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https://ru.sputnik.md/20211031/gagauzia-remont-stareyshaea-vetryanaea-melnitsa-46020531.html
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц Молдовы
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц Молдовы
В гагаузском селе Гайдар будет капитально отремонтирована старинная мельница, которой в этом году исполнилось 127 лет
2021-10-31T09:47+0200
2021-10-31T10:47+0200
гагаузия
реставрация
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КОМРАТ, 31 окт - Sputnik, Максим Топал. В гагаузском селе Гайдар будет капитально отремонтирована старинная мельница, которой в этом году исполнилось 127 лет. На эти цели внешними партнерами страны выделены 40 тысяч евро, но начать работы мешает только одно – отсутствие подрядчика.Деревянная мельница, в своей работе использующая энергию ветра, была построена в Гайдарах в 1894 году. Долгое время мельница находилась в частных руках и передавалась из поколения в поколение. Но сегодня мельница была выкуплена у прежних хозяев местными органами власти.Василий Топал около 40 лет владел мельницей по праву наследства. Досталась она ему от отца, а тому – от его отца."Ко мне она перешла в 1982 году. У нас в селе было 36 ветряных мельниц, наша и еще одна – самые большие. Другие мельницы были разрушены, а сюда люди часто ездили на телегах, муку делали, пшеничную и кукурузную. Мы решили ее продать примэрии, чтобы она сохранилась в селе. Некому было за ней ухаживать и мы не хотели, чтобы она развалилась – это все же семейная реликвия, память от дедушки. В 1971 году мой отец ездил на лесозаготовку и решился отремонтировать мельницу, потому что с детства был привязан к ней. Эта мельница спасла семью от голода", - рассказывает Sputnik Молдова Василий Топал.В настоящее время мельница хотя и находится практически в рабочем состоянии, но местные власти планируют полностью отреставрировать сооружение, а также построить рядом дом мельника, колодец и ограждение. Ранее в гайдарской мельнице заменили лопасти.Местные жители рады тому, что мельница села Гайдар войдет в историю и станет важной вехой для повествования о быте и культуре гагаузского народа. Помимо этого она будет привлекать туристов."Мельница перестала работать только в начале 2000-х. Там заменили лишь несколько шестеренок, но основная ось и ось, вращающая молотильные камни - ее "родные". Хорошо, что взялись за реставрацию и эта историческая память для села будет сохранена", - говорит охранник мельницы Федор Балканы."Много мельниц у нас в селе было, но осталась только одна. Раньше муку делали, хлеб пекли, польза была селу. Дети будут знать, что такое мельница, будут ездить туда на экскурсию. Можно делать там муку, принимать гостей", - сказала работник музея села Гайдар Ирина Балканы.Ветряная мельница для местных жителей является одним из основных культурных достояний села, где на сегодняшний день проводятся праздники и фестивали. Помимо этого мельница села Гайдар – одна из самых узнаваемых туристических достопримечательностей Гагаузии.
https://ru.sputnik.md/20211011/gagauzia-otsifrovka-turisticheskikh-obektov-45429363.html
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гагаузия, реставрация

В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц Молдовы

09:47 31.10.2021 (обновлено: 10:47 31.10.2021)
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Сооружение, которое в свое время в буквальном смысле "кормило" все село Гайдар, станет центром притяжения туристов.
КОМРАТ, 31 окт - Sputnik, Максим Топал. В гагаузском селе Гайдар будет капитально отремонтирована старинная мельница, которой в этом году исполнилось 127 лет. На эти цели внешними партнерами страны выделены 40 тысяч евро, но начать работы мешает только одно – отсутствие подрядчика.
"Это старинный объект и у нас очень мало таких специалистов, которые могли бы сделать реставрацию полностью ветряной мельницы. Но я надеюсь, что мы все-таки найдем хороших специалистов, которые смогут отреставрировать ветряную мельницу, чтобы она заработала", - подчеркнул примар Илья Киося.
Деревянная мельница, в своей работе использующая энергию ветра, была построена в Гайдарах в 1894 году. Долгое время мельница находилась в частных руках и передавалась из поколения в поколение. Но сегодня мельница была выкуплена у прежних хозяев местными органами власти.
Василий Топал около 40 лет владел мельницей по праву наследства. Досталась она ему от отца, а тому – от его отца.
"Ко мне она перешла в 1982 году. У нас в селе было 36 ветряных мельниц, наша и еще одна – самые большие. Другие мельницы были разрушены, а сюда люди часто ездили на телегах, муку делали, пшеничную и кукурузную. Мы решили ее продать примэрии, чтобы она сохранилась в селе. Некому было за ней ухаживать и мы не хотели, чтобы она развалилась – это все же семейная реликвия, память от дедушки. В 1971 году мой отец ездил на лесозаготовку и решился отремонтировать мельницу, потому что с детства был привязан к ней. Эта мельница спасла семью от голода", - рассказывает Sputnik Молдова Василий Топал.
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
© Sputnik / Maxim Topal
В настоящее время мельница хотя и находится практически в рабочем состоянии, но местные власти планируют полностью отреставрировать сооружение, а также построить рядом дом мельника, колодец и ограждение. Ранее в гайдарской мельнице заменили лопасти.
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны - Sputnik Молдова
1/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны - Sputnik Молдова
2/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны - Sputnik Молдова
3/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны - Sputnik Молдова
4/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны - Sputnik Молдова
5/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны - Sputnik Молдова
6/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны - Sputnik Молдова
7/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
1/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
2/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
3/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
4/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
5/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
6/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
7/7
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии отремонтируют одну из старейших ветряных мельниц страны
Местные жители рады тому, что мельница села Гайдар войдет в историю и станет важной вехой для повествования о быте и культуре гагаузского народа. Помимо этого она будет привлекать туристов.
"Мельница перестала работать только в начале 2000-х. Там заменили лишь несколько шестеренок, но основная ось и ось, вращающая молотильные камни - ее "родные". Хорошо, что взялись за реставрацию и эта историческая память для села будет сохранена", - говорит охранник мельницы Федор Балканы.
"Много мельниц у нас в селе было, но осталась только одна. Раньше муку делали, хлеб пекли, польза была селу. Дети будут знать, что такое мельница, будут ездить туда на экскурсию. Можно делать там муку, принимать гостей", - сказала работник музея села Гайдар Ирина Балканы.
Ветряная мельница для местных жителей является одним из основных культурных достояний села, где на сегодняшний день проводятся праздники и фестивали. Помимо этого мельница села Гайдар – одна из самых узнаваемых туристических достопримечательностей Гагаузии.
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