https://ru.sputnik.md/20211030/ushel-iz-zhizni-diktor-sssr-igor-kirillov-46035733.html

Ушел из жизни легендарный диктор СССР Игорь Кириллов

Ушел из жизни легендарный диктор СССР Игорь Кириллов

Ушел из жизни легендарный диктор СССР Игорь Кириллов

2021-10-30T10:50+0300

2021-10-30T10:50+0300

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диктор

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Умер советский и российские теле- и радиоведущий, актер, тележурналист; народный артист СССР Игорь Кириллов. Ему было 89 лет. О смерти сообщил "Первый канал"."Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время". И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет", - говорится в сообщении на сайте канала.Игорь Кириллов родился 14 сентября 1931 года в Москве. В 1955 году закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 1957 года работал на телевидении. Руководил дикторским отделом на "Первом канале". В апреле 1961-го именно Кириллов сообщил о полете Юрия Гагарина.

https://ru.sputnik.md/20190202/Umer-legendarnyy-diktor-programmy-Vremya-Evgheniy-Suslov-24477152.html

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