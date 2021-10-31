https://ru.sputnik.md/20211031/covid-19-moldova-46057254.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав предоставил статистику по новым случаям COVID-19, зарегистрированным в Молдове

2021-10-31T18:03+0200

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КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 653 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Отмечено пять случаев импорта инфекции: четыре – из Египта, один из – Нидерландов. Общее число случаев заражения в стране достигло 337 768.У работников системы здравоохранения выявлено восемь случаев заражения: семь – у врачей, один – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 4415 тестов.В больницы госпитализировано 2124 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 157 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 26).В то же время за сутки выздоровело 1104 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 315 929.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло 39 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7790.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211031/selakh-moldovy-idet-kampaniya-vaktsinatsii-privivki-kolyat-pryamo-na-ulitse-46054856.html

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