https://ru.sputnik.md/20211030/prognoz-pogody-46025734.html

Самый точный прогноз погоды: все еще довольно тепло

Самый точный прогноз погоды: все еще довольно тепло

Самый точный прогноз погоды: тепло

2021-10-30T07:00+0300

2021-10-30T07:00+0300

2021-10-30T09:27+0300

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Ночью и утром местами туман. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -1 до +4 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 октября: ночью – от +2 до +4, днем – от +14 до +16 градусов.В воскресенье, 31 октября, в стране сохранится похожий температурный режим, днем ожидается до +20, ночью до +6. Похожая температура продержится до 3 ноября.На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметы30 октября отмечается церковный праздник пророка Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и телег. В северных широтах в эту дату часто впервые доставали сани. Телеги чинили и смазывали дегтем.День Осия считается очень удачным для водителей, таксистов и перевозчиков груза. Также в эту дату хорошо ладится торговля. Девушки 30 октября читают заговор на возлюбленного, чтобы он ответил взаимностью. Дата подходит для свадьбы и венчания.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, прогноз погоды, народные приметы