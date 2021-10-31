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https://ru.sputnik.md/20211031/byvshaya-uchitelnitsa-iz-sorok-vyazhet-kryuchkom-nastoyaschie-proizvedeniya-iskusstva-46056601.html
Бывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
Бывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
Бывшая учительница из Сорок создала множество уникальных поделок, вызывающих восхищение у тех, кто ступает на ее порог.
2021-10-31T18:33+0200
2021-10-31T18:52+0200
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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Алла Морарь из села Цепилово Сорокского района открыла для себя увлечение рукоделием в 90-е годы, когда из-за безденежья она начала вязать крючком одежду для своей маленькой дочки. "В 90-е годы был большой кризис одежды. И я думаю, это дало мне толчок. Свободное время и этот кризис заставили меня заняться вязанием", - рассказала мастерица. Затем занятие стало частью повседневной жизни. Морарь признается, что унаследовала умение и терпение от матери и бабушки. "Бабушка вязала покрывала, а еще у меня есть несколько работ моей мамы, которые она связала крючком, в том числе полотенца и скатерти. Свадебные полотенца с кружевами, такие тогда кругом были. Есть полотенца, которые стоили целого ковра, столько приходилось приложить труда, готовя их", - отметила Морарь. Бывшая учительница умело обращается с крючком и спицами, превращая нити в различные аксессуары или предметы одежды. Все ее работы уникальны и неповторимы.Работа может быть выполнена за день, но иногда процесс занимает месяцы. Например, скатерть, которая требует сложной работы, была изготовлена ​​за одну зиму."Вязание расслабляет меня, придает силы, отводит плохие мысли. Вам не нужно искать для этого время, иногда время находит вас. Но если у меня нет вдохновения, в этот день не стану вязать", - уточнила мастерица.Женщина убеждена, что вещи, сделанные вручную, могут много рассказать о состоянии мастера, который над ними трудился. "Каждая точка, каждая петля - это скрытая мысль. Хроматика работы имеет большое значение. Иногда можно прочитать мысли человека, выполнившего работу. Если есть более темные, более блеклые цвета, я не думаю, что душа человека была в хорошем состоянии", - пояснила бывшая учительница. По ее словам, если есть яркие краски, у человека в душе было светло. Помимо вязания, бывшая учительница еще и вышивает. Так, она превратила свой дом в настоящий музей, а уникальные произведения радуют глаз тех, кто приходит к ней в гости. Мастерица счастлива, что еще есть люди, которые чувствуют цену работы. Она также чувствовала это, когда работала в школе учительницей:"Какое удовольствие было обнаружить этот талант в детях! Они были очень рады сделать что-то своими руками. Я была счастлива, потому что знала, что моя работа окупилась". Алла Морарь вяжет и вышивает с удовольствием каждый раз, когда у нее есть возможность. Женщина убеждена, что ремесла идут рука об руку со временем. Но традиционные мотивы должны оставаться."Можно было бы создать кружки рядом с домами культуры или рядом с библиотеками. Пусть у людей будет занятие. Пусть женщины работают не только на земле, но и где можно было бы расслабиться, чему-то научиться. Я уверена, что люди придут. Народное искусство нельзя продвигать только на фестивалях. Мы должны с этим жить", - говорит Морарь.Она отметила, что очень заботится о своих работах, выполненных за эти годы, и хранит их как настоящее сокровище. "Я живу с этим. У меня нет дорогих вещей, но мои работы везде в доме. Для меня они действительно самые ценные и дорогие".
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Анна Юрий
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в молдове, молдова

Бывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства

18:33 31.10.2021 (обновлено: 18:52 31.10.2021)
© Photo : Oferit de Olga MînzatБывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
Бывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Photo : Oferit de Olga Mînzat
Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
Все материалы
С большой заботой и воображением бывшая учительница из Сорок создает множество уникальных поделок, вызывающих восхищение у тех, кто ступает на ее порог.
КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Алла Морарь из села Цепилово Сорокского района открыла для себя увлечение рукоделием в 90-е годы, когда из-за безденежья она начала вязать крючком одежду для своей маленькой дочки.
