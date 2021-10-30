https://ru.sputnik.md/20211030/putin-na-g20-prokommentiroval-krizis-na-energeticheskikh-rynkakh-46040637.html

Путин на G20 прокомментировал кризис на энергетических рынках

Путин на G20 прокомментировал кризис на энергетических рынках

Президент России Владимир Путин на G20 прокомментировал кризис на энергетических рынках

2021-10-30T14:32+0300

2021-10-30T14:32+0300

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владимир путин

в мире

кризис

g20

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергосектора, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости."Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора", - сказал Путин, выступая на саммите G20.Также Путин заявил, что устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности как производителей, так и потребителей."Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности всех его участников, как производителей, так и потребителей, на основе учета долговременных интересов каждой из сторон. Россия выступает за обстоятельное обсуждение в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", - сказал Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.

https://ru.sputnik.md/20211030/sammit-g20-startoval-v-rime-46039059.html

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владимир путин, в мире, кризис, g20