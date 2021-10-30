https://ru.sputnik.md/20211030/tsentrizbirkom-predlozhit-na-utverzhdenie-ks-mandat-novogo-deputata-46039169.html
Центризбирком предложит на утверждение КС мандат нового депутата
Центризбирком предложит на утверждение КС мандат нового депутата
В парламенте Молдовы появится еще один новый депутат.
2021-10-30T15:03+0300
2021-10-30T15:03+0300
2021-10-30T15:03+0300
общество
в молдове
мандат
молдова
цик
игорь додон
центризбирком
адриан лебединский
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия инициировала процедуру утверждения мандата депутата парламента Молдовы, который стал вакантным после ухода члена фракции Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона. В соответствии с положениями закона комиссия предложит Конституционному суду утвердить мандат депутата Адриана Лебединского, который является следующим в списке блока. Напомним, ранее в парламенте одобрили заявление Додона о сложении депутатских полномочий. Вместо мандата депутата Додон принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.
https://ru.sputnik.md/20211028/dodon-ofitsialno-pokinul-parlament-moldovy-45976971.html
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Юлия Липовая
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в молдове, мандат, молдова, цик, игорь додон, центризбирком, адриан лебединский
Центризбирком предложит на утверждение КС мандат нового депутата
В парламенте Молдовы появится новый депутат, который займет место Игоря Додона.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия инициировала процедуру утверждения мандата депутата парламента Молдовы, который стал вакантным после ухода члена фракции Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона.
В соответствии с положениями закона комиссия предложит Конституционному суду утвердить мандат депутата Адриана Лебединского, который является следующим в списке блока.
Напомним, ранее в парламенте одобрили заявление Додона о сложении депутатских полномочий.
Вместо мандата депутата Додон принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".
После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.