https://ru.sputnik.md/20211030/yuzhnaea-koreea-smert-podrostok-pfizer-46043373.html
В Южной Корее расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer
В Южной Корее расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer
В Южной Кореи расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer
2021-10-30T17:50+0300
2021-10-30T17:50+0300
2021-10-30T17:59+0300
коронавирус
смерть
южная корея
подросток
вакцина
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Органы здравоохранения Южной Кореи начали расследование по факту первой смерти подростка после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.По данным властей, ученику старшей школы 13 августа была сделана прививка Pfizer, после чего подросток скончался 27 сентября. У школьника не было хронических заболеваний.Не уточняется, связана ли смерть подростка с вакцинацией.Старшеклассники в Южной Корее, а также сдающие вступительные экзамены, проходят вакцинацию с середины июля.
https://ru.sputnik.md/20210928/pfizer-biontech-ispytaniy-vaktsina-dety-45109147.html
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смерть, южная корея, подросток, вакцина
В Южной Корее расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer
17:50 30.10.2021 (обновлено: 17:59 30.10.2021)
Отмечается, что у подростка не было хронических заболеваний.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik.
Органы здравоохранения Южной Кореи начали расследование по факту первой смерти подростка после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer, передает РИА Новости
со ссылкой на местные СМИ.
По данным властей, ученику старшей школы 13 августа была сделана прививка Pfizer, после чего подросток скончался 27 сентября. У школьника не было хронических заболеваний.
Не уточняется, связана ли смерть подростка с вакцинацией.
Старшеклассники в Южной Корее, а также сдающие вступительные экзамены, проходят вакцинацию с середины июля.