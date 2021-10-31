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Российская фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada
Российская фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada
Российская фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada
2021-10-31T09:18+0200
2021-10-31T10:50+0200
россия
победа
рекорд
фигурное катание
фигуристка
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КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Фигуристка Камила Валиева одержала победу, установив мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере Skate Canada, передает РИА Новости.Пятнадцатилетняя Валиева получила за произвольную программу 180,89 балла и в сумме набрала 265,08, побив собственные мировые рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.После проката короткой программы Валиевой в адрес действующей чемпионки мира среди юниоров практически не осталось эпитетов.Представительницы России Елизавета Туктамышева (232,88) и Алена Косторная (214,54) заняли на этапе Гран-при в Канаде второе и третье места соответственно.На первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе в женском одиночном катании победила россиянка Александра Трусова, второй стала Дарья Усачева.Следующий этап состоится 5-7 ноября в итальянском Турине.
https://ru.sputnik.md/20210417/sportsmeny-iz-rf-vpervye-v-istorii-vyigrali-komandnyy-chm-po-figurnomu-kataniyu-34421071.html
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победа, рекорд, фигурное катание, фигуристка

Российская фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada

09:18 31.10.2021 (обновлено: 10:50 31.10.2021)
© AFP 2021 / GEOFF ROBINSКамила Валиева
Камила Валиева - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
© AFP 2021 / GEOFF ROBINS
Пятнадцатилетняя Валиева в сумме набрала 265,08 балла, побив собственные мировые рекорды.
КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Фигуристка Камила Валиева одержала победу, установив мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере Skate Canada, передает РИА Новости.

Пятнадцатилетняя Валиева получила за произвольную программу 180,89 балла и в сумме набрала 265,08, побив собственные мировые рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.
После проката короткой программы Валиевой в адрес действующей чемпионки мира среди юниоров практически не осталось эпитетов.
"Это был идеал, довести спортсмена до которого мечтает каждый тренер", - прокомментировала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.
Представительницы России Елизавета Туктамышева (232,88) и Алена Косторная (214,54) заняли на этапе Гран-при в Канаде второе и третье места соответственно.

На первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе в женском одиночном катании победила россиянка Александра Трусова, второй стала Дарья Усачева.

Следующий этап состоится 5-7 ноября в итальянском Турине.
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