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Путин на саммите G20 призвал комплексно решать проблемы изменения климата
Путин на саммите G20 призвал комплексно решать проблемы изменения климата
Президент России Владимир Путин на саммите G20 призвал комплексно решать проблемы изменения климата
2021-10-31T15:11+0200
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владимир путин
саммит
g20
климат
климатические изменения
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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Правила климатического регулирования должны основываться на общих моделях учета и мониторинга выбросов парниковых газов, заявил президент России Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки". Президент добавил, что к вопросам борьбы с климатическими изменениями нужно подходить комплексно, учитывать экономическое развитие и благосостояние людей, передает РИА Новости."При реализации климатических и природоохранных инициатив "Двадцатке" важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно-признанных моделях учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов", - отметил российский президент во время выступления.Путин добавил, что в вопросах борьбы с изменением климата необходимо учитывать развитие экономики и благосостояние людей.Президент РФ Владимир Путин участвует во втором рабочем заседании саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.Темой второго заседания является "Изменение климата и окружающая среда". В частности, участники обсудят вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.
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владимир путин, саммит, g20, климат, климатические изменения

Путин на саммите G20 призвал комплексно решать проблемы изменения климата

15:11 31.10.2021 (обновлено: 16:18 31.10.2021)
© Sputnik / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите "Группы двадцати"
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите Группы двадцати - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Евгений Паулин
/
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Президент России добавил, что в вопросах борьбы с изменением климата необходимо учитывать развитие экономики.
КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Правила климатического регулирования должны основываться на общих моделях учета и мониторинга выбросов парниковых газов, заявил президент России Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки". Президент добавил, что к вопросам борьбы с климатическими изменениями нужно подходить комплексно, учитывать экономическое развитие и благосостояние людей, передает РИА Новости.
"При реализации климатических и природоохранных инициатив "Двадцатке" важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно-признанных моделях учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов", - отметил российский президент во время выступления.
Путин добавил, что в вопросах борьбы с изменением климата необходимо учитывать развитие экономики и благосостояние людей.

И главное, следует подходить к вопросам борьбы с изменением климата комплексно, в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и, как уже коллеги отмечали, благосостояния людей

Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова
Владимир Путин
Президент России
Президент РФ Владимир Путин участвует во втором рабочем заседании саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.
Темой второго заседания является "Изменение климата и окружающая среда". В частности, участники обсудят вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.
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