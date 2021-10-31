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Подготовка к дождям: в Кишиневе ремонтируют ливневки
Подготовка к дождям: в Кишиневе ремонтируют ливневки
Муниципальные службы готовят ливневую систему к сезону дождей.
2021-10-31T10:42+0200
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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В Кишиневе возобновлены работы по ремонту и обустройству ливневок на бульваре Штефан чел Маре, сообщил столичный примар Ион Чебан. По его данным, в настоящее время обновляется участок улиц Василе Александри – Александр Пушкин. "Работы выполняются поэтапно, так как этот вид ливневок изготавливается на заказ, и процесс требует времени. В ходе обустройства дождеприемников было обнаружено, что 70% опорных корпусов ливневок на этой улице повреждено. Они представляют опасность аварий, поэтому необходима их полная замена", - пояснил градоначальник. Он также рассказал, что ранее были обустроены ливневки на улице Измаил. Кроме того, по данным Чебана, на улицах Ханул Морий, Транснистрией, Мештерул Маноле, Узинелор и Ливиу Ребряну установили более 40 новых решеток с системами блокировки там, где они были украдены. "На капитально отремонтированных улицах - Ион Крянгэ, Албишоара, В. Белинского (участок Ион Пеливан - Ион Крянгэ) - все дождеприемники были заменены на новые", - уточнил Чебан.С начала года по всему городу было заменено около 500 решеток на ливневках.
https://ru.sputnik.md/20201107/video-na-ulitse-albishoara-v-kishineve-ochischayut-livnevuyu-kanalizatsiyu-32365080.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, ливневые стоки

Подготовка к дождям: в Кишиневе ремонтируют ливневки

10:42 31.10.2021 (обновлено: 10:52 31.10.2021)
© Sputnik / Anatolii KiriakЛивневки
Ливневки - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Около 70% опорных корпусов ливневок в центре Кишинева оказались повреждены и требуют замены.
КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В Кишиневе возобновлены работы по ремонту и обустройству ливневок на бульваре Штефан чел Маре, сообщил столичный примар Ион Чебан.
По его данным, в настоящее время обновляется участок улиц Василе Александри – Александр Пушкин.
"Работы выполняются поэтапно, так как этот вид ливневок изготавливается на заказ, и процесс требует времени. В ходе обустройства дождеприемников было обнаружено, что 70% опорных корпусов ливневок на этой улице повреждено. Они представляют опасность аварий, поэтому необходима их полная замена", - пояснил градоначальник.
Он также рассказал, что ранее были обустроены ливневки на улице Измаил. Кроме того, по данным Чебана, на улицах Ханул Морий, Транснистрией, Мештерул Маноле, Узинелор и Ливиу Ребряну установили более 40 новых решеток с системами блокировки там, где они были украдены.
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Видео: на улице Албишоара в Кишиневе чистят ливневую канализацию
7 ноября 2020, 10:34
"На капитально отремонтированных улицах - Ион Крянгэ, Албишоара, В. Белинского (участок Ион Пеливан - Ион Крянгэ) - все дождеприемники были заменены на новые", - уточнил Чебан.
С начала года по всему городу было заменено около 500 решеток на ливневках.
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