https://ru.sputnik.md/20211030/poka-vse-spali-oppozitsiya--o-gazovom-kontrakte-novyy-virus-i-situatsiya-s-covid-46033136.html
Пока все спали: оппозиция – о газовом контракте, новый вирус и ситуация с COVID
Пока все спали: оппозиция – о газовом контракте, новый вирус и ситуация с COVID
Пока все спали: оппозиция – о газовом контракте, новый вирус и ситуация с COVID
2021-10-30T08:52+0300
2021-10-30T08:52+0300
2021-10-30T09:19+0300
газ
контракт
вирус
оппозиция
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко поблагодарил российскую сторону за мудрость и понимание вопроса поставок газа в Молдову. "Благодаря взвешенной позиции Москвы в нашей стране больше нет энергетического кризиса", - написал Односталко в своем телеграм-канале.В четверг, 29 октября, молдавское правительство пришло к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге. Контракт заключен на пять лет и вступает в силу с первого ноября 2021 года.Сообщается, что по соглашению предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет "по формуле, предложенной молдавской стороной".Утверждается также, что стороны достигли взаимопонимания по вопросу задолженности Молдовы российскому поставщику, в связи с чем продолжатся переговоры по согласованию платежного календаря.В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 миллиарда кубометров газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 миллиарда кубометров).АО "Молдовагаз" – совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Глава ВОЗ предупредил о новом вирусеГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможном появлении "когда-то" нового вируса, который не получится остановить, и отметил необходимость усилить ВОЗ, передает РИА Новости.По мнению главы ВОЗ, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.Как отметил Гебрейесус, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление - в виде создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 246 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 246 миллионов 11 тысяч 396. Из них 4 988 983 скончались. Применены свыше 6 947 883 074 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 923 884). Следом идут Индия (34 246 157) и Бразилия (21 793 401).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 298 850 случаев заражения, на Украине – 3 012 370, в Румынии – 1 628 501.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1573 новых случая инфицирования COVID-19.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 45 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7710.
https://ru.sputnik.md/20211029/moldova-zaklyuchila-kontrakt-s-gazpromom-na-5-let-46029236.html
https://ru.sputnik.md/20211012/covid-19-endemichnyy-virus-45467655.html
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газ, контракт, вирус, оппозиция
Пока все спали: оппозиция – о газовом контракте, новый вирус и ситуация с COVID
08:52 30.10.2021 (обновлено: 09:19 30.10.2021)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко поблагодарил российскую сторону за мудрость и понимание вопроса поставок газа в Молдову. "Благодаря взвешенной позиции Москвы в нашей стране больше нет энергетического кризиса", - написал Односталко в своем телеграм-канале.
В четверг, 29 октября, молдавское правительство пришло к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге. Контракт заключен на пять лет и вступает в силу с первого ноября 2021 года.
Сообщается, что по соглашению предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет "по формуле, предложенной молдавской стороной".
Утверждается также, что стороны достигли взаимопонимания по вопросу задолженности Молдовы российскому поставщику, в связи с чем продолжатся переговоры по согласованию платежного календаря.
В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 миллиарда кубометров газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 миллиарда кубометров).
АО "Молдовагаз" – совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможном появлении "когда-то" нового вируса, который не получится остановить, и отметил необходимость усилить ВОЗ, передает РИА Новости
.
"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", - заявил Гебрейесус в ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки".
По мнению главы ВОЗ, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.
Как отметил Гебрейесус, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление - в виде создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.
Ситуация с COVID-19
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса
, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 246 миллионов.
К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 246 миллионов 11 тысяч 396. Из них 4 988 983 скончались. Применены свыше 6 947 883 074 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 923 884). Следом идут Индия (34 246 157) и Бразилия (21 793 401).
В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 298 850 случаев заражения, на Украине – 3 012 370, в Румынии – 1 628 501.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1573 новых случая инфицирования COVID-19.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 45 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7710.