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Ученые ответили, почему даже привитые от COVID-19 могут заболеть
Ученые ответили, почему даже привитые от COVID-19 могут заболеть
Ученые ответили, почему даже привитые от COVID-19 могут заболеть
2021-10-30T09:18+0300
2021-10-30T09:32+0300
вакцина
болезнь
ученые
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Вакцинированные от COVID-19 могут заразиться по той причине, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - сказал Гинцбург.Он добавил, что в большинстве случаев через полгода у людей начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела только через несколько дней после заражения, что получается уже поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, уточнил Гинцбург.Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в шесть месяцев ревакцинироваться.
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вакцина, болезнь, ученые

Ученые ответили, почему даже привитые от COVID-19 могут заболеть

09:18 30.10.2021 (обновлено: 09:32 30.10.2021)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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Специалисты также напомнили о важности ревакцинации.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Вакцинированные от COVID-19 могут заразиться по той причине, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - сказал Гинцбург.

Он добавил, что в большинстве случаев через полгода у людей начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела только через несколько дней после заражения, что получается уже поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, уточнил Гинцбург.

Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в шесть месяцев ревакцинироваться.
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