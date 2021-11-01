https://ru.sputnik.md/20211101/detaley-kontrakt-moldovagaz-gazprom-46064146.html
Когда сообщат больше деталей о контракте "Молдовагаза" с Газпромом"
Когда сообщат больше деталей о контракте "Молдовагаза" с Газпромом"
Вице-премьер представит детали контракта и ответит на вопросы журналистов.
2021-11-01T09:32+0200
2021-11-01T09:32+0200
2021-11-01T09:32+0200
общество
в молдове
молдова
контракт
"газпром"
молдовагаз
поставки газа
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну представит детали продленного контракта на поставку природного газа между "Молдовагазом" и "Газпромом" в понедельник в 13.00 в здании правительства.Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.По словам Спыну, во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Как добавил Спыну, учитывая коммерческие отношения между "Молдовагазом" и "Газпромом", эта формула может быть обнародована только при согласии сторон.Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211030/moldovy-kontrakt-na-postavku-gaza-gazprom-chto-izvestno-46045339.html
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в молдове, молдова, контракт, "газпром", молдовагаз, поставки газа, андрей спыну
Когда сообщат больше деталей о контракте "Молдовагаза" с Газпромом"
Вице-премьер представит детали контракта и ответит на вопросы журналистов.
КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну представит детали продленного контракта на поставку природного газа между "Молдовагазом" и "Газпромом" в понедельник в 13.00 в здании правительства.
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
По словам Спыну, во время переговоров была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Как добавил Спыну, учитывая коммерческие отношения между "Молдовагазом" и "Газпромом", эта формула может быть обнародована только при согласии сторон.
Могу сказать на данный момент, исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров, далее цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах. В нынешних условиях эта цена в два раза ниже рыночной и ниже той, что мы платили в октябре
Андрей Спыну
вице-премьер Молдовы
Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли
.
В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".