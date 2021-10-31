Лавров встретился с директором ВОЗ в рамках саммита G20
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМеждународная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности"
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О встрече директор ВОЗ сообщил в своем Twitter.
КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предают РИА Новости. В ходе беседы стороны пришли к единому мнению о необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения.
"Провел встречу с Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, в том числе ключевую роль ВОЗ, чтобы предотвратить угрозы здоровью. Мы также обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения по международному пакту об обеспечении готовности к пандемиям и реагировании на них", - написал глава ВОЗ на своей странице в Twitter.
"Провел встречу с Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, в том числе ключевую роль ВОЗ, чтобы предотвратить угрозы здоровью. Мы также обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения по международному пакту об обеспечении готовности к пандемиям и реагировании на них", - написал глава ВОЗ на своей странице в Twitter.
Met Sergey Lavrov, @mfa_russia, at the #G20RomeSummit & agreed we must strengthen the 🌏 health architecture, incl @WHO's key role, to prevent health threats. Also discussed upcoming World Health Assembly special session on an int'l pact on pandemic preparedness & response. pic.twitter.com/DmPps8r0eI— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 31, 2021
В субботу, 30 октября, президент России Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" призвал ВОЗ ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов.
Саммит G20 стартовал в Риме в субботу, 30 октября. Президент России выступит дважды, в субботу и воскресенье, по видеосвязи.