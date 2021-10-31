https://ru.sputnik.md/20211031/putin-sammit-g20-problemy-izmeneniya-klimat-46055005.html
Путин на саммите G20 призвал комплексно решать проблемы изменения климата
Путин на саммите G20 призвал комплексно решать проблемы изменения климата
Президент России Владимир Путин на саммите G20 призвал комплексно решать проблемы изменения климата
2021-10-31T15:11+0200
2021-10-31T15:11+0200
2021-10-31T16:18+0200
владимир путин
саммит
g20
климат
климатические изменения
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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Правила климатического регулирования должны основываться на общих моделях учета и мониторинга выбросов парниковых газов, заявил президент России Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки". Президент добавил, что к вопросам борьбы с климатическими изменениями нужно подходить комплексно, учитывать экономическое развитие и благосостояние людей, передает РИА Новости."При реализации климатических и природоохранных инициатив "Двадцатке" важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно-признанных моделях учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов", - отметил российский президент во время выступления.Путин добавил, что в вопросах борьбы с изменением климата необходимо учитывать развитие экономики и благосостояние людей.Президент РФ Владимир Путин участвует во втором рабочем заседании саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.Темой второго заседания является "Изменение климата и окружающая среда". В частности, участники обсудят вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.
https://ru.sputnik.md/20211031/lavrov-vstrecha-direktor-voz-g20-46050586.html
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владимир путин, саммит, g20, климат, климатические изменения
Путин на саммите G20 призвал комплексно решать проблемы изменения климата
15:11 31.10.2021 (обновлено: 16:18 31.10.2021)
Президент России добавил, что в вопросах борьбы с изменением климата необходимо учитывать развитие экономики.
КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik.
Правила климатического регулирования должны основываться на общих моделях учета и мониторинга выбросов парниковых газов, заявил президент России Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки". Президент добавил, что к вопросам борьбы с климатическими изменениями нужно подходить комплексно, учитывать экономическое развитие и благосостояние людей, передает РИА Новости
.
"При реализации климатических и природоохранных инициатив "Двадцатке" важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно-признанных моделях учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов", - отметил российский президент во время выступления.
Путин добавил, что в вопросах борьбы с изменением климата необходимо учитывать развитие экономики и благосостояние людей.
И главное, следует подходить к вопросам борьбы с изменением климата комплексно, в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и, как уже коллеги отмечали, благосостояния людей
Владимир Путин
Президент России
Президент РФ Владимир Путин участвует во втором рабочем заседании саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.
Темой второго заседания является "Изменение климата и окружающая среда". В частности, участники обсудят вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.