https://ru.sputnik.md/20211031/kishinev-remontiruyut-livnevki-46049127.html

Подготовка к дождям: в Кишиневе ремонтируют ливневки

Подготовка к дождям: в Кишиневе ремонтируют ливневки

Муниципальные службы готовят ливневую систему к сезону дождей.

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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В Кишиневе возобновлены работы по ремонту и обустройству ливневок на бульваре Штефан чел Маре, сообщил столичный примар Ион Чебан. По его данным, в настоящее время обновляется участок улиц Василе Александри – Александр Пушкин. "Работы выполняются поэтапно, так как этот вид ливневок изготавливается на заказ, и процесс требует времени. В ходе обустройства дождеприемников было обнаружено, что 70% опорных корпусов ливневок на этой улице повреждено. Они представляют опасность аварий, поэтому необходима их полная замена", - пояснил градоначальник. Он также рассказал, что ранее были обустроены ливневки на улице Измаил. Кроме того, по данным Чебана, на улицах Ханул Морий, Транснистрией, Мештерул Маноле, Узинелор и Ливиу Ребряну установили более 40 новых решеток с системами блокировки там, где они были украдены. "На капитально отремонтированных улицах - Ион Крянгэ, Албишоара, В. Белинского (участок Ион Пеливан - Ион Крянгэ) - все дождеприемники были заменены на новые", - уточнил Чебан.С начала года по всему городу было заменено около 500 решеток на ливневках.

https://ru.sputnik.md/20201107/video-na-ulitse-albishoara-v-kishineve-ochischayut-livnevuyu-kanalizatsiyu-32365080.html

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в молдове, кишинев, ливневые стоки