https://ru.sputnik.md/20211031/poka-vse-spali-aleksey-bobok-zhertvy-khellouina-situatsiya-covid-46048610.html

Пока все спали: ушел из жизни Алексей Бобок, жертвы Хэллоуина и ситуация с COVID

Пока все спали: ушел из жизни Алексей Бобок, жертвы Хэллоуина и ситуация с COVID

Пока все спали: не стало Алексея Бобок, жертвы Хэллоуина и ситуация с COVID

2021-10-31T08:49+0200

2021-10-31T08:49+0200

2021-10-31T10:21+0200

хэллоуин

жертвы

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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Ушел из жизни Алексей Бобок, страдавший от синдрома миодистрофии Дюшенна. В 2017 году умерла его мама, артистка, журналист Валерия Бобочел, которая до последнего дня боролась с недугом сына.О грустном событии сообщила в социальных сетях Валерия Крутова."Наша семья "Круточел" осиротела на самого лучезарного, самого доброго мягкого и упрямого человечка. Наш всеми такой любимый Алекс - Ангел. Господь исполнил свою волю и забрал его к себе... Мое сердце разрывается от горя и боли.Хочу сказать, что в понедельник вечером и до утра вторника Алексей Бобок будет находиться в храме украинской церкви и ждать ваших молитв...Прощание и отпевание будет во вторник. Это предварительный план", - написала Валерия.Алексей Бобок много лет страдал от мышечной дистрофией Дюшенна — редким, но крайне пагубным генетическим заболеванием, которое приводит к атрофии всех мышц тела.Трагический ХэллоуинДва человека погибли, пятеро ранены в результате стрельбы на балу, собравшем несколько сотен человек в американском городе Сакраменто, передает РИА Новости.Вечеринка, которую организаторы позиционировали как "экзотический эротический хеллоуин-бал", проводилась в канун популярного в США праздника, исторически связанного с культом мертвых."Сотрудники выехали на вечеринку в банкетном зале, где присутствовали сотни человек. Они нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями... Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии", - сообщила местная полиция.Позже выяснилось, что еще четырех раненых развезли по больницам на частном автотранспорте до приезда полицейских.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 246 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 246 миллионов 416 тысяч 219. Из них 4 995 516 скончались. Применены свыше 6 947 883 074 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 953 223). Следом идут Индия (34 273 300) и Бразилия (21 804 094).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 338 053 случая заражения, в Турции – 8 009 010, на Украине – 3 039 616, в Румынии – 1 640 607.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1255 новых случаев инфицирования COVID-19.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 41 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7751.

https://ru.sputnik.md/20171106/alex-boboc-spasibo-mama-15438831.html

https://ru.sputnik.md/20211023/rukhnula-chast-kryshi-kishinev-dom-pozgar-45836198.html

https://ru.sputnik.md/20211030/covid-19-moldova-vaktsina-gripp-46044617.html

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хэллоуин, жертвы