https://ru.sputnik.md/20211031/pochemu-moldova-mogut-ischeznut-desyatki-mezhdugorodnikh-avtobusnykh-reysov-46047278.html
Почему в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов
Почему в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов
Эксперт рассказал, есть ли риск того, что в Молдове могут исчезнуть некоторые междугородние автобусные рейсы
2021-10-31T17:50+0200
2021-10-31T17:50+0200
2021-10-31T17:50+0200
радио
в молдове
автобусы
рейсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1e/46047245_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_2af97bb71ce8cf22eacfce61aa9a7460.jpg
Без автотранспорта современную жизнь сложно представить. Перевозка продуктов, лекарств, отечественной плодоовощной и винодельческой продукции, пассажиров – всем этим занимаются водители, люди особой профессии, которые в последнее воскресенье октября отмечают свой профессиональный праздник – день автомобилиста. С какими проблемами сталкивается сектор автотранспорта в Молдове? Как защитить профессиональные права водителей в нашей стране? По каким причинам в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов, и как этому противостоять? Почему многие молдавские водители стали агрессивными на трассах, и как убрать автохамство с молдавских дорог? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с председателем Союза автоводителей республики Олегом Кожокару.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1e/46047245_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a6bc4ee2ca22529b93e090ae8a3448f9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, автобусы, рейсы, видео
Почему в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов
По статистике, 88% всех перевозок в Молдове приходится именно на долю автотранспорта, а сама отрасль стала стратегической в национальном хозяйстве республики, ее пользу для экономики сложно переоценить.
Без автотранспорта современную жизнь сложно представить. Перевозка продуктов, лекарств, отечественной плодоовощной и винодельческой продукции, пассажиров – всем этим занимаются водители, люди особой профессии, которые в последнее воскресенье октября отмечают свой профессиональный праздник – день автомобилиста.
С какими проблемами сталкивается сектор автотранспорта в Молдове? Как защитить профессиональные права водителей в нашей стране? По каким причинам в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов, и как этому противостоять? Почему многие молдавские водители стали агрессивными на трассах, и как убрать автохамство с молдавских дорог? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с председателем Союза автоводителей республики Олегом Кожокару.