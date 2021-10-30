Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211030/yuzhnaea-koreea-smert-podrostok-pfizer-46043373.html
В Южной Корее расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer
В Южной Корее расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer
В Южной Кореи расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer
2021-10-30T17:50+0300
2021-10-30T17:59+0300
коронавирус
смерть
южная корея
подросток
вакцина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/03/35353822_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_3deaedd33a142d8bd4b96dfccd9bf34c.jpg
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Органы здравоохранения Южной Кореи начали расследование по факту первой смерти подростка после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.По данным властей, ученику старшей школы 13 августа была сделана прививка Pfizer, после чего подросток скончался 27 сентября. У школьника не было хронических заболеваний.Не уточняется, связана ли смерть подростка с вакцинацией.Старшеклассники в Южной Корее, а также сдающие вступительные экзамены, проходят вакцинацию с середины июля.
https://ru.sputnik.md/20210928/pfizer-biontech-ispytaniy-vaktsina-dety-45109147.html
южная корея
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/03/35353822_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de617dd8e5ecf8a456cb1831952458ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
смерть, южная корея, подросток, вакцина

В Южной Корее расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer

17:50 30.10.2021 (обновлено: 17:59 30.10.2021)
© REUTERS / DADO RUVICPfizer - Biontech
Pfizer - Biontech - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
Отмечается, что у подростка не было хронических заболеваний.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Органы здравоохранения Южной Кореи начали расследование по факту первой смерти подростка после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным властей, ученику старшей школы 13 августа была сделана прививка Pfizer, после чего подросток скончался 27 сентября. У школьника не было хронических заболеваний.
Не уточняется, связана ли смерть подростка с вакцинацией.
Старшеклассники в Южной Корее, а также сдающие вступительные экзамены, проходят вакцинацию с середины июля.
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
Коронавирус
Pfizer и BioNTech предоставили данные об испытаниях вакцины на детях
28 сентября, 17:00
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:00Почему фонари знают, о чем плачут гитары, а КГБ - нет?
19:45В Молдове открыли еще один отреставрированный мемориал победителям фашизма
19:31В Молдове возможна одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа
19:11Лунные пейзажи на месте водной глади: Мертвое море отступает
18:47Молдавские аграрии - на грани выживания: что предпринимают власти
18:23Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:50В Южной Корее расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer
17:24Пациенты с COVID, лечащиеся на дому, получат приборы для измерения кислорода в крови
16:50Минздрав России: "Спутник Лайт" предназначен только для вторичной вакцинации
16:21Каким будет сотрудничество Молдовы и Великобритании в период пост-брексит
15:54В Кишиневе и пригороде запустили еще несколько новых автобусов
15:26Путин: ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин
15:03Центризбирком предложит на утверждение КС мандат нового депутата
14:32Путин на G20 прокомментировал кризис на энергетических рынках
14:02Глава "Молдовагаза" высказался о продлении контракта с "Газпромом"
13:40Саммит G20 стартовал в Риме
13:25Молдова и Илон Маск: как страна собирается запустить в космос свой наноспутник
12:54Дмитрий Кантемир - о родном языке молдавского народа
12:31Спыну: контракт с "Газпромом" не предусматривает политических условий
12:05Эксперт - о цене на газ для Молдовы: скорее всего, приняты условия "Газпрома"