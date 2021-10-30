Ученые ответили, почему даже привитые от COVID-19 могут заболеть
09:18 30.10.2021 (обновлено: 09:32 30.10.2021)
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Специалисты также напомнили о важности ревакцинации.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Вакцинированные от COVID-19 могут заразиться по той причине, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - сказал Гинцбург.
Он добавил, что в большинстве случаев через полгода у людей начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела только через несколько дней после заражения, что получается уже поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, уточнил Гинцбург.
Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в шесть месяцев ревакцинироваться.
"Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - сказал Гинцбург.
Он добавил, что в большинстве случаев через полгода у людей начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела только через несколько дней после заражения, что получается уже поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, уточнил Гинцбург.
Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в шесть месяцев ревакцинироваться.