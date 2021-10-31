https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

Православный календарь на 2022 год

Православный календарь на 2022 год

Смотрите в инфографике Sputnik, на какие числа в 2022 году выпадают главные православные праздники и строгие посты.

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инфографика

в молдове

молдова

православный календарь

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Православный церковный календарь важен для верующих, которые строго следят за соблюдением постов, не только многодневных, но и однодневных. Также в нем указаны главные православные праздники в 2022 году.Смотрите в инфографике Sputnik, когда в 2022 году отметят Пасху, когда будут поминальные дни и в какое время верующим следует держать строгий пост.

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