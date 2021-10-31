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Почему в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов
Почему в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов
Эксперт рассказал, есть ли риск того, что в Молдове могут исчезнуть некоторые междугородние автобусные рейсы
2021-10-31T17:50+0200
2021-10-31T17:50+0200
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в молдове
автобусы
рейсы
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Без автотранспорта современную жизнь сложно представить. Перевозка продуктов, лекарств, отечественной плодоовощной и винодельческой продукции, пассажиров – всем этим занимаются водители, люди особой профессии, которые в последнее воскресенье октября отмечают свой профессиональный праздник – день автомобилиста. С какими проблемами сталкивается сектор автотранспорта в Молдове? Как защитить профессиональные права водителей в нашей стране? По каким причинам в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов, и как этому противостоять? Почему многие молдавские водители стали агрессивными на трассах, и как убрать автохамство с молдавских дорог? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с председателем Союза автоводителей республики Олегом Кожокару.
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Андрей Петрик
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в молдове, автобусы, рейсы, видео

Почему в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов

17:50 31.10.2021
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
По статистике, 88% всех перевозок в Молдове приходится именно на долю автотранспорта, а сама отрасль стала стратегической в национальном хозяйстве республики, ее пользу для экономики сложно переоценить.
Без автотранспорта современную жизнь сложно представить. Перевозка продуктов, лекарств, отечественной плодоовощной и винодельческой продукции, пассажиров – всем этим занимаются водители, люди особой профессии, которые в последнее воскресенье октября отмечают свой профессиональный праздник – день автомобилиста.
С какими проблемами сталкивается сектор автотранспорта в Молдове? Как защитить профессиональные права водителей в нашей стране? По каким причинам в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов, и как этому противостоять? Почему многие молдавские водители стали агрессивными на трассах, и как убрать автохамство с молдавских дорог? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с председателем Союза автоводителей республики Олегом Кожокару.
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