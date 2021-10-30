https://ru.sputnik.md/20211030/poka-vse-spali-oppozitsiya--o-gazovom-kontrakte-novyy-virus-i-situatsiya-s-covid-46033136.html

Пока все спали: оппозиция – о газовом контракте, новый вирус и ситуация с COVID

Пока все спали: оппозиция – о газовом контракте, новый вирус и ситуация с COVID

Пока все спали: оппозиция – о газовом контракте, новый вирус и ситуация с COVID

2021-10-30T08:52+0300

2021-10-30T08:52+0300

2021-10-30T09:19+0300

газ

контракт

вирус

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45564989_0:79:3001:1767_1920x0_80_0_0_143c928ae6d5fe7bd055a4c12f7dd6e3.jpg

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко поблагодарил российскую сторону за мудрость и понимание вопроса поставок газа в Молдову. "Благодаря взвешенной позиции Москвы в нашей стране больше нет энергетического кризиса", - написал Односталко в своем телеграм-канале.В четверг, 29 октября, молдавское правительство пришло к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге. Контракт заключен на пять лет и вступает в силу с первого ноября 2021 года.Сообщается, что по соглашению предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет "по формуле, предложенной молдавской стороной".Утверждается также, что стороны достигли взаимопонимания по вопросу задолженности Молдовы российскому поставщику, в связи с чем продолжатся переговоры по согласованию платежного календаря.В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 миллиарда кубометров газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 миллиарда кубометров).АО "Молдовагаз" – совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Глава ВОЗ предупредил о новом вирусеГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможном появлении "когда-то" нового вируса, который не получится остановить, и отметил необходимость усилить ВОЗ, передает РИА Новости.По мнению главы ВОЗ, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.Как отметил Гебрейесус, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление - в виде создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 246 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 246 миллионов 11 тысяч 396. Из них 4 988 983 скончались. Применены свыше 6 947 883 074 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 923 884). Следом идут Индия (34 246 157) и Бразилия (21 793 401).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 298 850 случаев заражения, на Украине – 3 012 370, в Румынии – 1 628 501.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1573 новых случая инфицирования COVID-19.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 45 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7710.

https://ru.sputnik.md/20211029/moldova-zaklyuchila-kontrakt-s-gazpromom-na-5-let-46029236.html

https://ru.sputnik.md/20211012/covid-19-endemichnyy-virus-45467655.html

https://ru.sputnik.md/20211029/generator-kislorod-covid-moldexpo-46021266.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

газ, контракт, вирус, оппозиция