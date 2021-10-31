https://ru.sputnik.md/20211031/shafir-zhurnalistika-perezhivaet-obschemirovoy-krizis-45976293.html

Шафир: журналистика переживает общемировой кризис

Шафир: журналистика переживает общемировой кризис

Секретарь Союза журналистов России рассказал, что происходит в российской журналистике, и как на это влияет мировой кризис.

2021-10-31T08:00+0200

2021-10-31T08:00+0200

2021-10-31T08:00+0200

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Шафир: журналистика в общемировом кризисе, но его окончание близко Шафир: журналистика в общемировом кризисе, но его окончание близко

По данным всемирного индекса свободы прессы "Репортеров без границ" (РБГ) за 2021 год, работа журналистов затруднена в 132 странах мира. Исследование показало, что журналистам становится все труднее расследовать и освещать деликатные темы, особенно в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар назвал журналистику "лучшей вакциной против дезинформации", однако ее часто блокируют политические, экономические, технологические и культурные факторы.Например, в Иране власти, чтобы свести к минимуму статистику ковид-смертей, ужесточили контроль над новостями и увеличили число обвинительных приговоров журналистам. В Египте правительство президента Абделя аль-Сиси запрещает публикацию данных о пандемии, кроме тех, что предоставляет Министерство здравоохранения. В Зимбабве журналиста-расследователя Хоупвелла Чиноно отправили за решетку после того, как он разоблачил скандал со злоупотреблением бюджетными средствами при приобретении оборудования для борьбы с эпидемией.В последнее время стало модным говорить о кризисе профессии журналиста, который вызвала пандемия. Кто-то говорит о новых технологиях и медиа, которые уничтожают старые СМИ, а кто-то объясняет разобщенность журналистского братства политическими процессами, - так начал свой ответ в эфире студии Sputnik Молдова секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.В заключение Шафир добавил, что журналистика переживает кризис во многих странах мира, и, с учетом общемировых тенденций, трудно сказать, когда мы увидим его завершение.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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