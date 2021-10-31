https://ru.sputnik.md/20211031/lavrov-korably-ssha-chernoe-more-rossiya-obespechit-bezopasnost-46059594.html

Лавров – о кораблях США в Черном море: Россия готова обеспечить там безопасность

Лавров – о кораблях США в Черном море: Россия готова обеспечить там безопасность

Лавров – о военных кораблях США в Черном море: Россия готова обеспечить там безопасность

2021-10-31T20:16+0200

2021-10-31T20:16+0200

2021-10-31T20:16+0200

россия

сша

сергей лавров

черное море

корабль

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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Российская сторона готова надежно обеспечить безопасность в Черном море, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отправку эсминца США в море.Ранее стало известно, что в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер", за ним следят силы и средства Черноморского флота, передает РИА Новости.Он также отметил, что планы НАТО по созданию новых военно-морских баз на Черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе.

https://ru.sputnik.md/20211030/esminets-ssha-chernoe-more-46036023.html

сша

черное море

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сша, сергей лавров, черное море, корабль