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Саммит G20 стартовал в Риме
Саммит G20 стартовал в Риме
Саммит G20 стартовал в Риме
2021-10-30T13:40+0300
2021-10-30T14:05+0300
в мире
саммит
рим
саммит g20
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В Риме начал работу саммит G20, участники встречи прибыли в конгресс-центр "Облако", расположенный в южном квартале итальянской столицы, передает РИА Новости.На общей "семейной" фотографии к лидерам G20 присоединились около десятка медработников: врачи в белых халатах и сотрудники службы скорой помощи расположились среди участников встречи. Те встретили представителей сферы здравоохранения аплодисментами.Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20, где обсудят цифровую экономику, последствия пандемии и изменения климата, сообщает пресс-служба Кремля."Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - говорится в сообщении.Добавляется, что также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.
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в мире, саммит, рим, саммит g20

Саммит G20 стартовал в Риме

13:40 30.10.2021 (обновлено: 14:05 30.10.2021)
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкБаннер с символикой саммита "Группы двадцати" во Дворце конгрессов в Риме
Баннер с символикой саммита Группы двадцати во Дворце конгрессов в Риме - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Владимир Путин примет участие по видеосвязи в саммите G20.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В Риме начал работу саммит G20, участники встречи прибыли в конгресс-центр "Облако", расположенный в южном квартале итальянской столицы, передает РИА Новости.
На общей "семейной" фотографии к лидерам G20 присоединились около десятка медработников: врачи в белых халатах и сотрудники службы скорой помощи расположились среди участников встречи. Те встретили представителей сферы здравоохранения аплодисментами.
Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20, где обсудят цифровую экономику, последствия пандемии и изменения климата, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - говорится в сообщении.

Добавляется, что также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
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