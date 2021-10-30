https://ru.sputnik.md/20211030/tsentrizbirkom-predlozhit-na-utverzhdenie-ks-mandat-novogo-deputata-46039169.html

Центризбирком предложит на утверждение КС мандат нового депутата

Центризбирком предложит на утверждение КС мандат нового депутата

В парламенте Молдовы появится еще один новый депутат.

2021-10-30T15:03+0300

2021-10-30T15:03+0300

2021-10-30T15:03+0300

общество

в молдове

мандат

молдова

цик

игорь додон

центризбирком

адриан лебединский

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия инициировала процедуру утверждения мандата депутата парламента Молдовы, который стал вакантным после ухода члена фракции Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона. В соответствии с положениями закона комиссия предложит Конституционному суду утвердить мандат депутата Адриана Лебединского, который является следующим в списке блока. Напомним, ранее в парламенте одобрили заявление Додона о сложении депутатских полномочий. Вместо мандата депутата Додон принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Молдове 11 июля 2021 года, Игорь Додон прошел в законодательный орган страны по спискам Блока коммунистов и социалистов.

https://ru.sputnik.md/20211028/dodon-ofitsialno-pokinul-parlament-moldovy-45976971.html

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в молдове, мандат, молдова, цик, игорь додон, центризбирком, адриан лебединский