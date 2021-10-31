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https://ru.sputnik.md/20211031/kishinevskie-priklyucheniya-volchitsy-s-dvumya-detmi-46053504.html
Кишиневские приключения волчицы с двумя детьми
Кишиневские приключения волчицы с двумя детьми
Кишиневские приключения волчицы с двумя детьми
2021-10-31T15:44+0200
2021-10-31T16:08+0200
культура
кишинев
памятник
дети
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Скандалы с памятниками – дело привычное, особенно в молодых государствах, которые никак не разберутся с собственным прошлым, а, следовательно, и с настоящим и будущим. Споры о том, кто кого освобождал, а кто как бы наоборот, кто был героем, а кто преступником, в молдавском обществе не утихают уже более тридцати лет. Совсем недавний пример – скандал с воссозданным памятником генералу Пиону. Но сейчас хотелось бы вспомнить и рассказать о другом памятнике, который также не лишен идеологической составляющей, но пока (будем надеяться, и в будущем), не стал предметом ожесточенных споров. Речь идет о Капитолийской волчице.Древняя легенда гласит, что матерью близнецов Рема и Ромула являлась Рея Сильвия, а отцом – сам Марс, грозный бог войны.После некоторых драматических событий близнецов бросили в корзине в воды Тибра, и их спасла и выкормила волчица. Как часто бывает в древних легендах, братья поссорились, Ромул убил Рема, однако позже раскаялся в своем страшном преступлении и основал Вечный город.Статуя Капитолийской волчицы известна с античных времен. Правда, тогда она была без младенцев, тянущихся к соскам. О ней писали Марк Цицерон и Плиний Старший, а в Х веке – монах-летописец Бенедикт.Позже, уже в конце XV века, были отлиты и приставлены к волчице фигурки близнецов – если присмотреться к скульптуре, видно, что они отличаются от "молочной матери". Впрочем, находящаяся сейчас в Риме оригинальная статуя также, как выяснилось, не та, которую созерцали Цицерон и Плиний Старший – ученые доказали, что примерное время ее изготовления – ХI век.В новое время Капитолийская волчица наполнилась другим смыслом – диктатор Бенито Муссолини был одержим идеей возрождения Римской империи, и скульптурная композиция стала одним из символов его идеи фикс. С бешеной энергией в Италии тогда стали отливать копии памятника и Муссолини торжественно одаривал ими другие страны. Волчицы стоят даже в странах, не имеющих никакого отношения к римскому влиянию. В США, Японии, Швеции. Понятно, что есть они в Испании, Франции, Румынии и у нас, в Молдове.Первый раз копия Капитолийской волчицы появилась в Кишиневе в 20-е годы прошлого века. Тогда правительство Италии подарило Румынии несколько копий, одна из которых была установлена в центре молдавской столицы. Статуя успела постоять возле здания на нынешней улице Матеевича, где сейчас находится Академия музыки, театра и изобразительных искусств, а позже – и в Центральном парке (Городском саду).Чрезвычайно интересно свидетельство Ефросиньи Керсновской – русской дворянки удивительной, трагичной судьбы. Женщины талантливой, красивой и не сломленной ГУЛАГом. Ее воспоминания – это ценнейшие свидетельства эпохи.Дело было в 1924 году. Италия и Румыния вдруг вспомнили о своем родстве: ведь римляне ссылали своих каторжников в Дакию, на берега Дуная. По этой причине вдруг возникла горячая дружба. Однако дело было не в том, что Ромул и Рем, основатели города Рима, сосали волчицу, а в том, что Муссолини, основатель итальянской империи, охотно пососал бы румынскую нефть, которой Италии очень и очень не хватало! Вот и приехал к нам в Кишинев маршал Сполетти со всем генералитетом и привез городу Кишиневу в дар от города-побратима Рима статую волчицы, которую сосут два младенца – Ромул и Рем. 10 мая на празднестве Объединения Великой Румынии (Unirea Principatelor) статуя должна была быть открыта в весьма торжественной обстановке. Группа мальчиков из антирумынской полудетской, полуподпольной организации решила устроить акт саботажа: Васька Лейдениус – рыжий, как морковка, чахоточный поэт лет восемнадцати (самый из нас всех старший) – сочинил подходящее к случаю четверостишие:Своей Родине вы изменили–Пошли под румынскую руку...