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Российская фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada
09:18 31.10.2021 (обновлено: 10:50 31.10.2021)
© AFP 2021 / GEOFF ROBINSКамила Валиева
© AFP 2021 / GEOFF ROBINS
Пятнадцатилетняя Валиева в сумме набрала 265,08 балла, побив собственные мировые рекорды.
КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Фигуристка Камила Валиева одержала победу, установив мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере Skate Canada, передает РИА Новости.
Пятнадцатилетняя Валиева получила за произвольную программу 180,89 балла и в сумме набрала 265,08, побив собственные мировые рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.
Пятнадцатилетняя Валиева получила за произвольную программу 180,89 балла и в сумме набрала 265,08, побив собственные мировые рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.
После проката короткой программы Валиевой в адрес действующей чемпионки мира среди юниоров практически не осталось эпитетов.
"Это был идеал, довести спортсмена до которого мечтает каждый тренер", - прокомментировала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.
Представительницы России Елизавета Туктамышева (232,88) и Алена Косторная (214,54) заняли на этапе Гран-при в Канаде второе и третье места соответственно.
На первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе в женском одиночном катании победила россиянка Александра Трусова, второй стала Дарья Усачева.
Следующий этап состоится 5-7 ноября в итальянском Турине.
На первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе в женском одиночном катании победила россиянка Александра Трусова, второй стала Дарья Усачева.
Следующий этап состоится 5-7 ноября в итальянском Турине.