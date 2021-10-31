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Пять мифов о Приднестровье – что шокирует туристов
Пять мифов о Приднестровье – что шокирует туристов
Директор туристического агентства рассказала Sputnik Молдова, чем Приднестровье удивляет путешественников
2021-10-31T14:12+0200
2021-10-31T14:12+0200
приднестровье
тирасполь
фк "шериф"
туризм
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ТИРАСПОЛЬ, 31 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровье удивляет, а иногда даже шокирует туристов. В этом убеждена директор туристического агентства из Тирасполя Мария Хорошунова. Гид и профессиональный переводчик назвала главные мифы о регионе.Миф №1: В Приднестровье не едут туристы"Если не верите, что сюда едут туристы, просто прогуляйтесь по центру Тирасполя. Кругом иностранная речь", - говорит Мария Хорошунова.По ее словам, регион на пике популярности в плане туризма. За последние годы спрос на поездки в Приднестровье у путешественников значительно вырос."Ситуация сильно изменилась. Если раньше основным пунктом притяжения была Молдова, а в Приднестровье заезжали постольку-поскольку, то сейчас наблюдается другая тенденция. По моим подсчетам, уже 30% из общего количества иностранцев едут именно в Тирасполь и другие города Приднестровья", - говорит Мария Хорошунова.Миф №2: В регионе опасноВ Приднестровье большинство гостей из англоговорящих стран: США, Австралии и, конечно, из европейских государств. Поначалу всех туристов объединяет самое распространенное мнение – отсутствие безопасности в регионе.Многие об этом узнают благодаря блогерам и журналистам, которые посетили приднестровский край. Для убедительности Мария приводит несколько историй."Как-то мы сопровождали по Приднестровью туристов в рамках большого тура – от Румынии до Украины. Мы даже не представляли, что в группе есть журналист. Девушка активно задавала вопросы, во все вникала, участвовала в квестах. Потом мы узнали, что она – известный репортер одного немецкого издания. Потом вышла большая статья о Приднестровье. И знаете, до сих пор мы встречаем туристов, которые узнали о Приднестровье из ее материала. Аналогичная история связана с приездом датского телевизионного проекта. Они так вдохновились, что сняли две отдельные передачи – про Молдову и Приднестровье", - вспоминает Мария Хорошунова.Миф №3: Приднестровье – осколок СССР"Из распространенных мифов - то, что это регион, застывший во времени. Так называемый осколок Советского Союза", - говорит Мария Хорошунова.Легко развеют этот миф, хотя и впечатлят сохранившимся советским наследием, Тирасполь и Бендеры. Самые популярные города в Приднестровье всегда входят в однодневный тур."Приднестровье, конечно, привлекает своим советским наследием. Наверное, многие туристы охвачены ностальгией, когда едут сюда. Но за последние годы у нас появилось столько нового и современного. Например, парк Александра Невского, расположенный в Бендерской крепости. Пару недель назад в Бендерах открыли поющий фонтан. Можно посетить одну из местных виноделен. В Тирасполе центром притяжения является Екатерининский парк. Многие желают побывать на стадионе "Шериф", который соответствует международным стандартам и принимает даже Лигу чемпионов. Он впечатляет своими масштабами европейских туристов", - отмечает собеседница.Если путешественники располагают временем, обязательны к посещению Кицканский монастырь и различные гостевые дома. Это уже сельский туризм, который показывает самобытность края.Миф №4: В регионе боятся рожать детейУдивительный регион раскрывается в людях. Туристы знакомятся с приднестровцами на улицах, в кафе, парках и магазинах. Мария Хорошунова подмечает, что иностранцев поражает способность Приднестровья достойно жить в статусе непризнанности."Туристы приходят в восторг, когда видят на улицах красивых молодых девушек, у которых двое или трое детей. Многие парочки гуляют с колясками. Никто в Европе так рано не обзаводится многодетными семьями. Для них это признак здорового государства", - отмечает собеседница.Миф №5: "Шериф" - не мифНовым фактором привлекательности для путешественников Мария Хорошунова называет футбольный клуб "Шериф". Одно дело впервые в истории пробиться в Лигу чемпионов, другое – победить донецкий "Шахтер", мадридский "Реал" и возглавить группу. Тираспольский клуб готовится сыграть дома против "Интера" и "Реала". Это тоже манит туристов."Футбол сделал наш край еще более привлекательным для туристов. Многие вообще впервые узнали о существовании Приднестровья благодаря победам "Шерифа" в Лиге чемпионов. Есть и те, кто ради футбола хочет еще раз побывать в Тирасполе. Когда-то мы делали экскурсию для одного итальянского чиновника. Когда он узнал, что "Интер" будет играть с "Шерифом" в Тирасполе, связался с нами. Говорит, ждите в гости, приеду вместе с другом на матч", - подмечает Мария Хорошунова.В Тирасполе "Шериф" 3 ноября принимает "Интер" в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Это станет дополнительным фактором для привлечения туристов в Приднестровье.
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приднестровье, тирасполь, фк "шериф", туризм

Пять мифов о Приднестровье – что шокирует туристов

14:12 31.10.2021
© Sputnik / Sorokopud JuliaТирасполь
Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Директор туристического агентства рассказала Sputnik Молдова, чем Приднестровье удивляет путешественников.
ТИРАСПОЛЬ, 31 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровье удивляет, а иногда даже шокирует туристов. В этом убеждена директор туристического агентства из Тирасполя Мария Хорошунова. Гид и профессиональный переводчик назвала главные мифы о регионе.
© Sputnik / Sorokopud JuliaМария Хорошунова
Мария Хорошунова - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
Мария Хорошунова
© Sputnik / Sorokopud Julia

