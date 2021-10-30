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Путин на G20 прокомментировал кризис на энергетических рынках
Путин на G20 прокомментировал кризис на энергетических рынках
Президент России Владимир Путин на G20 прокомментировал кризис на энергетических рынках
2021-10-30T14:32+0300
2021-10-30T14:34+0300
владимир путин
в мире
кризис
g20
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергосектора, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости."Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора", - сказал Путин, выступая на саммите G20.Также Путин заявил, что устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности как производителей, так и потребителей."Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности всех его участников, как производителей, так и потребителей, на основе учета долговременных интересов каждой из сторон. Россия выступает за обстоятельное обсуждение в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", - сказал Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.
https://ru.sputnik.md/20211030/sammit-g20-startoval-v-rime-46039059.html
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владимир путин, в мире, кризис, g20

Путин на G20 прокомментировал кризис на энергетических рынках

14:32 30.10.2021 (обновлено: 14:34 30.10.2021)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым
Президент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Президент России принимает участие по видеосвязи в саммите G20.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергосектора, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора", - сказал Путин, выступая на саммите G20.
Также Путин заявил, что устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности как производителей, так и потребителей.

"Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности всех его участников, как производителей, так и потребителей, на основе учета долговременных интересов каждой из сторон. Россия выступает за обстоятельное обсуждение в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", - сказал Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.
Баннер с символикой саммита Группы двадцати во Дворце конгрессов в Риме - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
Саммит G20 стартовал в Риме
13:40
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