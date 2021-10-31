https://ru.sputnik.md/20211031/effekt-covid-19-moldove-chislo-obrascheniy-psikhologu-utroilos-46050778.html

Эффект COVID-19 в Молдове: число обращений к психологу утроилось

Эффект COVID-19 в Молдове: число обращений к психологу утроилось

Специалисты рассказали, как коронавирус может затронуть эмоциональное состояние человека.

2021-10-31T12:13+0200

2021-10-31T12:13+0200

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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Стресс, беспокойство, переутомление, бессонница и депрессия - основные проблемы психического здоровья, которые все чаще стали проявляться у людей в Молдове в контексте пандемии COVID-19. Такие данные озвучили на тематическом вебинаре, организованном Минздравом.Так, в течение 2020 года в Центры психического здоровья Молдовы обратилось за помощью около 180 тысяч человек, из которых 83,69% повторно прошли диагностику и лечение. Сообщалось также о росте числа случаев депрессии, тревоги и деменции.Психиатр и психотерапевт Жана Кигай отметила, что в начале пандемии специалисты говорили о вероятности подобной проблемы, но теперь можно с уверенностью сказать, что она существует."Пандемия - это санитарный кризис, который вызывает изменения, они происходят и в сознании людей. Как только в обществе возникает кризис, он возникает и в области психического здоровья. Неуверенность, незащищенность, страх потерять работу, заболеть или что пострадают близкие - все это вызывает много беспокойств", - рассказала Кигай.Вебинар носил название "Психическое здоровье: не игнорируйте признаки и симптомы". Он прошел в рамках кампании "Как вы себя чувствуете сегодня?", организованной Министерством здравоохранения Молдовы при поддержке Офиса Всемирной организации здравоохранения в республике.

https://ru.sputnik.md/20201209/kak-izbavitsya-ot-chuvstva-trevogi-v-period-pandemii-32813144.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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