Миф №1: В Приднестровье не едут туристы

"Если не верите, что сюда едут туристы, просто прогуляйтесь по центру Тирасполя. Кругом иностранная речь", - говорит Мария Хорошунова.
По ее словам, регион на пике популярности в плане туризма. За последние годы спрос на поездки в Приднестровье у путешественников значительно вырос.
"Ситуация сильно изменилась. Если раньше основным пунктом притяжения была Молдова, а в Приднестровье заезжали постольку-поскольку, то сейчас наблюдается другая тенденция. По моим подсчетам, уже 30% из общего количества иностранцев едут именно в Тирасполь и другие города Приднестровья", - говорит Мария Хорошунова.
© Sputnik / Sorokopud Juliaтуристы из Италии в Тирасполе
туристы из Италии в Тирасполе - Sputnik Молдова
1/2
© Sputnik / Sorokopud Julia
туристы из Италии в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Juliaтуристы из Италии в Тирасполе
туристы из Италии в Тирасполе - Sputnik Молдова
2/2
© Sputnik / Sorokopud Julia
туристы из Италии в Тирасполе
1/2
© Sputnik / Sorokopud Julia
туристы из Италии в Тирасполе
2/2
© Sputnik / Sorokopud Julia
туристы из Италии в Тирасполе

Миф №2: В регионе опасно

В Приднестровье большинство гостей из англоговорящих стран: США, Австралии и, конечно, из европейских государств. Поначалу всех туристов объединяет самое распространенное мнение – отсутствие безопасности в регионе.
"Первым шоком является то, что здесь вовсе не страшно. У нас нет мигрантов. У нас эффективная миротворческая миссия и нет никакой войны", - отмечает собеседница.
Многие об этом узнают благодаря блогерам и журналистам, которые посетили приднестровский край. Для убедительности Мария приводит несколько историй.
"Как-то мы сопровождали по Приднестровью туристов в рамках большого тура – от Румынии до Украины. Мы даже не представляли, что в группе есть журналист. Девушка активно задавала вопросы, во все вникала, участвовала в квестах. Потом мы узнали, что она – известный репортер одного немецкого издания. Потом вышла большая статья о Приднестровье. И знаете, до сих пор мы встречаем туристов, которые узнали о Приднестровье из ее материала. Аналогичная история связана с приездом датского телевизионного проекта. Они так вдохновились, что сняли две отдельные передачи – про Молдову и Приднестровье", - вспоминает Мария Хорошунова.

Миф №3: Приднестровье – осколок СССР

"Из распространенных мифов - то, что это регион, застывший во времени. Так называемый осколок Советского Союза", - говорит Мария Хорошунова.
Легко развеют этот миф, хотя и впечатлят сохранившимся советским наследием, Тирасполь и Бендеры. Самые популярные города в Приднестровье всегда входят в однодневный тур.
"Приднестровье, конечно, привлекает своим советским наследием. Наверное, многие туристы охвачены ностальгией, когда едут сюда. Но за последние годы у нас появилось столько нового и современного. Например, парк Александра Невского, расположенный в Бендерской крепости. Пару недель назад в Бендерах открыли поющий фонтан. Можно посетить одну из местных виноделен. В Тирасполе центром притяжения является Екатерининский парк. Многие желают побывать на стадионе "Шериф", который соответствует международным стандартам и принимает даже Лигу чемпионов. Он впечатляет своими масштабами европейских туристов", - отмечает собеседница.
Если путешественники располагают временем, обязательны к посещению Кицканский монастырь и различные гостевые дома. Это уже сельский туризм, который показывает самобытность края.

Миф №4: В регионе боятся рожать детей

Удивительный регион раскрывается в людях. Туристы знакомятся с приднестровцами на улицах, в кафе, парках и магазинах. Мария Хорошунова подмечает, что иностранцев поражает способность Приднестровья достойно жить в статусе непризнанности.
"Туристы приходят в восторг, когда видят на улицах красивых молодых девушек, у которых двое или трое детей. Многие парочки гуляют с колясками. Никто в Европе так рано не обзаводится многодетными семьями. Для них это признак здорового государства", - отмечает собеседница.

Миф №5: "Шериф" - не миф

Новым фактором привлекательности для путешественников Мария Хорошунова называет футбольный клуб "Шериф". Одно дело впервые в истории пробиться в Лигу чемпионов, другое – победить донецкий "Шахтер", мадридский "Реал" и возглавить группу. Тираспольский клуб готовится сыграть дома против "Интера" и "Реала". Это тоже манит туристов.
"Футбол сделал наш край еще более привлекательным для туристов. Многие вообще впервые узнали о существовании Приднестровья благодаря победам "Шерифа" в Лиге чемпионов. Есть и те, кто ради футбола хочет еще раз побывать в Тирасполе. Когда-то мы делали экскурсию для одного итальянского чиновника. Когда он узнал, что "Интер" будет играть с "Шерифом" в Тирасполе, связался с нами. Говорит, ждите в гости, приеду вместе с другом на матч", - подмечает Мария Хорошунова.
В Тирасполе "Шериф" 3 ноября принимает "Интер" в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Это станет дополнительным фактором для привлечения туристов в Приднестровье.
© Photo : FC SheriffФК “Шериф“
ФК “Шериф“ - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
ФК “Шериф“
© Photo : FC Sheriff
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