https://ru.sputnik.md/20211031/selakh-moldovy-idet-kampaniya-vaktsinatsii-privivki-kolyat-pryamo-na-ulitse-46054856.html

В селах Молдовы идет кампания вакцинации: прививки делают прямо на улице

В селах Молдовы идет кампания вакцинации: прививки делают прямо на улице

Власти продолжают агитировать население пройти вакцинацию, для этого даже подключились лично представители парламента.

2021-10-31T16:44+0200

2021-10-31T16:44+0200

2021-10-31T16:44+0200

коронавирус

в молдове

молдова

игорь гросу

вакцинация

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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Масштабная кампания Минздрава по вакцинации против коронавируса проходит в селах Молдовы. Представители министерства, Национального центра общественного здоровья, парламента страны и других учреждений в качестве волонтеров информируют граждан о необходимости иммунизации. К команде волонтеров присоединился и спикер парламента Игорь Гросу и несколько депутатов и членов партии "Действие и солидарность" (PAS). "В Молдове сейчас есть несколько видов вакцины, которые доступны каждому, кто этого хочет. Вам просто нужно обратиться в местный медицинский пункт, чтобы сделать прививку. Верю в наши силы, в наше единство перед лицом такой огромной опасности", - написал Гросу на своей странице в Facebook. Судя по опубликованным фотографиям, некоторым гражданам ставили прививку прямо на улице. Мероприятия проходят в рамках марафона вакцинации, объявленного на этой неделе Минздравом. Для улучшения показателей по иммунизации и упрощения процедуры на этой неделе было создано множество новых пунктов вакцинации, продлена работа уже имеющихся, а мобильные пункты могут выезжать домой.

https://ru.sputnik.md/20211030/covid-19-moldova-vaktsina-gripp-46044617.html

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в молдове, молдова, игорь гросу, вакцинация