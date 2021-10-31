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Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день октября
Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день октября
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.
2021-10-31T07:00+0200
2021-10-31T07:00+0200
в молдове
молдова
тепло
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +4 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.В понедельник, 1 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 3 ноября. Праздники и народные приметыВ этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов. Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.
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в молдове, молдова, тепло, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день октября

07:00 31.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
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© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +4 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.
В понедельник, 1 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 3 ноября.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.
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