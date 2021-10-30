https://ru.sputnik.md/20211030/sammit-g20-startoval-v-rime-46039059.html

Саммит G20 стартовал в Риме

Саммит G20 стартовал в Риме

Саммит G20 стартовал в Риме

2021-10-30T13:40+0300

2021-10-30T13:40+0300

2021-10-30T14:05+0300

в мире

саммит

рим

саммит g20

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В Риме начал работу саммит G20, участники встречи прибыли в конгресс-центр "Облако", расположенный в южном квартале итальянской столицы, передает РИА Новости.На общей "семейной" фотографии к лидерам G20 присоединились около десятка медработников: врачи в белых халатах и сотрудники службы скорой помощи расположились среди участников встречи. Те встретили представителей сферы здравоохранения аплодисментами.Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20, где обсудят цифровую экономику, последствия пандемии и изменения климата, сообщает пресс-служба Кремля."Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - говорится в сообщении.Добавляется, что также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.

https://ru.sputnik.md/20211027/rossiya-priznaniye-privika-45947317.html

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в мире, саммит, рим, саммит g20