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Эффект COVID-19 в Молдове: число обращений к психологу утроилось
Эффект COVID-19 в Молдове: число обращений к психологу утроилось
Специалисты рассказали, как коронавирус может затронуть эмоциональное состояние человека.
2021-10-31T12:13+0200
2021-10-31T12:43+0200
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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Стресс, беспокойство, переутомление, бессонница и депрессия - основные проблемы психического здоровья, которые все чаще стали проявляться у людей в Молдове в контексте пандемии COVID-19. Такие данные озвучили на тематическом вебинаре, организованном Минздравом.Так, в течение 2020 года в Центры психического здоровья Молдовы обратилось за помощью около 180 тысяч человек, из которых 83,69% повторно прошли диагностику и лечение. Сообщалось также о росте числа случаев депрессии, тревоги и деменции.Психиатр и психотерапевт Жана Кигай отметила, что в начале пандемии специалисты говорили о вероятности подобной проблемы, но теперь можно с уверенностью сказать, что она существует."Пандемия - это санитарный кризис, который вызывает изменения, они происходят и в сознании людей. Как только в обществе возникает кризис, он возникает и в области психического здоровья. Неуверенность, незащищенность, страх потерять работу, заболеть или что пострадают близкие - все это вызывает много беспокойств", - рассказала Кигай.Вебинар носил название "Психическое здоровье: не игнорируйте признаки и симптомы". Он прошел в рамках кампании "Как вы себя чувствуете сегодня?", организованной Министерством здравоохранения Молдовы при поддержке Офиса Всемирной организации здравоохранения в республике.
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в молдове, молдова, минздрав, психолог, психологические проблемы, психиатрия

Эффект COVID-19 в Молдове: число обращений к психологу утроилось

12:13 31.10.2021 (обновлено: 12:43 31.10.2021)
© Pexels / cottonbroКонсультация у психолога
Консультация у психолога - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Pexels / cottonbro
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Список проблем, которые принесла миру пандемия коронавируса, постоянно увеличивается.
КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Стресс, беспокойство, переутомление, бессонница и депрессия - основные проблемы психического здоровья, которые все чаще стали проявляться у людей в Молдове в контексте пандемии COVID-19. Такие данные озвучили на тематическом вебинаре, организованном Минздравом.
Так, в течение 2020 года в Центры психического здоровья Молдовы обратилось за помощью около 180 тысяч человек, из которых 83,69% повторно прошли диагностику и лечение. Сообщалось также о росте числа случаев депрессии, тревоги и деменции.
"По сравнению с предыдущими годами количество посещений психолога увеличилось втрое. Люди, которые раньше не получали психологической помощи, теперь испытывают эмоциональные трудности, беспокойство и тревогу, вызванные пандемией", - заявила на мероприятии координатор Центров психического здоровья в Оргееве.
Психиатр и психотерапевт Жана Кигай отметила, что в начале пандемии специалисты говорили о вероятности подобной проблемы, но теперь можно с уверенностью сказать, что она существует.
"Пандемия - это санитарный кризис, который вызывает изменения, они происходят и в сознании людей. Как только в обществе возникает кризис, он возникает и в области психического здоровья. Неуверенность, незащищенность, страх потерять работу, заболеть или что пострадают близкие - все это вызывает много беспокойств", - рассказала Кигай.
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Как избавиться от чувства тревоги в период пандемии
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Вебинар носил название "Психическое здоровье: не игнорируйте признаки и симптомы". Он прошел в рамках кампании "Как вы себя чувствуете сегодня?", организованной Министерством здравоохранения Молдовы при поддержке Офиса Всемирной организации здравоохранения в республике.
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