https://ru.sputnik.md/20211101/covid-19-neskolko-medikov-moldovy-otpravilis-romania-46068387.html

Помощь против COVID-19: несколько медиков из Молдовы заменят коллег в Румынии

Помощь против COVID-19: несколько медиков из Молдовы заменят коллег в Румынии

Молдавские власти отобрали еще несколько медработников и спасателей SMURD, которые заменят коллег начавших работу в Румынии.

2021-11-01T12:00+0200

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коронавирус

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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Еще семь сотрудников SMURD из Молдовы, а также 20 врачей и медсестер отправились в Румынию, чтобы помочь стране в борьбе с пандемией. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы. На церемонии их отправки присутствовала глава Минздрава Алла Немеренко, глава МВД Анна Ревенко и посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ. Ранее, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Молдове, за Прут было отправлено еще 32 медработника. Ожидается, что новые кадры заменят тех, кто прибыл раньше. "Медики прибудут в Яссы и заменят коллег, которые на протяжении двух недель помогали румынской системе здравоохранения бороться с коронавирусом", - говорится в сообщении ГИЧС. По данным ведомства, прибыв в пункт назначения, молдавские парамедики будут работать в модульном мобильном госпитале Святой Параскевы в коммуне Лецканы, где в течение нескольких дней спасательные операции выполняли другие их коллеги. Первая делегация специалистов, оказавших поддержку румынской медицинской системе, вернется домой, а гуманитарная миссия будет продолжена. По данным ГИЧС, с начала операции помощь и поддержка по мониторингу, сортировке, медицинскому обследованию оказанна 185 пациентам. Новая делегация врачей и выполнит гуманитарную миссию с 1 по 14 ноября 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-pandemia-romania-45660610.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, помощь, румыния, молдова, медики