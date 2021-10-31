https://ru.sputnik.md/20211031/prognoz-pogody-46044858.html
Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день октября
Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день октября
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.
2021-10-31T07:00+0200
2021-10-31T07:00+0200
2021-10-31T07:00+0200
в молдове
молдова
тепло
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45914281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b3165c62ff1ee6745f230d4d8d63002.jpg
КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +4 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.В понедельник, 1 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 3 ноября. Праздники и народные приметыВ этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов. Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45914281_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00df758d0733538ac9089e8df00d65a9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, тепло, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день октября
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +4 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.
В понедельник, 1 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 3 ноября.
Праздники и народные приметы
В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов.
Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.