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Спыну назвал цену на газ для Молдовы на ноябрь
Спыну назвал цену на газ для Молдовы на ноябрь
Андрей Спыну представил некоторые детали контракта на поставку газа Молдове, который накануне продлили в Санкт-Петербурге.
2021-10-30T11:35+0300
2021-10-30T12:01+0300
в молдове
молдова
поставки газа
андрей спыну
общество
россия
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Цена на природный газ на ноябрь 2021 года для Молдовы будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. В четверг, 29 октября, контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом" на поставку голубого топлива в Молдову был продлен на пять лет. По словам Спыну, во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть. Как добавил Спыну, учитывая, коммерческие отношения между "Молдовагаз" и "Газпромом", эта формула может быть обнародована только при согласии сторон. "Во избежание любых спекуляций" Спыну подчеркнул, что подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также никак не затрагивает Приднестровье. Что касается долга "Молдовагаз", по данным вице-премьера, стороны договорились провести независимый аудит по этому вопросу в 2022 году. "На основе этого аудита будет установлена сумма и начнутся новые переговоры по утверждению календаря выплат по долгу", - уточнил Спыну. Спыну подчеркнул, что теперь предприятиям не придется приостанавливать свою работу, а в домах граждан будет тепло. В то же время он выразил благодарность всем участникам переговоров, делегациям, а также команде back-office, которая "проводила экспертизу всех действий". Дополнительную информацию о контракте по газу Спыну пообещал сообщить в понедельник на пресс-коференции. Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдовы начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211029/moldova-zaklyuchila-kontrakt-s-gazpromom-na-5-let-46029236.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, поставки газа, андрей спыну, россия, молдовагаз

Спыну назвал цену на газ для Молдовы на ноябрь

11:35 30.10.2021 (обновлено: 12:01 30.10.2021)
© Photo : Miroslav RotariПремьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Андрей Спыну представил некоторые детали контракта на поставку газа Молдове, который накануне продлили в Санкт-Петербурге.
КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Цена на природный газ на ноябрь 2021 года для Молдовы будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
В четверг, 29 октября, контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом" на поставку голубого топлива в Молдову был продлен на пять лет.
По словам Спыну, во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Как добавил Спыну, учитывая, коммерческие отношения между "Молдовагаз" и "Газпромом", эта формула может быть обнародована только при согласии сторон.

Могу сказать на данный момент, исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров, далее цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах. В нынешних условиях это цена в два раза ниже рыночной и ниже той, что мы платили в октябре

Андрей Спыну - Sputnik Молдова
Андрей Спыну
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития
"Во избежание любых спекуляций" Спыну подчеркнул, что подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также никак не затрагивает Приднестровье.
Что касается долга "Молдовагаз", по данным вице-премьера, стороны договорились провести независимый аудит по этому вопросу в 2022 году.
"На основе этого аудита будет установлена сумма и начнутся новые переговоры по утверждению календаря выплат по долгу", - уточнил Спыну.
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Спыну подчеркнул, что теперь предприятиям не придется приостанавливать свою работу, а в домах граждан будет тепло. В то же время он выразил благодарность всем участникам переговоров, делегациям, а также команде back-office, которая "проводила экспертизу всех действий".
Дополнительную информацию о контракте по газу Спыну пообещал сообщить в понедельник на пресс-коференции.

Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.
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В то же время Молдовы начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
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