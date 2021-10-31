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Пока все спали: ушел из жизни Алексей Бобок, жертвы Хэллоуина и ситуация с COVID
Пока все спали: ушел из жизни Алексей Бобок, жертвы Хэллоуина и ситуация с COVID
Пока все спали: не стало Алексея Бобок, жертвы Хэллоуина и ситуация с COVID
2021-10-31T08:49+0200
2021-10-31T10:21+0200
хэллоуин
жертвы
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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Ушел из жизни Алексей Бобок, страдавший от синдрома миодистрофии Дюшенна. В 2017 году умерла его мама, артистка, журналист Валерия Бобочел, которая до последнего дня боролась с недугом сына.О грустном событии сообщила в социальных сетях Валерия Крутова."Наша семья "Круточел" осиротела на самого лучезарного, самого доброго мягкого и упрямого человечка. Наш всеми такой любимый Алекс - Ангел. Господь исполнил свою волю и забрал его к себе... Мое сердце разрывается от горя и боли.Хочу сказать, что в понедельник вечером и до утра вторника Алексей Бобок будет находиться в храме украинской церкви и ждать ваших молитв...Прощание и отпевание будет во вторник. Это предварительный план", - написала Валерия.Алексей Бобок много лет страдал от мышечной дистрофией Дюшенна — редким, но крайне пагубным генетическим заболеванием, которое приводит к атрофии всех мышц тела.Трагический ХэллоуинДва человека погибли, пятеро ранены в результате стрельбы на балу, собравшем несколько сотен человек в американском городе Сакраменто, передает РИА Новости.Вечеринка, которую организаторы позиционировали как "экзотический эротический хеллоуин-бал", проводилась в канун популярного в США праздника, исторически связанного с культом мертвых."Сотрудники выехали на вечеринку в банкетном зале, где присутствовали сотни человек. Они нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями... Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии", - сообщила местная полиция.Позже выяснилось, что еще четырех раненых развезли по больницам на частном автотранспорте до приезда полицейских.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 246 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 246 миллионов 416 тысяч 219. Из них 4 995 516 скончались. Применены свыше 6 947 883 074 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 953 223). Следом идут Индия (34 273 300) и Бразилия (21 804 094).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 338 053 случая заражения, в Турции – 8 009 010, на Украине – 3 039 616, в Румынии – 1 640 607.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1255 новых случаев инфицирования COVID-19.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 41 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7751.
https://ru.sputnik.md/20171106/alex-boboc-spasibo-mama-15438831.html
https://ru.sputnik.md/20211023/rukhnula-chast-kryshi-kishinev-dom-pozgar-45836198.html
https://ru.sputnik.md/20211030/covid-19-moldova-vaktsina-gripp-46044617.html
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хэллоуин, жертвы

Пока все спали: ушел из жизни Алексей Бобок, жертвы Хэллоуина и ситуация с COVID

08:49 31.10.2021 (обновлено: 10:21 31.10.2021)
© Photo : Валерия Бобочел, личный архивАлексей Бобок
Алексей Бобок - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Photo : Валерия Бобочел, личный архив
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Ушел из жизни Алексей Бобок, страдавший от синдрома миодистрофии Дюшенна. В 2017 году умерла его мама, артистка, журналист Валерия Бобочел, которая до последнего дня боролась с недугом сына.
О грустном событии сообщила в социальных сетях Валерия Крутова.
"Наша семья "Круточел" осиротела на самого лучезарного, самого доброго мягкого и упрямого человечка. Наш всеми такой любимый Алекс - Ангел. Господь исполнил свою волю и забрал его к себе... Мое сердце разрывается от горя и боли.
Хочу сказать, что в понедельник вечером и до утра вторника Алексей Бобок будет находиться в храме украинской церкви и ждать ваших молитв...
Прощание и отпевание будет во вторник. Это предварительный план", - написала Валерия.
Алексей Бобок много лет страдал от мышечной дистрофией Дюшенна — редким, но крайне пагубным генетическим заболеванием, которое приводит к атрофии всех мышц тела.
Alexei Boboc - Sputnik Молдова, 1920, 06.11.2017
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Алекс Бобок: спасибо тебе, мама, за все, что ты сделала...
6 ноября 2017, 09:54

Трагический Хэллоуин

Два человека погибли, пятеро ранены в результате стрельбы на балу, собравшем несколько сотен человек в американском городе Сакраменто, передает РИА Новости.
Вечеринка, которую организаторы позиционировали как "экзотический эротический хеллоуин-бал", проводилась в канун популярного в США праздника, исторически связанного с культом мертвых.

"Сотрудники выехали на вечеринку в банкетном зале, где присутствовали сотни человек. Они нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями... Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии", - сообщила местная полиция.
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Позже выяснилось, что еще четырех раненых развезли по больницам на частном автотранспорте до приезда полицейских.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 246 миллионов.
К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 246 миллионов 416 тысяч 219. Из них 4 995 516 скончались. Применены свыше 6 947 883 074 дозы вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 953 223). Следом идут Индия (34 273 300) и Бразилия (21 804 094).
В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 338 053 случая заражения, в Турции – 8 009 010, на Украине – 3 039 616, в Румынии – 1 640 607.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1255 новых случаев инфицирования COVID-19.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 41 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7751.
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