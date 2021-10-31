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Шафир: журналистика переживает общемировой кризис
Шафир: журналистика переживает общемировой кризис
Секретарь Союза журналистов России рассказал, что происходит в российской журналистике, и как на это влияет мировой кризис.
2021-10-31T08:00+0200
2021-10-31T08:00+0200
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Шафир: журналистика в общемировом кризисе, но его окончание близко
Шафир: журналистика в общемировом кризисе, но его окончание близко
По данным всемирного индекса свободы прессы "Репортеров без границ" (РБГ) за 2021 год, работа журналистов затруднена в 132 странах мира. Исследование показало, что журналистам становится все труднее расследовать и освещать деликатные темы, особенно в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар назвал журналистику "лучшей вакциной против дезинформации", однако ее часто блокируют политические, экономические, технологические и культурные факторы.Например, в Иране власти, чтобы свести к минимуму статистику ковид-смертей, ужесточили контроль над новостями и увеличили число обвинительных приговоров журналистам. В Египте правительство президента Абделя аль-Сиси запрещает публикацию данных о пандемии, кроме тех, что предоставляет Министерство здравоохранения. В Зимбабве журналиста-расследователя Хоупвелла Чиноно отправили за решетку после того, как он разоблачил скандал со злоупотреблением бюджетными средствами при приобретении оборудования для борьбы с эпидемией.В последнее время стало модным говорить о кризисе профессии журналиста, который вызвала пандемия. Кто-то говорит о новых технологиях и медиа, которые уничтожают старые СМИ, а кто-то объясняет разобщенность журналистского братства политическими процессами, - так начал свой ответ в эфире студии Sputnik Молдова секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.В заключение Шафир добавил, что журналистика переживает кризис во многих странах мира, и, с учетом общемировых тенденций, трудно сказать, когда мы увидим его завершение.
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Валентина Топоривская
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Шафир: журналистика переживает общемировой кризис

08:00 31.10.2021
Радио
Шафир: журналистика в общемировом кризисе, но его окончание близко
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Секретарь Союза журналистов России рассказал, что происходит в российской журналистике, и как на это влияет мировой пандемический кризис.
По данным всемирного индекса свободы прессы "Репортеров без границ" (РБГ) за 2021 год, работа журналистов затруднена в 132 странах мира. Исследование показало, что журналистам становится все труднее расследовать и освещать деликатные темы, особенно в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар назвал журналистику "лучшей вакциной против дезинформации", однако ее часто блокируют политические, экономические, технологические и культурные факторы.
Например, в Иране власти, чтобы свести к минимуму статистику ковид-смертей, ужесточили контроль над новостями и увеличили число обвинительных приговоров журналистам. В Египте правительство президента Абделя аль-Сиси запрещает публикацию данных о пандемии, кроме тех, что предоставляет Министерство здравоохранения. В Зимбабве журналиста-расследователя Хоупвелла Чиноно отправили за решетку после того, как он разоблачил скандал со злоупотреблением бюджетными средствами при приобретении оборудования для борьбы с эпидемией.
В последнее время стало модным говорить о кризисе профессии журналиста, который вызвала пандемия. Кто-то говорит о новых технологиях и медиа, которые уничтожают старые СМИ, а кто-то объясняет разобщенность журналистского братства политическими процессами, - так начал свой ответ в эфире студии Sputnik Молдова секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

"Этот кризис состоит из совокупности факторов, и пандемия играет в нем далеко не первую роль. Кризис четко прослеживается в западноевропейских и восточноевропейских странах. Не говоря уже о странах Латинской Америки, где журналистика – особое явление и крайне опасная профессия", считает эксперт.

В заключение Шафир добавил, что журналистика переживает кризис во многих странах мира, и, с учетом общемировых тенденций, трудно сказать, когда мы увидим его завершение.
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