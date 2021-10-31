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"Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрили в еще одной стране
"Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрили в еще одной стране
Королевство Камбоджа одобрило в рамках процедуры ускоренной регистрации отечественные вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" против COVID-19
2021-10-31T13:43+0200
2021-10-31T13:43+0200
коронавирус
вакцина
спутник v
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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Камбоджа одобрила применение российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщается на официальном Telegram-канале препарата. Таким образом, число стран в мире, признавших "Спутник V", выросло до 71."Королевство Камбоджа одобрило в рамках процедуры ускоренной регистрации отечественные вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" против COVID-19", - передается в канале.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина получила одобрение в 71 стране мира. Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая 2021 года. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.
https://ru.sputnik.md/20211030/minzdrav-rossii-sputnik-layt-vtorichnaea-vaktsinatsia-46042733.html
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вакцина, спутник v

"Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрили в еще одной стране

13:43 31.10.2021
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Всего в мире 71 страна признала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Камбоджа одобрила применение российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщается на официальном Telegram-канале препарата. Таким образом, число стран в мире, признавших "Спутник V", выросло до 71.
"Королевство Камбоджа одобрило в рамках процедуры ускоренной регистрации отечественные вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" против COVID-19", - передается в канале.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина получила одобрение в 71 стране мира. Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая 2021 года. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.
Sputnik Light - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
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