет поэта зашел администратор "Норока" и сообщил, что ребята текст выучили и не перестают его петь.
Министерство культуры утверждает текст будущего хита, и только офицер госбезопасности и глава Комитета по контролю за репертуаром и зрелищами спросил: "Почему фонари знают, о чем плачут гитары, а КГБ - не в курсе?".
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