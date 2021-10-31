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Долгожданный финал конкурса "Ты супер!"
Долгожданный финал конкурса "Ты супер!"
Видео LIVE: финал конкурса "Ты супер!" на ТНТ
2021-10-31T19:11+0200
2021-10-31T19:30+0200
видео
финал
конкурс нтв и sputnik "ты супер!"
ты супер
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Самая долгожданная и волнующая часть международного вокального конкурса "Ты супер!" уже в прямом эфире. Именно в эти минуты жюри определяет самого талантливого, амбициозного, артистичного и достойного победы конкурсанта. Вместе со Sputnik Молдова за финалом следят тысячи неравнодушных зрителей по всему миру. Пожелаем удачи конкурсантам! Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.Представители Молдовы не раз выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.В четвертом сезоне конкурса Молдову представляла Анастасия Лисовая. Юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.В юбилейном сезоне Молдову представила 13-летняя Мария Шумейко из села Парканы. Девочка прекрасно выступила на первом шоу нового сезона и получила четыре зеленых кнопки от строгого жюри – композитора Игоря Крутого, лидера рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, музыканта и актера Алексея Воробьева, а также певицы Ирины Дубцовой. Несмотря на это, в следующий этап Мария не прошла.
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СПУТНИК_LIVE: Юбилейный сезон конкурса "Ты Супер!". Финал
СПУТНИК_LIVE: Юбилейный сезон конкурса "Ты Супер!". Финал
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финал, конкурс нтв и sputnik "ты супер!", ты супер, видео

Долгожданный финал конкурса "Ты супер!"

19:11 31.10.2021 (обновлено: 19:30 31.10.2021)
© Video: НТВ
Смотрите в прямом эфире финал вокального конкурса "Ты супер!"
Самая долгожданная и волнующая часть международного вокального конкурса "Ты супер!" уже в прямом эфире. Именно в эти минуты жюри определяет самого талантливого, амбициозного, артистичного и достойного победы конкурсанта. Вместе со Sputnik Молдова за финалом следят тысячи неравнодушных зрителей по всему миру. Пожелаем удачи конкурсантам!
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.
Представители Молдовы не раз выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.
В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.
В четвертом сезоне конкурса Молдову представляла Анастасия Лисовая. Юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.
В юбилейном сезоне Молдову представила 13-летняя Мария Шумейко из села Парканы. Девочка прекрасно выступила на первом шоу нового сезона и получила четыре зеленых кнопки от строгого жюри – композитора Игоря Крутого, лидера рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, музыканта и актера Алексея Воробьева, а также певицы Ирины Дубцовой. Несмотря на это, в следующий этап Мария не прошла.
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