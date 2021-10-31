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https://ru.sputnik.md/20211031/lavrov-vstrecha-direktor-voz-g20-46050586.html
Лавров встретился с директором ВОЗ в рамках саммита G20
Лавров встретился с директором ВОЗ в рамках саммита G20
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с директором ВОЗ в рамках саммита G20 в Риме
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сергей лавров
саммит
воз
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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предают РИА Новости. В ходе беседы стороны пришли к единому мнению о необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения."Провел встречу с Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, в том числе ключевую роль ВОЗ, чтобы предотвратить угрозы здоровью. Мы также обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения по международному пакту об обеспечении готовности к пандемиям и реагировании на них", - написал глава ВОЗ на своей странице в Twitter.В субботу, 30 октября, президент России Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" призвал ВОЗ ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов.Саммит G20 стартовал в Риме в субботу, 30 октября. Президент России выступит дважды, в субботу и воскресенье, по видеосвязи.
https://ru.sputnik.md/20211030/putin-na-g20-prokommentiroval-krizis-na-energeticheskikh-rynkakh-46040637.html
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сергей лавров, саммит, воз, g20

Лавров встретился с директором ВОЗ в рамках саммита G20

11:11 31.10.2021
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМеждународная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности"
Международная конференция Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© МИД РФ
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О встрече директор ВОЗ сообщил в своем Twitter.
КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предают РИА Новости. В ходе беседы стороны пришли к единому мнению о необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения.

"Провел встречу с Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, в том числе ключевую роль ВОЗ, чтобы предотвратить угрозы здоровью. Мы также обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения по международному пакту об обеспечении готовности к пандемиям и реагировании на них", - написал глава ВОЗ на своей странице в Twitter.
В субботу, 30 октября, президент России Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" призвал ВОЗ ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов.
Саммит G20 стартовал в Риме в субботу, 30 октября. Президент России выступит дважды, в субботу и воскресенье, по видеосвязи.
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