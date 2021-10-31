https://ru.sputnik.md/20211031/v-italii-ushel-iz-zhizni-povar-sozdavshiy-tiramisu-46056976.html

В Италии ушел из жизни повар, создавший тирамису

В Италии ушел из жизни повар, создавший тирамису

В Италии ушел из жизни повар, создавший тирамису

2021-10-31T17:18+0200

2021-10-31T17:18+0200

2021-10-31T17:18+0200

в мире

италия

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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. На 94-м году жизни скончался известный ресторатор Адо Кампеол, которого прозвали "отцом" тирамису – классического итальянского десерта, известного по всему миру, передает РИА Новости."Тревизо потеряла звезду своей гастрономической истории, которая теперь будет сверкать на небесах", - написал в Facebook президент области Венето Лука Дзайа, который ранее возглавлял провинцию Тревизо и хорошо знал владельца знаменитого ресторана Alle Beccherie.Именно в этом ресторане в начале 1970-х годов появился десерт тирамису, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Сам Кампеол признавался, что этот рецепт появился на свет в результате ошибки его супруги Альбы и шеф-повара Роберто Лингуанотто. Тем не менее сладость быстро завоевала популярность сначала по всей Италии, а затеми во всем мире.Название десерта переводится с итальянского как "тяни меня вверх", но в переносном смысле означает скорее "подбодри меня". Это объясняется тонизирующими и питательными свойствами сладкого блюда.

https://ru.sputnik.md/20210222/foto-vaktsina-desert--kak-nemetskoe-kafe-boretsya-s-koronavirusom-33721318.html

италия

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в мире, италия