https://ru.sputnik.md/20211031/pochemu-moldova-mogut-ischeznut-desyatki-mezhdugorodnikh-avtobusnykh-reysov-46047278.html

Почему в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов

Почему в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов

Эксперт рассказал, есть ли риск того, что в Молдове могут исчезнуть некоторые междугородние автобусные рейсы

2021-10-31T17:50+0200

2021-10-31T17:50+0200

2021-10-31T17:50+0200

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Без автотранспорта современную жизнь сложно представить. Перевозка продуктов, лекарств, отечественной плодоовощной и винодельческой продукции, пассажиров – всем этим занимаются водители, люди особой профессии, которые в последнее воскресенье октября отмечают свой профессиональный праздник – день автомобилиста. С какими проблемами сталкивается сектор автотранспорта в Молдове? Как защитить профессиональные права водителей в нашей стране? По каким причинам в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов, и как этому противостоять? Почему многие молдавские водители стали агрессивными на трассах, и как убрать автохамство с молдавских дорог? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с председателем Союза автоводителей республики Олегом Кожокару.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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