Так вы прежде корову доили,А теперь – пососите-ка суку!Я была привлечена в качестве художника – изобразить герб города Рима, эту самую злополучную волчицу с сосущими ее младенцами. Выгравировать на линолеуме, сделать трафарет, отпечатать должен был Вовка Ползик – чех, типографский ученик. Расклеивать по городу должны были мы вчетвером (четвертым был Колька Коновалов, такой же оголец, как и мы все). Но самое интересное было – залезть под покрывало и на цоколе из серого гранита написать через трафарет черной и красной типографскими красками это самое четверостишие. Писали Вовка и Колька, а мы с Васькой сторожили: я – на Александровской, Васька – в парке. В случае опасности я должна была ее отвлечь на себя – бегала я очень быстро! Затея удалась на славу! К сожалению, на цоколе надпись с грехом пополам стерли; зато весь город выучил наизусть творение нашего рыжего поэта.Самое интересное, что после того как в Бессарабию в 1940 году вошли советские войска, статуя, судя по всему, уцелела. Более того – на этой фотографии с ней в 1942 году позируют итальянские журналисты, которые наверняка сочли ее спасение божественным вмешательством.В 1944 скульптуре повезло меньше – что с ней случилось, неизвестно. Вывезли ли ее в Румынию, переплавили или закопали – до сих пор неизвестно, следы ее теряются. И это тоже одна из загадок кишиневской истории.Но Капитолийская волчица не сдавалась. Она вновь появилась в Кишиневе 1 декабря 1990 года – на этот раз, правда, как подарок Румынии, а не Италии, и была установлена на привычном всем месте – у Национального исторического музея.Но и это еще не конец истории. В 2005 году "мать римлян", как ее издавна называют, сняли с постамента – власти объявили, что она потрескалась, хотя многие увидели тут политический умысел. По некоторым данным, скульптура и сейчас хранится в подвале музея. А в 2009 году, при очередной смене власти в Молдове, скульптура появилась вновь – на этот раз новый монумент был подарен Лигой культуры румынского единства за рубежом. Таким образом, вполне возможно, что на совсем небольшой площади сейчас находятся две волчицы – одна на постаменте, а вторая томится в подвале.И в заключение. Сносить памятники давно стало традицией на постсоветском пространстве. Да и не только тут. Я думаю, что избавляться нужно только от памятников убийцам и мерзавцам, которых осудило человечество. А сбрасывать с постаментов памятники эпохам и событиям – последнее дело. Вместе с ними сносится и сама история. И возможность ее понять и сделать собственные выводы, без чьей-либо "руководящей роли". Да, и не стоит забывать – вечного в мире нет ничего. Ни людей, ни вождей, ни империй, ни даже, увы, героев. Вечной может быть только красота. Ну и Рим, вероятно, не зря же его называют Вечным городом.В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com
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Сергей Цуркану
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кишинев, памятник, дети

Кишиневские приключения волчицы с двумя детьми

15:44 31.10.2021 (обновлено: 16:08 31.10.2021)
© Photo : Мой город КишинёвКапитолийская волчица в Кишиневе 2021 год
Капитолийская волчица в Кишиневе 2021 год - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Photo : Мой город Кишинёв
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
История близнецов основателей Рима и их кормилицы в молдавской столице интересна и не лишена загадок.
Скандалы с памятниками – дело привычное, особенно в молодых государствах, которые никак не разберутся с собственным прошлым, а, следовательно, и с настоящим и будущим. Споры о том, кто кого освобождал, а кто как бы наоборот, кто был героем, а кто преступником, в молдавском обществе не утихают уже более тридцати лет. Совсем недавний пример – скандал с воссозданным памятником генералу Пиону. Но сейчас хотелось бы вспомнить и рассказать о другом памятнике, который также не лишен идеологической составляющей, но пока (будем надеяться, и в будущем), не стал предметом ожесточенных споров. Речь идет о Капитолийской волчице.
