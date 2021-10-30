Путин на G20 прокомментировал кризис на энергетических рынках
14:32 30.10.2021 (обновлено: 14:34 30.10.2021)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым
© Sputnik / Алексей Дружинин/
Президент России принимает участие по видеосвязи в саммите G20.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергосектора, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
"Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора", - сказал Путин, выступая на саммите G20.
"Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора", - сказал Путин, выступая на саммите G20.
Также Путин заявил, что устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности как производителей, так и потребителей.
"Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности всех его участников, как производителей, так и потребителей, на основе учета долговременных интересов каждой из сторон. Россия выступает за обстоятельное обсуждение в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", - сказал Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.
"Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности всех его участников, как производителей, так и потребителей, на основе учета долговременных интересов каждой из сторон. Россия выступает за обстоятельное обсуждение в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", - сказал Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.