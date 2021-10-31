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Где в Кишиневе 31 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 31 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00
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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 31 октября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".Автобус отправится в сектор Центр и будет находиться на улице Армянской, возле входа на Центральный рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 31 октября находятся мобильные пункты вакцинации

10:14 31.10.2021 (обновлено: 10:15 31.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 31 октября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Центр на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".
Автобус отправится в сектор Центр и будет находиться на улице Армянской, возле входа на Центральный рынок.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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