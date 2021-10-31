https://ru.sputnik.md/20211031/sudba-lokomotivov-zhdm-46027461.html

С молотка или под нож: какая судьба ждет 98 локомотивов ЖДМ

С молотка или под нож: какая судьба ждет 98 локомотивов ЖДМ

Видео: с молотка или под нож: какая судьба ждет 98 локомотивов ЖДМ

2021-10-31T11:40+0200

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"железная дорога молдовы"

локомотив

аукцион

видео

мультимедиа

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На северо-западе Молдовы, на территории депо станции Унцешты расположился довольно "апокалиптического" вида объект - то ли точка консервации, то ли братская могила почти сотни тепловозов. Официально, впрочем, это место называется базой запаса локомотивов государственного предприятия "Молдавская железная дорога".В лучшие времена эти мощные машины (в каждой секции "под капотом" - по 3000 лошадиных сил) верой и правдой служили железной дороге, развозя длинные грузовые составы по всей территории республики. Потом времена изменились."После распада Советского Cоюза в Молдове резко упал грузопоток, а значит, отпала и нужда в большом количестве локомотивов, - говорит в интервью Sputnik Молдова начальник базы отстоя локомотивов Павел Дудай. - И чтобы ставшие ненужными тепловозы не "болтались" где-то по депо, их собрали здесь - чтобы проще было проводить техобслуживание и при необходимости подготовить к выходу на линию. Сейчас на базе стоят 98 тепловозов разных серий, маневровые и магистральные". По словам Дудая, штат базы сегодня составляют пять человек - начальник и четыре дежурных слесаря, которые в дневное время ремонтируют тепловозы, а по ночам и на праздники работают в качестве охранников. "Мне, как человеку, большую часть своей профессиональной жизни отработавшему на этих локомотивах, конечно, очень обидно видеть их стоящими здесь, на приколе. Когда-то я водил и грузовые составы, и пассажирские. Во времена СССР даже доводилось тянуть скорые международные поезда "София-Москва", "Бухарест-Москва", - с грустью вспоминает Павел Дудай. Теоретически часть из собранных в Унцештах тепловозов еще могла бы выйти в рейс. Так, по крайней мере, утверждает главный инженер службы локомотивного хозяйства ЖДМ Алексей Адам.Однако, если смотреть на вещи трезво, эти локомотивы-ветераны молдавская железная дорога может с выгодой использовать только одним путем - выручив деньги от продажи какого-то количества тепловозов.ЖДМ уже объявила соответствующий аукцион."Как бы странно-романтично это ни прозвучало, но у железнодорожного подвижного состава почти буддистская судьба, у них есть собственное "Колесо сансары" - говорит генеральный директор ГП "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат. - Часто тепловоз, который идет на металлолом, перерождается в тот же тепловоз. Но мы надеемся, что хотя бы малая часть этих старых локомотивов послужит дороге и по-другому".Если на общих железнодорожных сетях устаревшие локомотивы работать не могут, утверждает Тофилат, то в приватных сетях, на крупных заводах, где продукция перемещается между цехами и железнодорожными вагонами - вполне. В Молдове, понятно, таких заводов нет, но они существуют в России, на Украине, в Казахстане.Словом, ЖДМ рассчитывает на иностранных покупателей.И напоминает: с момента развала Советского Союза Молдова смогла приобрести только 12 новых локомотивов, которые пришли в страну лишь в прошлом году. Для дальнейшего пополнения парка отчаянно нужны средства.А это значит, судьба "постояльцев" унцештской базы предрешена - или с молотка, или под нож.Есть, впрочем, и третий вариант.Несколько самых старых локомотивов вполне могли бы стать экспонатами музеев. "Тот материал, который у нас есть, и те истории, которые можно рассказать про этот подвижной состав, будут очень интересны, если их правильно подать", - считает Тофилат.И ждет предложений от молдавских туристических операторов и профильных государственных учреждений.

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2021

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"железная дорога молдовы", локомотив, аукцион, мультимедиа, видео