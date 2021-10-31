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Свобода приходит в ярких одеждах и с ирокезом

Свобода приходит в ярких одеждах и с ирокезом

В октябре уже традиционно мир отмечает День панк-культуры – отметим и мы сегодняшним выпуском передачи "Фа-диез". 31.10.2021, Sputnik Молдова

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панк-рок

русский рок

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Свобода приходит в ярких одеждах и с ирокезом Свобода приходит в ярких одеждах и с ирокезом

Будучи ребенком, я часто смотрел телевизор. Передача "Международная панорама" была одной из любимых – там за рассуждениями об ужасах капиталистического мира просматривался видеоряд, эти ужасы демонстрирующий, и это было самым интересным. Однажды я увидел сюжет про панков – ведущий рассказывал о кризисе и деградации буржуазной культуры. Не влюбиться в мелькнувших персонажей было невозможно. Кожаные куртки, булавки и разноцветные волосы вызвали потрясение в моей детской душе и дали ответ на вопрос, кем я хочу быть, когда подрасту. Самое интересное, что этот пропагандистский сюжет повлиял на многих детей и подростков в СССР. Наверняка герои сюжета, те, кто выжил, разумеется, превратились в пожилых буржуа, которых можно созерцать на европейских курортах. Но им есть, что вспомнить.Всемирный день панк-культуры отмечается 25 октября. Давайте вспомним и мы всех тех, кто противостоял скуке, душевной сытости, штампам и подлости "взрослого мира". Музыкой, безудержным весельем и внешним видом. Или хотя бы попробовал.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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фа-диез, рок-музыка, панк, панк-рок, русский рок, аудио