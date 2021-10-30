https://ru.sputnik.md/20211030/putin-voz-prinyatie-reshenie-bezopasnosti-novykh-vaktsin-46041689.html
Путин: ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин
Путин: ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин
Путин: ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин
2021-10-30T15:26+0300
2021-10-30T15:26+0300
2021-10-30T16:05+0300
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владимир путин
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вакцина
g20
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Странам G20 необходимо в ближайшее время проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, а ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите G20, передает РИА Новости."Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран "Двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", - сказал российский лидер.Путин добавил, что "остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества безопасности эффективности".Саммит G20 стартовал в Риме в субботу, 30 октября. Президент России выступит дважды, в субботу и воскресенье, по видеосвязи.
https://ru.sputnik.md/20211030/putin-na-g20-prokommentiroval-krizis-na-energeticheskikh-rynkakh-46040637.html
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в мире, владимир путин, воз, вакцина, g20
Путин: ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин
15:26 30.10.2021 (обновлено: 16:05 30.10.2021)
Президент добавил важность ускорения процесса переквалификации новых вакцин против коронавируса.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik.
Странам G20 необходимо в ближайшее время проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, а ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите G20, передает РИА Новости
.
"Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран "Двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", - сказал российский лидер.
Путин добавил, что "остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества безопасности эффективности".
"Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую и, в том числе наиболее пострадавшую, туристическую активность", - подчеркнул президент РФ.
Саммит G20 стартовал в Риме в субботу, 30 октября. Президент России выступит дважды, в субботу и воскресенье, по видеосвязи.