Древняя легенда гласит, что матерью близнецов Рема и Ромула являлась Рея Сильвия, а отцом – сам Марс, грозный бог войны.
© Public Domain / Питер Пауль Рубенс "Марс и Рея Сильвия", Рубенс, 1620
Марс и Рея Сильвия, Рубенс, 1620 - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
"Марс и Рея Сильвия", Рубенс, 1620
© Public Domain / Питер Пауль Рубенс
После некоторых драматических событий близнецов бросили в корзине в воды Тибра, и их спасла и выкормила волчица. Как часто бывает в древних легендах, братья поссорились, Ромул убил Рема, однако позже раскаялся в своем страшном преступлении и основал Вечный город.
Статуя Капитолийской волчицы известна с античных времен. Правда, тогда она была без младенцев, тянущихся к соскам. О ней писали Марк Цицерон и Плиний Старший, а в Х веке – монах-летописец Бенедикт.
Позже, уже в конце XV века, были отлиты и приставлены к волчице фигурки близнецов – если присмотреться к скульптуре, видно, что они отличаются от "молочной матери". Впрочем, находящаяся сейчас в Риме оригинальная статуя также, как выяснилось, не та, которую созерцали Цицерон и Плиний Старший – ученые доказали, что примерное время ее изготовления – ХI век.
© Photo : Мой город Кишинёв / IURIE SVETСтатуя Капитолийской волчицы в Капитолийском музее
Статуя Капитолийской волчицы в Капитолийском музее - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Статуя Капитолийской волчицы в Капитолийском музее
© Photo : Мой город Кишинёв / IURIE SVET
В новое время Капитолийская волчица наполнилась другим смыслом – диктатор Бенито Муссолини был одержим идеей возрождения Римской империи, и скульптурная композиция стала одним из символов его идеи фикс. С бешеной энергией в Италии тогда стали отливать копии памятника и Муссолини торжественно одаривал ими другие страны. Волчицы стоят даже в странах, не имеющих никакого отношения к римскому влиянию. В США, Японии, Швеции. Понятно, что есть они в Испании, Франции, Румынии и у нас, в Молдове.
Первый раз копия Капитолийской волчицы появилась в Кишиневе в 20-е годы прошлого века. Тогда правительство Италии подарило Румынии несколько копий, одна из которых была установлена в центре молдавской столицы. Статуя успела постоять возле здания на нынешней улице Матеевича, где сейчас находится Академия музыки, театра и изобразительных искусств, а позже – и в Центральном парке (Городском саду).
© Photo : Мой город КишинёвСтатуя Капитолийской волчицы в Кишиневе, межвоенный период
Статуя Капитолийской волчицы в Кишиневе, межвоенный период - Sputnik Молдова
1/2
© Photo : Мой город Кишинёв
Статуя Капитолийской волчицы в Кишиневе, межвоенный период
© Photo : Мой город КишинёвСтатуя Капитолийской волчицы в Кишиневе, межвоенный период
Статуя Капитолийской волчицы в Кишиневе, межвоенный период - Sputnik Молдова
2/2
© Photo : Мой город Кишинёв
Статуя Капитолийской волчицы в Кишиневе, межвоенный период
1/2
© Photo : Мой город Кишинёв
Статуя Капитолийской волчицы в Кишиневе, межвоенный период
2/2
© Photo : Мой город Кишинёв
Статуя Капитолийской волчицы в Кишиневе, межвоенный период
Чрезвычайно интересно свидетельство Ефросиньи Керсновской – русской дворянки удивительной, трагичной судьбы. Женщины талантливой, красивой и не сломленной ГУЛАГом. Ее воспоминания – это ценнейшие свидетельства эпохи.
