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В селах Молдовы идет кампания вакцинации: прививки делают прямо на улице
В селах Молдовы идет кампания вакцинации: прививки делают прямо на улице
Власти продолжают агитировать население пройти вакцинацию, для этого даже подключились лично представители парламента.
2021-10-31T16:44+0200
2021-10-31T16:44+0200
коронавирус
в молдове
молдова
игорь гросу
вакцинация
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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Масштабная кампания Минздрава по вакцинации против коронавируса проходит в селах Молдовы. Представители министерства, Национального центра общественного здоровья, парламента страны и других учреждений в качестве волонтеров информируют граждан о необходимости иммунизации. К команде волонтеров присоединился и спикер парламента Игорь Гросу и несколько депутатов и членов партии "Действие и солидарность" (PAS). "В Молдове сейчас есть несколько видов вакцины, которые доступны каждому, кто этого хочет. Вам просто нужно обратиться в местный медицинский пункт, чтобы сделать прививку. Верю в наши силы, в наше единство перед лицом такой огромной опасности", - написал Гросу на своей странице в Facebook. Судя по опубликованным фотографиям, некоторым гражданам ставили прививку прямо на улице. Мероприятия проходят в рамках марафона вакцинации, объявленного на этой неделе Минздравом. Для улучшения показателей по иммунизации и упрощения процедуры на этой неделе было создано множество новых пунктов вакцинации, продлена работа уже имеющихся, а мобильные пункты могут выезжать домой.
https://ru.sputnik.md/20211030/covid-19-moldova-vaktsina-gripp-46044617.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, игорь гросу, вакцинация

В селах Молдовы идет кампания вакцинации: прививки делают прямо на улице

16:44 31.10.2021
© Photo : MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVAВ сёлах Молдовы проходит кампания по вакцинации населения
В сёлах Молдовы проходит кампания по вакцинации населения - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Photo : MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Власти продолжают агитировать население пройти вакцинацию, для этого даже подключились лично представители парламента.
КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Масштабная кампания Минздрава по вакцинации против коронавируса проходит в селах Молдовы.
Представители министерства, Национального центра общественного здоровья, парламента страны и других учреждений в качестве волонтеров информируют граждан о необходимости иммунизации.
К команде волонтеров присоединился и спикер парламента Игорь Гросу и несколько депутатов и членов партии "Действие и солидарность" (PAS).
"В Молдове сейчас есть несколько видов вакцины, которые доступны каждому, кто этого хочет. Вам просто нужно обратиться в местный медицинский пункт, чтобы сделать прививку. Верю в наши силы, в наше единство перед лицом такой огромной опасности", - написал Гросу на своей странице в Facebook.
Судя по опубликованным фотографиям, некоторым гражданам ставили прививку прямо на улице.
Мероприятия проходят в рамках марафона вакцинации, объявленного на этой неделе Минздравом. Для улучшения показателей по иммунизации и упрощения процедуры на этой неделе было создано множество новых пунктов вакцинации, продлена работа уже имеющихся, а мобильные пункты могут выезжать домой.
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