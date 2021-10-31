Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211031/tragediya-tarakliyskom-rayone-dvoe-muzhchin-otravilis-ugarnym-gazom-46060691.html
Трагедия в Тараклийском районе: двое мужчин отравились угарным газом
Трагедия в Тараклийском районе: двое мужчин отравились угарным газом
Тела мужчин обнаружили их родственники, предполагается, что они задохнулись.
2021-10-31T19:48+0200
2021-10-31T19:48+0200
общество
в молдове
молдова
угарный газ
тараклийский район
отравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1711/24/17112453_0:485:5616:3644_1920x0_80_0_0_c6d7967197fc2725b010e0a6d0370acd.jpg
КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В Тараклийском районе в селе Валя Пержей двое мужчин погибли в собственном доме, задохнувшись угарным газом. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. По данным спасателей, мужчины были в возрасте 61 и 75 лет. На место происшествия была отправлена ​​бригада спасателей. "Пожара в доме не произошло. Согласно исследованиям, проведенным специалистами, предполагается, что люди отравились угарным газом от печи", - говорится в сообщении ГИЧС. Как уточнили в ведомстве, тела погибших обнаружили их родственники. Причину и все обстоятельства трагедии выясняют. В связи с этим случаем спасатели еще раз напоминают гражданам о важности соблюдения всех правил при пользовании печью. Рекомендуется соблюдать противопожарные меры, а также регулярно проветривать помещения.
https://ru.sputnik.md/20210317/intsident-v-cantemire-dvoe-nesovershennoletnikh-otravilis-ugarnym-gazom-34014524.html
молдова
тараклийский район
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1711/24/17112453_21:0:5013:3744_1920x0_80_0_0_db2a7ec3b9bb3c6124e8a213666cc767.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, угарный газ, тараклийский район, отравление

Трагедия в Тараклийском районе: двое мужчин отравились угарным газом

19:48 31.10.2021
© Sputnik / OsmatescoПечь
Печь - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Тела мужчин обнаружили их родственники, предполагается, что они задохнулись.
КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В Тараклийском районе в селе Валя Пержей двое мужчин погибли в собственном доме, задохнувшись угарным газом. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
По данным спасателей, мужчины были в возрасте 61 и 75 лет. На место происшествия была отправлена ​​бригада спасателей.
"Пожара в доме не произошло. Согласно исследованиям, проведенным специалистами, предполагается, что люди отравились угарным газом от печи", - говорится в сообщении ГИЧС.
Как уточнили в ведомстве, тела погибших обнаружили их родственники.
Причину и все обстоятельства трагедии выясняют. В связи с этим случаем спасатели еще раз напоминают гражданам о важности соблюдения всех правил при пользовании печью.
Рекомендуется соблюдать противопожарные меры, а также регулярно проветривать помещения.
Дым, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 17.03.2021
Инцидент в Кантемире: двое несовершеннолетних отравились угарным газом
17 марта, 11:15
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:16Лавров – о кораблях США в Черном море: Россия готова обеспечить там безопасность
19:48Трагедия в Тараклийском районе: двое мужчин отравились угарным газом
19:30Свобода приходит в ярких одеждах и с ирокезом
19:11Долгожданный финал конкурса "Ты супер!"
18:55G20 в лицах
18:33Бывшая учительница из Сорок вяжет крючком настоящие произведения искусства
18:03Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:50Почему в Молдове могут исчезнуть десятки междугородних автобусных рейсов
17:18В Италии ушел из жизни повар, создавший тирамису
16:44В селах Молдовы идет кампания вакцинации: прививки делают прямо на улице
16:15Посольство США напомнило правила въезда: кого будут пускать без ограничений
15:44Кишиневские приключения волчицы с двумя детьми
15:11Путин на саммите G20 призвал комплексно решать проблемы изменения климата
14:43С 1 ноября в Кишиневе поменяются некоторые маршруты общественного транспорта
14:12Пять мифов о Приднестровье – что шокирует туристов
13:43"Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрили в еще одной стране
13:14Родители создали онлайн-петицию с требованием отмены продления каникул
12:44Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора: это один случай на триллион
12:13Эффект COVID-19 в Молдове: число обращений к психологу утроилось
11:40С молотка или под нож: какая судьба ждет 98 локомотивов ЖДМ