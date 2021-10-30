Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211030/pogodnye-rekordy-46031365.html
Погодные рекорды Молдовы 30 октября
Погодные рекорды Молдовы 30 октября
Самые высокие и самые низкие температуры в истории наблюдений в Молдове
2021-10-30T00:01+0300
2021-10-30T00:01+0300
в молдове
синоптики
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c33dbcb2eeb8e2a40a6cd5de99f259bd.jpg
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 октября специалисты зафиксировали более полувека.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 30 октября 1951 года столбик термометра опустился до –6,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1990 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +25,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 30 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29b33be21c6e4809128e35fb96fa9040.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, синоптики, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 30 октября

00:01 30.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 октября специалисты зафиксировали более полувека.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 30 октября 1951 года столбик термометра опустился до –6,3 градуса по Цельсию.
Остров в океане - Sputnik Молдова, 1920, 19.05.2021
Мальдивам грозит исчезновение из-за изменения климата
19 мая, 23:00
А температурный максимум зарегистрировали в 1990 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +25,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 30 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 30 октября
ВчераАвтомобиль из кортежа Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме
ВчераПрощай, НАТО: последний рабочий день информбюро альянса в Москве
ВчераОпрос: все меньше граждан поддерживает курс новых властей Молдовы
ВчераЭксперт: "Газпром" проявил гибкость в переговорах с "Молдовагазом"
Вчера"Газпром" назвал контракт с "Молдовагазом" взаимовыгодным
ВчераМолдова заключила контракт с "Газпромом" на 5 лет
ВчераПереговоры с "Газпромом": какой может быть цена на газ для Молдовы?
ВчераРеволюция Meta: что произойдет с Facebook после переименования
ВчераУченые назвали препарат, снижающий риск госпитализации при COVID
ВчераРестораторы Молдовы упрекают власти в отсутствии поддержки во время пандемии
ВчераУже болеют молодые: в детсадах растет число ковид-инфицированных детей
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераTermoelectrica: около 60% жилого фонда Кишинева подключены к отоплению
ВчераВласти Кишинева просят установить генератор кислорода в COVID-центре на Moldexpo
ВчераБилл Гейтс поддержал развитие атомной энергетики
ВчераБывших полицейских обвиняют в похищении экс-главы МВД Приднестровья
ВчераИгорь Додон вакцинировался от коронавируса "Спутником V"
ВчераПрокуратура просит суд продлить домашний арест Стояногло
ВчераПрокуратура обвиняет Кавкалюка в фабрикации уголовных дел активистов Платформы DA