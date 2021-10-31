https://ru.sputnik.md/20211031/usa-obnovili-pravila-vezda-kogo-budut-vpuskat-bez-ogranicheniy-46055287.html

Посольство США напомнило правила въезда: кого будут пускать без ограничений

Посольство США напомнило правила въезда: кого будут пускать без ограничений

В США будут пускать только привитых против коронавируса граждан, но небольшая категория людей попадет под исключения.

2021-10-31T16:15+0200

2021-10-31T16:15+0200

2021-10-31T16:15+0200

коронавирус

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молдова

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въезд

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КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В Соединенных Штатах разрешили въезд в страну иностранцам, начиная с 8 ноября. Однако новые правила въезда предусматривают ряд условий. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в США. Так, иностранцы, отправляющиеся по неиммиграционным визам в США, с 8 ноября должны при посадке на рейс предоставить справку о вакцинации препаратами, одобренными местным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).В США получили одобрение вакцины, разработанные компаниями Pfizer BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson. Во ВОЗ одобрили препараты AstraZeneca, института Serum в Индии и китайской Sinopharm. Полностью вакцинированными считаются те, кто сделал последнюю прививку минимум за две недели до рейса.Исключения, кого пустят без пройденной вакцинации:Помимо вышеупомянутых правил, некоторые категории граждан попадают под исключение.Кроме свидетельства о вакцинации привитым иностранцам необходимо будет предоставить негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Тем, на кого распространяется освобождение от вакцинации, нужен тест, сделанный не позднее чем за 24 часа.Граждане США, возвращающиеся на родину, не обязаны предъявлять свидетельства о сделанных прививках.

https://ru.sputnik.md/20211029/rumyniya-ostavila-moldovu-v-spiske-krasnoy-zony-epidopasnosti-46008374.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в мире, молдова, сша, въезд