"В 90-е годы был большой кризис одежды. И я думаю, это дало мне толчок. Свободное время и этот кризис заставили меня заняться вязанием", - рассказала мастерица.
Затем занятие стало частью повседневной жизни. Морарь признается, что унаследовала умение и терпение от матери и бабушки.
"Бабушка вязала покрывала, а еще у меня есть несколько работ моей мамы, которые она связала крючком, в том числе полотенца и скатерти. Свадебные полотенца с кружевами, такие тогда кругом были. Есть полотенца, которые стоили целого ковра, столько приходилось приложить труда, готовя их", - отметила Морарь.
© Photo : Oferit de Olga MînzatБывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
O fostă profesoară din Soroca realizează adevărate opere de artă cu croșeta - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Бывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
© Photo : Oferit de Olga Mînzat
Бывшая учительница умело обращается с крючком и спицами, превращая нити в различные аксессуары или предметы одежды. Все ее работы уникальны и неповторимы.
Работа может быть выполнена за день, но иногда процесс занимает месяцы. Например, скатерть, которая требует сложной работы, была изготовлена ​​за одну зиму.
© Photo : Oferit de Olga MînzatБывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
O fostă profesoară din Soroca realizează adevărate opere de artă cu croșeta - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Бывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
© Photo : Oferit de Olga Mînzat
"Вязание расслабляет меня, придает силы, отводит плохие мысли. Вам не нужно искать для этого время, иногда время находит вас. Но если у меня нет вдохновения, в этот день не стану вязать", - уточнила мастерица.
Женщина убеждена, что вещи, сделанные вручную, могут много рассказать о состоянии мастера, который над ними трудился.
"Каждая точка, каждая петля - это скрытая мысль. Хроматика работы имеет большое значение. Иногда можно прочитать мысли человека, выполнившего работу. Если есть более темные, более блеклые цвета, я не думаю, что душа человека была в хорошем состоянии", - пояснила бывшая учительница.
По ее словам, если есть яркие краски, у человека в душе было светло.
Помимо вязания, бывшая учительница еще и вышивает. Так, она превратила свой дом в настоящий музей, а уникальные произведения радуют глаз тех, кто приходит к ней в гости.
© Photo : Oferit de Olga MînzatБывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
O fostă profesoară din Soroca realizează adevărate opere de artă cu croșeta - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Бывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
© Photo : Oferit de Olga Mînzat
Мастерица счастлива, что еще есть люди, которые чувствуют цену работы. Она также чувствовала это, когда работала в школе учительницей:
"Какое удовольствие было обнаружить этот талант в детях! Они были очень рады сделать что-то своими руками. Я была счастлива, потому что знала, что моя работа окупилась".
Алла Морарь вяжет и вышивает с удовольствием каждый раз, когда у нее есть возможность. Женщина убеждена, что ремесла идут рука об руку со временем. Но традиционные мотивы должны оставаться.
© Photo : Oferit de Olga MînzatБывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
O fostă profesoară din Soroca realizează adevărate opere de artă cu croșeta - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Бывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
© Photo : Oferit de Olga Mînzat
"Можно было бы создать кружки рядом с домами культуры или рядом с библиотеками. Пусть у людей будет занятие. Пусть женщины работают не только на земле, но и где можно было бы расслабиться, чему-то научиться. Я уверена, что люди придут. Народное искусство нельзя продвигать только на фестивалях. Мы должны с этим жить", - говорит Морарь.
© Photo : Oferit de Olga MînzatБывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
O fostă profesoară din Soroca realizează adevărate opere de artă cu croșeta - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Бывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
© Photo : Oferit de Olga Mînzat
Она отметила, что очень заботится о своих работах, выполненных за эти годы, и хранит их как настоящее сокровище.
"Я живу с этим. У меня нет дорогих вещей, но мои работы везде в доме. Для меня они действительно самые ценные и дорогие".
© Photo : Oferit de Olga MînzatБывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
O fostă profesoară din Soroca realizează adevărate opere de artă cu croșeta - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Бывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
© Photo : Oferit de Olga Mînzat
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