Дело было в 1924 году. Италия и Румыния вдруг вспомнили о своем родстве: ведь римляне ссылали своих каторжников в Дакию, на берега Дуная. По этой причине вдруг возникла горячая дружба. Однако дело было не в том, что Ромул и Рем, основатели города Рима, сосали волчицу, а в том, что Муссолини, основатель итальянской империи, охотно пососал бы румынскую нефть, которой Италии очень и очень не хватало! Вот и приехал к нам в Кишинев маршал Сполетти со всем генералитетом и привез городу Кишиневу в дар от города-побратима Рима статую волчицы, которую сосут два младенца – Ромул и Рем. 10 мая на празднестве Объединения Великой Румынии (Unirea Principatelor) статуя должна была быть открыта в весьма торжественной обстановке. Группа мальчиков из антирумынской полудетской, полуподпольной организации решила устроить акт саботажа: Васька Лейдениус – рыжий, как морковка, чахоточный поэт лет восемнадцати (самый из нас всех старший) – сочинил подходящее к случаю четверостишие:
Своей Родине вы изменили
–Пошли под румынскую руку...
Так вы прежде корову доили,
А теперь – пососите-ка суку!
Я была привлечена в качестве художника – изобразить герб города Рима, эту самую злополучную волчицу с сосущими ее младенцами. Выгравировать на линолеуме, сделать трафарет, отпечатать должен был Вовка Ползик – чех, типографский ученик. Расклеивать по городу должны были мы вчетвером (четвертым был Колька Коновалов, такой же оголец, как и мы все). Но самое интересное было – залезть под покрывало и на цоколе из серого гранита написать через трафарет черной и красной типографскими красками это самое четверостишие. Писали Вовка и Колька, а мы с Васькой сторожили: я – на Александровской, Васька – в парке. В случае опасности я должна была ее отвлечь на себя – бегала я очень быстро! Затея удалась на славу! К сожалению, на цоколе надпись с грехом пополам стерли; зато весь город выучил наизусть творение нашего рыжего поэта.
Самое интересное, что после того как в Бессарабию в 1940 году вошли советские войска, статуя, судя по всему, уцелела. Более того – на этой фотографии с ней в 1942 году позируют итальянские журналисты, которые наверняка сочли ее спасение божественным вмешательством.
© Photo : Мой город КишинёвИтальянские журналисты в Кишиневе, 1942 год.
Итальянские журналисты в Кишиневе, 1942 год. - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Итальянские журналисты в Кишиневе, 1942 год.
© Photo : Мой город Кишинёв
В 1944 скульптуре повезло меньше – что с ней случилось, неизвестно. Вывезли ли ее в Румынию, переплавили или закопали – до сих пор неизвестно, следы ее теряются. И это тоже одна из загадок кишиневской истории.
Но Капитолийская волчица не сдавалась. Она вновь появилась в Кишиневе 1 декабря 1990 года – на этот раз, правда, как подарок Румынии, а не Италии, и была установлена на привычном всем месте – у Национального исторического музея.
© Photo : Мой город КишинёвМарка с Капитолийской волчицей, 1992 год.
Марка с Капитолийской волчицей, 1992 год. - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Марка с Капитолийской волчицей, 1992 год.
© Photo : Мой город Кишинёв
Но и это еще не конец истории. В 2005 году "мать римлян", как ее издавна называют, сняли с постамента – власти объявили, что она потрескалась, хотя многие увидели тут политический умысел. По некоторым данным, скульптура и сейчас хранится в подвале музея. А в 2009 году, при очередной смене власти в Молдове, скульптура появилась вновь – на этот раз новый монумент был подарен Лигой культуры румынского единства за рубежом. Таким образом, вполне возможно, что на совсем небольшой площади сейчас находятся две волчицы – одна на постаменте, а вторая томится в подвале.
И в заключение. Сносить памятники давно стало традицией на постсоветском пространстве. Да и не только тут. Я думаю, что избавляться нужно только от памятников убийцам и мерзавцам, которых осудило человечество. А сбрасывать с постаментов памятники эпохам и событиям – последнее дело. Вместе с ними сносится и сама история. И возможность ее понять и сделать собственные выводы, без чьей-либо "руководящей роли". Да, и не стоит забывать – вечного в мире нет ничего. Ни людей, ни вождей, ни империй, ни даже, увы, героев. Вечной может быть только красота. Ну и Рим, вероятно, не зря же его называют Вечным городом.
В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com
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