https://ru.sputnik.md/20211031/sputnik-v-sputnik-layt-odobrili-strana-46053056.html

"Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрили в еще одной стране

"Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрили в еще одной стране

Королевство Камбоджа одобрило в рамках процедуры ускоренной регистрации отечественные вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" против COVID-19

2021-10-31T13:43+0200

2021-10-31T13:43+0200

2021-10-31T13:43+0200

коронавирус

вакцина

спутник v

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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Камбоджа одобрила применение российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщается на официальном Telegram-канале препарата. Таким образом, число стран в мире, признавших "Спутник V", выросло до 71."Королевство Камбоджа одобрило в рамках процедуры ускоренной регистрации отечественные вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" против COVID-19", - передается в канале.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина получила одобрение в 71 стране мира. Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая 2021 года. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.

https://ru.sputnik.md/20211030/minzdrav-rossii-sputnik-layt-vtorichnaea-vaktsinatsia-46042733.html

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