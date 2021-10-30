https://ru.sputnik.md/20211030/ushel-iz-zhizni-diktor-sssr-igor-kirillov-46035733.html
Ушел из жизни легендарный диктор СССР Игорь Кириллов
Ушел из жизни легендарный диктор СССР Игорь Кириллов
Ушел из жизни легендарный диктор СССР Игорь Кириллов
2021-10-30T10:50+0300
2021-10-30T10:50+0300
2021-10-30T11:03+0300
диктор
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Умер советский и российские теле- и радиоведущий, актер, тележурналист; народный артист СССР Игорь Кириллов. Ему было 89 лет. О смерти сообщил "Первый канал"."Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время". И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет", - говорится в сообщении на сайте канала.Игорь Кириллов родился 14 сентября 1931 года в Москве. В 1955 году закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 1957 года работал на телевидении. Руководил дикторским отделом на "Первом канале". В апреле 1961-го именно Кириллов сообщил о полете Юрия Гагарина.
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диктор
Ушел из жизни легендарный диктор СССР Игорь Кириллов
10:50 30.10.2021 (обновлено: 11:03 30.10.2021)
Игорю Кириллову было 89 лет.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Умер советский и российские теле- и радиоведущий, актер, тележурналист; народный артист СССР Игорь Кириллов. Ему было 89 лет. О смерти сообщил "Первый канал".
"Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время". И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет", - говорится в сообщении на сайте канала.
Игорь Кириллов родился 14 сентября 1931 года в Москве. В 1955 году закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 1957 года работал на телевидении. Руководил дикторским отделом на "Первом канале". В апреле 1961-го именно Кириллов сообщил о полете Юрия Гагарина.