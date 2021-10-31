https://ru.sputnik.md/20211031/tragediya-tarakliyskom-rayone-dvoe-muzhchin-otravilis-ugarnym-gazom-46060691.html

Трагедия в Тараклийском районе: двое мужчин отравились угарным газом

Трагедия в Тараклийском районе: двое мужчин отравились угарным газом

Тела мужчин обнаружили их родственники, предполагается, что они задохнулись.

2021-10-31T19:48+0200

2021-10-31T19:48+0200

2021-10-31T19:48+0200

общество

в молдове

молдова

угарный газ

тараклийский район

отравление

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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В Тараклийском районе в селе Валя Пержей двое мужчин погибли в собственном доме, задохнувшись угарным газом. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. По данным спасателей, мужчины были в возрасте 61 и 75 лет. На место происшествия была отправлена ​​бригада спасателей. "Пожара в доме не произошло. Согласно исследованиям, проведенным специалистами, предполагается, что люди отравились угарным газом от печи", - говорится в сообщении ГИЧС. Как уточнили в ведомстве, тела погибших обнаружили их родственники. Причину и все обстоятельства трагедии выясняют. В связи с этим случаем спасатели еще раз напоминают гражданам о важности соблюдения всех правил при пользовании печью. Рекомендуется соблюдать противопожарные меры, а также регулярно проветривать помещения.

https://ru.sputnik.md/20210317/intsident-v-cantemire-dvoe-nesovershennoletnikh-otravilis-ugarnym-gazom-34014524.html

молдова

тараклийский район

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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