https://ru.sputnik.md/20211031/lavrov-vstrecha-direktor-voz-g20-46050586.html

Лавров встретился с директором ВОЗ в рамках саммита G20

Лавров встретился с директором ВОЗ в рамках саммита G20

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с директором ВОЗ в рамках саммита G20 в Риме

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сергей лавров

саммит

воз

g20

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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предают РИА Новости. В ходе беседы стороны пришли к единому мнению о необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения."Провел встречу с Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, в том числе ключевую роль ВОЗ, чтобы предотвратить угрозы здоровью. Мы также обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения по международному пакту об обеспечении готовности к пандемиям и реагировании на них", - написал глава ВОЗ на своей странице в Twitter.В субботу, 30 октября, президент России Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" призвал ВОЗ ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов.Саммит G20 стартовал в Риме в субботу, 30 октября. Президент России выступит дважды, в субботу и воскресенье, по видеосвязи.

https://ru.sputnik.md/20211030/putin-na-g20-prokommentiroval-krizis-na-energeticheskikh-rynkakh-46040637.html

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сергей лавров, саммит, воз, g20