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Свобода приходит в ярких одеждах и с ирокезом
Свобода приходит в ярких одеждах и с ирокезом
В октябре уже традиционно мир отмечает День панк-культуры – отметим и мы сегодняшним выпуском передачи "Фа-диез". 31.10.2021, Sputnik Молдова
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Свобода приходит в ярких одеждах и с ирокезом
Свобода приходит в ярких одеждах и с ирокезом
Будучи ребенком, я часто смотрел телевизор. Передача "Международная панорама" была одной из любимых – там за рассуждениями об ужасах капиталистического мира просматривался видеоряд, эти ужасы демонстрирующий, и это было самым интересным. Однажды я увидел сюжет про панков – ведущий рассказывал о кризисе и деградации буржуазной культуры. Не влюбиться в мелькнувших персонажей было невозможно. Кожаные куртки, булавки и разноцветные волосы вызвали потрясение в моей детской душе и дали ответ на вопрос, кем я хочу быть, когда подрасту. Самое интересное, что этот пропагандистский сюжет повлиял на многих детей и подростков в СССР. Наверняка герои сюжета, те, кто выжил, разумеется, превратились в пожилых буржуа, которых можно созерцать на европейских курортах. Но им есть, что вспомнить.Всемирный день панк-культуры отмечается 25 октября. Давайте вспомним и мы всех тех, кто противостоял скуке, душевной сытости, штампам и подлости "взрослого мира". Музыкой, безудержным весельем и внешним видом. Или хотя бы попробовал.
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Сергей Цуркану
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фа-диез, рок-музыка, панк, панк-рок, русский рок, аудио

Свобода приходит в ярких одеждах и с ирокезом

19:30 31.10.2021
Радио
Свобода приходит в ярких одеждах и с ирокезом
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В октябре уже традиционно мир отмечает День панк-культуры – отметим и мы сегодняшним выпуском передачи "Фа-диез".
Будучи ребенком, я часто смотрел телевизор. Передача "Международная панорама" была одной из любимых – там за рассуждениями об ужасах капиталистического мира просматривался видеоряд, эти ужасы демонстрирующий, и это было самым интересным. Однажды я увидел сюжет про панков – ведущий рассказывал о кризисе и деградации буржуазной культуры. Не влюбиться в мелькнувших персонажей было невозможно. Кожаные куртки, булавки и разноцветные волосы вызвали потрясение в моей детской душе и дали ответ на вопрос, кем я хочу быть, когда подрасту. Самое интересное, что этот пропагандистский сюжет повлиял на многих детей и подростков в СССР. Наверняка герои сюжета, те, кто выжил, разумеется, превратились в пожилых буржуа, которых можно созерцать на европейских курортах. Но им есть, что вспомнить.
Всемирный день панк-культуры отмечается 25 октября. Давайте вспомним и мы всех тех, кто противостоял скуке, душевной сытости, штампам и подлости "взрослого мира". Музыкой, безудержным весельем и внешним видом. Или хотя бы попробовал.
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