https://ru.sputnik.md/20211031/covid-19-moldova-46057254.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав предоставил статистику по новым случаям COVID-19, зарегистрированным в Молдове
2021-10-31T18:03+0200
2021-10-31T18:03+0200
2021-10-31T18:04+0200
коронавирус
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статистика
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КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 653 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Отмечено пять случаев импорта инфекции: четыре – из Египта, один из – Нидерландов. Общее число случаев заражения в стране достигло 337 768.У работников системы здравоохранения выявлено восемь случаев заражения: семь – у врачей, один – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 4415 тестов.В больницы госпитализировано 2124 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 157 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 26).В то же время за сутки выздоровело 1104 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 315 929.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло 39 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7790.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20211031/selakh-moldovy-idet-kampaniya-vaktsinatsii-privivki-kolyat-pryamo-na-ulitse-46054856.html
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в молдове, молдова, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:03 31.10.2021 (обновлено: 18:04 31.10.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 653 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
Отмечено пять случаев импорта инфекции: четыре – из Египта, один из – Нидерландов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 337 768.
У работников системы здравоохранения выявлено восемь случаев заражения: семь – у врачей, один – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 4415 тестов.
В больницы госпитализировано 2124 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 157 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 26).
В то же время за сутки выздоровело 1104 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 315 929.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло 39 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7790.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.