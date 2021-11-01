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Помощь против COVID-19: несколько медиков из Молдовы заменят коллег в Румынии
Помощь против COVID-19: несколько медиков из Молдовы заменят коллег в Румынии
Молдавские власти отобрали еще несколько медработников и спасателей SMURD, которые заменят коллег начавших работу в Румынии.
2021-11-01T12:00+0200
2021-11-01T12:00+0200
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Еще семь сотрудников SMURD из Молдовы, а также 20 врачей и медсестер отправились в Румынию, чтобы помочь стране в борьбе с пандемией. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы. На церемонии их отправки присутствовала глава Минздрава Алла Немеренко, глава МВД Анна Ревенко и посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ. Ранее, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Молдове, за Прут было отправлено еще 32 медработника. Ожидается, что новые кадры заменят тех, кто прибыл раньше. "Медики прибудут в Яссы и заменят коллег, которые на протяжении двух недель помогали румынской системе здравоохранения бороться с коронавирусом", - говорится в сообщении ГИЧС. По данным ведомства, прибыв в пункт назначения, молдавские парамедики будут работать в модульном мобильном госпитале Святой Параскевы в коммуне Лецканы, где в течение нескольких дней спасательные операции выполняли другие их коллеги. Первая делегация специалистов, оказавших поддержку румынской медицинской системе, вернется домой, а гуманитарная миссия будет продолжена. По данным ГИЧС, с начала операции помощь и поддержка по мониторингу, сортировке, медицинскому обследованию оказанна 185 пациентам. Новая делегация врачей и выполнит гуманитарную миссию с 1 по 14 ноября 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-pandemia-romania-45660610.html
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Юлия Липовая
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в молдове, помощь, румыния, молдова, медики

Помощь против COVID-19: несколько медиков из Молдовы заменят коллег в Румынии

12:00 01.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausActivitatea SAMU Botanica
Activitatea SAMU Botanica - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские власти отобрали еще несколько медработников и спасателей SMURD, которые заменят коллег, начавших работу в Румынии.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Еще семь сотрудников SMURD из Молдовы, а также 20 врачей и медсестер отправились в Румынию, чтобы помочь стране в борьбе с пандемией. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы.
На церемонии их отправки присутствовала глава Минздрава Алла Немеренко, глава МВД Анна Ревенко и посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.
Ранее, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Молдове, за Прут было отправлено еще 32 медработника. Ожидается, что новые кадры заменят тех, кто прибыл раньше.
"Медики прибудут в Яссы и заменят коллег, которые на протяжении двух недель помогали румынской системе здравоохранения бороться с коронавирусом", - говорится в сообщении ГИЧС.
По данным ведомства, прибыв в пункт назначения, молдавские парамедики будут работать в модульном мобильном госпитале Святой Параскевы в коммуне Лецканы, где в течение нескольких дней спасательные операции выполняли другие их коллеги.
Первая делегация специалистов, оказавших поддержку румынской медицинской системе, вернется домой, а гуманитарная миссия будет продолжена.
По данным ГИЧС, с начала операции помощь и поддержка по мониторингу, сортировке, медицинскому обследованию оказанна 185 пациентам. Новая делегация врачей и выполнит гуманитарную миссию с 1 по 14 ноября 2021 года.
Скорая помощь - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
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