https://ru.sputnik.md/20211030/prigorode-kishineva-zapustili-esche-neskolko-novykh-avtobusov-46040278.html

В Кишиневе и пригороде запустили еще несколько новых автобусов

В Кишиневе и пригороде запустили еще несколько новых автобусов

Автобусный парк Кишинева продолжается пополняться. Новые единицы отправили на маршруты, соединяющие город с пригородами.

2021-10-30T15:54+0300

2021-10-30T15:54+0300

2021-10-30T16:08+0300

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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Еще семь новых автобусов ISUZU были выведены в субботу на столичные и пригородные маршруты, сообщил столичный градоначальник Ион Чебан. По его данным, из них три единицы будут обслуживать жителей коммуны Ставчены на маршруте № 37, который был вновь открыт по просьбе местных жителей. "Мы запустили автобусы по новой дороге. Речь идет о трех отремонтированных улицах Ботошань-Салкымилор-Стамати, куда примэрия Кишинева совместно с местной примэрией инвестировала средства из муниципального бюджета", - пояснил примар. Еще два автобуса пополнят маршрут № 23 - ул. Измаильская - бул. Мирча чел Бэтрын. Также по одному автобусу было выделено для населенных пунктов Колоница (маршрут № 24) и Крузешты (маршрут № 38).Ранее были введены в эксплуатацию 34 новых автобуса ISUZU из 100 единиц, приобретенных муниципалитетом в этом году.Как уточнил Чебан, новый автобусы прибыли из числа тех 100, которые должны прибыть до конца года. Так, из заявленной сотни в Кишиневе - уже 41 автобус.Кроме того, в мэрии закупили также автобусы с пробегом (MAN, VOLVO и VDL из Нидерландов) в количестве 57 штук, из них в столице - уже 48. Все оставшиеся единицы общественного транспорта будут доставлены в Кишинев до конца года. В общем сложности молдавская столица закупила за год порядка 240 троллейбусов и автобусов.

https://ru.sputnik.md/20211024/cheban-meriya-vydelit-pomosch-zhiltsam-sgorevshey-na-buyukanakh-mansardy-45849461.html

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