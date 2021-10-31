https://ru.sputnik.md/20211031/valieva-pobeda-mirovoi-rekord-skate-canada-46048999.html

Российская фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada

Российская фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada

Российская фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada

2021-10-31T09:18+0200

2021-10-31T09:18+0200

2021-10-31T10:50+0200

россия

победа

рекорд

фигурное катание

фигуристка

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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Фигуристка Камила Валиева одержала победу, установив мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере Skate Canada, передает РИА Новости.Пятнадцатилетняя Валиева получила за произвольную программу 180,89 балла и в сумме набрала 265,08, побив собственные мировые рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.После проката короткой программы Валиевой в адрес действующей чемпионки мира среди юниоров практически не осталось эпитетов.Представительницы России Елизавета Туктамышева (232,88) и Алена Косторная (214,54) заняли на этапе Гран-при в Канаде второе и третье места соответственно.На первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе в женском одиночном катании победила россиянка Александра Трусова, второй стала Дарья Усачева.Следующий этап состоится 5-7 ноября в итальянском Турине.

https://ru.sputnik.md/20210417/sportsmeny-iz-rf-vpervye-v-istorii-vyigrali-komandnyy-chm-po-figurnomu-kataniyu-34421071.html

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победа, рекорд, фигурное катание, фигуристка