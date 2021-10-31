https://ru.sputnik.md/20211031/pyat-mifov-o-pridnestrove--chto-shokiruet-turistov-46019768.html

Пять мифов о Приднестровье – что шокирует туристов

Пять мифов о Приднестровье – что шокирует туристов

Директор туристического агентства рассказала Sputnik Молдова, чем Приднестровье удивляет путешественников

2021-10-31T14:12+0200

2021-10-31T14:12+0200

2021-10-31T14:12+0200

приднестровье

тирасполь

фк "шериф"

туризм

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ТИРАСПОЛЬ, 31 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровье удивляет, а иногда даже шокирует туристов. В этом убеждена директор туристического агентства из Тирасполя Мария Хорошунова. Гид и профессиональный переводчик назвала главные мифы о регионе.Миф №1: В Приднестровье не едут туристы"Если не верите, что сюда едут туристы, просто прогуляйтесь по центру Тирасполя. Кругом иностранная речь", - говорит Мария Хорошунова.По ее словам, регион на пике популярности в плане туризма. За последние годы спрос на поездки в Приднестровье у путешественников значительно вырос."Ситуация сильно изменилась. Если раньше основным пунктом притяжения была Молдова, а в Приднестровье заезжали постольку-поскольку, то сейчас наблюдается другая тенденция. По моим подсчетам, уже 30% из общего количества иностранцев едут именно в Тирасполь и другие города Приднестровья", - говорит Мария Хорошунова.Миф №2: В регионе опасноВ Приднестровье большинство гостей из англоговорящих стран: США, Австралии и, конечно, из европейских государств. Поначалу всех туристов объединяет самое распространенное мнение – отсутствие безопасности в регионе.Многие об этом узнают благодаря блогерам и журналистам, которые посетили приднестровский край. Для убедительности Мария приводит несколько историй."Как-то мы сопровождали по Приднестровью туристов в рамках большого тура – от Румынии до Украины. Мы даже не представляли, что в группе есть журналист. Девушка активно задавала вопросы, во все вникала, участвовала в квестах. Потом мы узнали, что она – известный репортер одного немецкого издания. Потом вышла большая статья о Приднестровье. И знаете, до сих пор мы встречаем туристов, которые узнали о Приднестровье из ее материала. Аналогичная история связана с приездом датского телевизионного проекта. Они так вдохновились, что сняли две отдельные передачи – про Молдову и Приднестровье", - вспоминает Мария Хорошунова.Миф №3: Приднестровье – осколок СССР"Из распространенных мифов - то, что это регион, застывший во времени. Так называемый осколок Советского Союза", - говорит Мария Хорошунова.Легко развеют этот миф, хотя и впечатлят сохранившимся советским наследием, Тирасполь и Бендеры. Самые популярные города в Приднестровье всегда входят в однодневный тур."Приднестровье, конечно, привлекает своим советским наследием. Наверное, многие туристы охвачены ностальгией, когда едут сюда. Но за последние годы у нас появилось столько нового и современного. Например, парк Александра Невского, расположенный в Бендерской крепости. Пару недель назад в Бендерах открыли поющий фонтан. Можно посетить одну из местных виноделен. В Тирасполе центром притяжения является Екатерининский парк. Многие желают побывать на стадионе "Шериф", который соответствует международным стандартам и принимает даже Лигу чемпионов. Он впечатляет своими масштабами европейских туристов", - отмечает собеседница.Если путешественники располагают временем, обязательны к посещению Кицканский монастырь и различные гостевые дома. Это уже сельский туризм, который показывает самобытность края.Миф №4: В регионе боятся рожать детейУдивительный регион раскрывается в людях. Туристы знакомятся с приднестровцами на улицах, в кафе, парках и магазинах. Мария Хорошунова подмечает, что иностранцев поражает способность Приднестровья достойно жить в статусе непризнанности."Туристы приходят в восторг, когда видят на улицах красивых молодых девушек, у которых двое или трое детей. Многие парочки гуляют с колясками. Никто в Европе так рано не обзаводится многодетными семьями. Для них это признак здорового государства", - отмечает собеседница.Миф №5: "Шериф" - не мифНовым фактором привлекательности для путешественников Мария Хорошунова называет футбольный клуб "Шериф". Одно дело впервые в истории пробиться в Лигу чемпионов, другое – победить донецкий "Шахтер", мадридский "Реал" и возглавить группу. Тираспольский клуб готовится сыграть дома против "Интера" и "Реала". Это тоже манит туристов."Футбол сделал наш край еще более привлекательным для туристов. Многие вообще впервые узнали о существовании Приднестровья благодаря победам "Шерифа" в Лиге чемпионов. Есть и те, кто ради футбола хочет еще раз побывать в Тирасполе. Когда-то мы делали экскурсию для одного итальянского чиновника. Когда он узнал, что "Интер" будет играть с "Шерифом" в Тирасполе, связался с нами. Говорит, ждите в гости, приеду вместе с другом на матч", - подмечает Мария Хорошунова.В Тирасполе "Шериф" 3 ноября принимает "Интер" в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Это станет дополнительным фактором для привлечения туристов в Приднестровье.

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приднестровье, тирасполь, фк "шериф", туризм