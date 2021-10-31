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https://ru.sputnik.md/20211031/lavrov-korably-ssha-chernoe-more-rossiya-obespechit-bezopasnost-46059594.html
Лавров – о кораблях США в Черном море: Россия готова обеспечить там безопасность
Лавров – о кораблях США в Черном море: Россия готова обеспечить там безопасность
Лавров – о военных кораблях США в Черном море: Россия готова обеспечить там безопасность
2021-10-31T20:16+0200
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сша
сергей лавров
черное море
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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Российская сторона готова надежно обеспечить безопасность в Черном море, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отправку эсминца США в море.Ранее стало известно, что в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер", за ним следят силы и средства Черноморского флота, передает РИА Новости.Он также отметил, что планы НАТО по созданию новых военно-морских баз на Черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе.
https://ru.sputnik.md/20211030/esminets-ssha-chernoe-more-46036023.html
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сша, сергей лавров, черное море, корабль

Лавров – о кораблях США в Черном море: Россия готова обеспечить там безопасность

20:16 31.10.2021
© Photo : МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Photo : МИД РФ
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Ранее стало известно о том, что американский эсминец "Портер" зашел в акваторию Черного моря.
КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Российская сторона готова надежно обеспечить безопасность в Черном море, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отправку эсминца США в море.
Ранее стало известно, что в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер", за ним следят силы и средства Черноморского флота, передает РИА Новости.

Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации

Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС - Sputnik Молдова
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
Он также отметил, что планы НАТО по созданию новых военно-морских баз на Черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море
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