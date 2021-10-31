https://ru.sputnik.md/20211031/roditeli-sozdali-onlayn-petitsiyu-trebovaniem-otmeny-prodleniya-kanikul-46052760.html

Родители создали онлайн-петицию с требованием отмены продления каникул

Родители создали онлайн-петицию с требованием отмены продления каникул

Родители недовольны решением властей оставить детей вне учебы еще на неделю.

2021-10-31T13:14+0200

2021-10-31T13:14+0200

2021-10-31T13:33+0200

коронавирус

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2c94cf7b489da1075533e247cafc9e4.jpg

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В Молдове несколько родителей создали онлайн-петицию, в которой обратились к Министерству образования с просьбой отменить продление осенних каникул еще на семь дней.Школьные каникулы были продлены на неделю в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. Дети должны были вернуться на уроки 1 ноября, но теперь они останутся на каникулах еще на семь дней. Родители отметили непростую ситуацию первоклашек, которые только начали обучение по сложной и емкой программе. В то же время авторы петиции обратили внимание и на тот факт, что пропущенное потом придется отрабатывать, что утомит школьников сильнее, чем если бы они продолжили посещать уроки. А обучение онлайн или по смешанной системе, как уверены родители, не могут дать нужных знаний. Рекомендацию продлить каникулы вынесла Национальная чрезвычайная комиссия. В четверг, 28 октября, эту рекомендацию утвердили в Министерстве образования и исследований. Каникулы продлили в населенных пунктах и административных единицах, где был объявлен "красный код" ковид-опасности. Речь идет о муниципиях Кишинев и Бельцы, а также об АТО Гагаузия.

https://ru.sputnik.md/20211028/moldove-na-nedelyu-prodlili-shkolnye-kanikuly-45989580.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове