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Родители создали онлайн-петицию с требованием отмены продления каникул
Родители создали онлайн-петицию с требованием отмены продления каникул
Родители недовольны решением властей оставить детей вне учебы еще на неделю.
2021-10-31T13:14+0200
2021-10-31T13:33+0200
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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В Молдове несколько родителей создали онлайн-петицию, в которой обратились к Министерству образования с просьбой отменить продление осенних каникул еще на семь дней.Школьные каникулы были продлены на неделю в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. Дети должны были вернуться на уроки 1 ноября, но теперь они останутся на каникулах еще на семь дней. Родители отметили непростую ситуацию первоклашек, которые только начали обучение по сложной и емкой программе. В то же время авторы петиции обратили внимание и на тот факт, что пропущенное потом придется отрабатывать, что утомит школьников сильнее, чем если бы они продолжили посещать уроки. А обучение онлайн или по смешанной системе, как уверены родители, не могут дать нужных знаний. Рекомендацию продлить каникулы вынесла Национальная чрезвычайная комиссия. В четверг, 28 октября, эту рекомендацию утвердили в Министерстве образования и исследований. Каникулы продлили в населенных пунктах и административных единицах, где был объявлен "красный код" ковид-опасности. Речь идет о муниципиях Кишинев и Бельцы, а также об АТО Гагаузия.
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Юлия Липовая
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в молдове

Родители создали онлайн-петицию с требованием отмены продления каникул

13:14 31.10.2021 (обновлено: 13:33 31.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПервое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Родители недовольны решением властей оставить детей дома еще на неделю.
КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В Молдове несколько родителей создали онлайн-петицию, в которой обратились к Министерству образования с просьбой отменить продление осенних каникул еще на семь дней.
Школьные каникулы были продлены на неделю в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. Дети должны были вернуться на уроки 1 ноября, но теперь они останутся на каникулах еще на семь дней.
Родители отметили непростую ситуацию первоклашек, которые только начали обучение по сложной и емкой программе.
В то же время авторы петиции обратили внимание и на тот факт, что пропущенное потом придется отрабатывать, что утомит школьников сильнее, чем если бы они продолжили посещать уроки. А обучение онлайн или по смешанной системе, как уверены родители, не могут дать нужных знаний.

"Родители трудоустроены и на время продленных каникул вынуждены выбирать между работой и учебой ребенка, поскольку самых маленьких учащихся нельзя оставить одних. А также родители должны взять на себя роль педагога и постоянно быть рядом с ребенком, чтобы обеспечить усвоение материала", - говорят авторы петиции.

Рекомендацию продлить каникулы вынесла Национальная чрезвычайная комиссия. В четверг, 28 октября, эту рекомендацию утвердили в Министерстве образования и исследований. Каникулы продлили в населенных пунктах и административных единицах, где был объявлен "красный код" ковид-опасности. Речь идет о муниципиях Кишинев и Бельцы, а также об АТО Гагаузия.
Дети - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
Коронавирус
В Молдове на неделю продлили школьные каникулы
28 октября, 17:19
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