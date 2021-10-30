https://ru.sputnik.md/20211030/putin-voz-prinyatie-reshenie-bezopasnosti-novykh-vaktsin-46041689.html

Путин: ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин

Путин: ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин

Путин: ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин

2021-10-30T15:26+0300

2021-10-30T15:26+0300

2021-10-30T16:05+0300

в мире

владимир путин

воз

вакцина

g20

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Странам G20 необходимо в ближайшее время проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, а ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите G20, передает РИА Новости."Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран "Двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", - сказал российский лидер.Путин добавил, что "остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества безопасности эффективности".Саммит G20 стартовал в Риме в субботу, 30 октября. Президент России выступит дважды, в субботу и воскресенье, по видеосвязи.

https://ru.sputnik.md/20211030/putin-na-g20-prokommentiroval-krizis-na-energeticheskikh-rynkakh-46040637.html

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в мире, владимир путин, воз, вакцина, g20