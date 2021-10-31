https://ru.sputnik.md/20211031/prognoz-pogody-46044858.html

Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день октября

Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день октября

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.

2021-10-31T07:00+0200

2021-10-31T07:00+0200

2021-10-31T07:00+0200

в молдове

молдова

тепло

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +4 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.В понедельник, 1 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 3 ноября. Праздники и народные приметыВ этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов. Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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