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https://ru.sputnik.md/20211030/prognoz-pogody-46025734.html
Самый точный прогноз погоды: все еще довольно тепло
Самый точный прогноз погоды: все еще довольно тепло
Самый точный прогноз погоды: тепло
2021-10-30T07:00+0300
2021-10-30T09:27+0300
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Ночью и утром местами туман. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -1 до +4 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 октября: ночью – от +2 до +4, днем – от +14 до +16 градусов.В воскресенье, 31 октября, в стране сохранится похожий температурный режим, днем ожидается до +20, ночью до +6. Похожая температура продержится до 3 ноября.На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметы30 октября отмечается церковный праздник пророка Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и телег. В северных широтах в эту дату часто впервые доставали сани. Телеги чинили и смазывали дегтем.День Осия считается очень удачным для водителей, таксистов и перевозчиков груза. Также в эту дату хорошо ладится торговля. Девушки 30 октября читают заговор на возлюбленного, чтобы он ответил взаимностью. Дата подходит для свадьбы и венчания.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: все еще довольно тепло

07:00 30.10.2021 (обновлено: 09:27 30.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Ночью и утром местами туман.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -1 до +4 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 октября: ночью – от +2 до +4, днем – от +14 до +16 градусов.
В воскресенье, 31 октября, в стране сохранится похожий температурный режим, днем ожидается до +20, ночью до +6. Похожая температура продержится до 3 ноября.
На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.

Праздники и народные приметы

30 октября отмечается церковный праздник пророка Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и телег. В северных широтах в эту дату часто впервые доставали сани. Телеги чинили и смазывали дегтем.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
День Осия считается очень удачным для водителей, таксистов и перевозчиков груза. Также в эту дату хорошо ладится торговля. Девушки 30 октября читают заговор на возлюбленного, чтобы он ответил взаимностью. Дата подходит для свадьбы и венчания.
Серое небо сулит дожди.
Яркая луна сулит теплую и солнечную погоду, а бледная – дождь.
Если к 30 октября третий день подряд наблюдается иней с утра, то снег выпадет рано.
Если кошка спит целый день, то скоро потеплеет.
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