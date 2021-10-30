https://ru.sputnik.md/20211030/yuzhnaea-koreea-smert-podrostok-pfizer-46043373.html

В Южной Корее расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer

В Южной Корее расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer

В Южной Кореи расследуют первую смерть подростка после вакцинации Pfizer

2021-10-30T17:50+0300

2021-10-30T17:50+0300

2021-10-30T17:59+0300

коронавирус

смерть

южная корея

подросток

вакцина

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Органы здравоохранения Южной Кореи начали расследование по факту первой смерти подростка после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.По данным властей, ученику старшей школы 13 августа была сделана прививка Pfizer, после чего подросток скончался 27 сентября. У школьника не было хронических заболеваний.Не уточняется, связана ли смерть подростка с вакцинацией.Старшеклассники в Южной Корее, а также сдающие вступительные экзамены, проходят вакцинацию с середины июля.

https://ru.sputnik.md/20210928/pfizer-biontech-ispytaniy-vaktsina-dety-45109147.html

южная корея

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смерть, южная корея, подросток, вакцина