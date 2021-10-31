https://ru.sputnik.md/20211031/bolduin-prokommentiroval-gibel-operator-sluchay-na-trillion-46052126.html

Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора: это один случай на триллион

Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора: это один случай на триллион

Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора: это один случай на триллион

2021-10-31T12:44+0200

2021-10-31T12:44+0200

2021-10-31T13:15+0200

гибель

комментарий

оператор

алек болдуин

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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Американский актер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель женщины-кинооператора от выпущенной им пули, назвав это несчастным случаем из разряда "одно событие на триллион", передает РИА Новости. Актер добавил, что вряд ли возобновит съемки фильма, где произошла трагедия.Болдуин впервые после трагедии высказался на камеру, остановив машину и выйдя к преследовавшим его репортерам-папарацци в штате Вермонт."Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", - сказал Болдуин. Видео представлено на телеканале CNN."Помните, сколько пуль было отстреляно в фильмах и телешоу за последние 75 лет? Это Америка.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", - добавил он, заявив, однако, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст" в штате Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер Джоэль Соуза был тяжело ранен.Актер сказал, что ему запрещено комментировать ход расследования, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.На вопрос, возобновятся ли съемки фильма, Болдуин ответил: "Я так не думаю"."Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие", - сказал он.Болдуин общался с папарацци на обочине дороги вместе с женой Хиларией, которая была, видимо, раздражена и снимала интервьюеров на мобильный телефон. Болдуин в завершение беседы попросил журналистов больше не преследовать их машину, в которой "плачут их дети".

https://ru.sputnik.md/20211023/obyski-pokazaniya-tragedia-bolduinom-45826128.html

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гибель, комментарий, оператор, алек болдуин