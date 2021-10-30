Саммит G20 стартовал в Риме
13:40 30.10.2021 (обновлено: 14:05 30.10.2021)
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкБаннер с символикой саммита "Группы двадцати" во Дворце конгрессов в Риме
© Sputnik / Pavel Bednyakov/
Владимир Путин примет участие по видеосвязи в саммите G20.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В Риме начал работу саммит G20, участники встречи прибыли в конгресс-центр "Облако", расположенный в южном квартале итальянской столицы, передает РИА Новости.
На общей "семейной" фотографии к лидерам G20 присоединились около десятка медработников: врачи в белых халатах и сотрудники службы скорой помощи расположились среди участников встречи. Те встретили представителей сферы здравоохранения аплодисментами.
Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие по видеосвязи в саммите G20, где обсудят цифровую экономику, последствия пандемии и изменения климата, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.
"Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также будет обсуждаться проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.
27 октября, 16:21