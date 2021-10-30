https://ru.sputnik.md/20211030/spynu-kontrakt-gazprom-politica-uslovia-46037734.html

Спыну: контракт с "Газпромом" не предусматривает политических условий

Спыну: контракт с "Газпромом" не предусматривает политических условий

Андрей Спыну развеял слухи о наличии неких политических условий при продлении контракта "Молдовагаз" с "Газпромом".

2021-10-30T12:31+0300

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2021-10-30T12:39+0300

общество

в молдове

молдова

"газпром"

поставки газа

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что продленный контракт с "Газпромом" на поставку природного газа в Молдову не подразумевает политических условий. Вице-премьер сообщил, что во время переговоров удалось определить формулу ценообразования на голубое топливо для Молдовы, и что она будет иметь привязку к рыночным ценам на газ и нефть. Цена за тысячу кубометров газа на ноябрь текущего года, по данным Спыну, составит порядка 450 долларов - в два раза ниже рыночной и ниже той, что платила Молдова в октябре. В то же время Спыну рассказал, что в 2022 году, согласно договоренностям сторон, пройдет аудит накопившегося долга "Молдовагаза". После, как пояснил чиновник, начнутся новые переговоры и будет установлена сумма долга и календарь выплат. Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211030/spynu-nazval-priblizitelnuyu-tsenu-na-gaz-dlya-moldovy-na-noyabr-46036221.html

https://ru.sputnik.md/20211030/ekspert-tsene-na-gaz-dlya-moldovy-skoree-vsego-prinyaty-usloviya-gazproma-46036116.html

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в молдове, молдова, "газпром", поставки газа, андрей спыну